Pagamenti INPS di gennaio 2024 al via. Si inizia con le pensioni , poi toccherà all’ultima mensilità del Reddito di cittadinanza (RDC) e all’ Assegno unico che sarà erogato fra il 17 e il 19 gennaio. Ecco il calendario completo delle date su SOStariffe.it, insieme alle offerte più convenienti di conti correnti per accreditare i pagamenti dell’Istituto previdenziale.

Pagamenti INPS in programma a gennaio 2024: dalle pensioni all’ultima mensilità del Reddito di cittadinanza che poi sarà sostituito dall’Assegno di inclusione, dal Supporto per la formazione e lavoro all’erogazione dell’Assegno unico.

DATE PER IL RITIRO DELLA PENSIONE SUDDIVISIONE IN COGNOMI Mercoledì 3 gennaio Per i cognomi dalla A alla C Giovedì 4 gennaio Per i cognomi dalla D alla K Venerdì 5 gennaio Per i cognomi dalla L alla P Lunedì 8 gennaio Per i cognomi dalla Q alla Z

Per l’accredito della pensione sul conto bancario o postale, il versamento arriverà mercoledì 3 gennaio. Per il ritiro dell’assegno nei 12.800 uffici delle Poste in Italia, quello riportato nella tabella qui sopra è il calendario messo a punto dall’INPS per gennaio 2024. La procedura di riscossione è stata suddivisa in base alla lettera iniziale del cognome al fine di evitare code e assembramenti agli sportelli.

Per l’Assegno unico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, il calendario dei pagamenti dell’INPS prevede il pagamento tra il 17 e il 19 gennaio 2024.

Entro metà gennaio, l’INPS verserà anche l’ultima mensilità del Reddito di cittadinanza sulla card di Poste italiane. Ma occorre sottolineare che l’RDC al 1° gennaio 2024 ha cessato di esistere ed è ora sostituito dall’Assegno di inclusione per chi abbia un ISEE che non superi i 9.360 euro e il reddito del nucleo che non superi i 6.000 euro. I requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione è di avere all’interno del nucleo familiare:

una persona over 60;

figli minorenni a carico.

una persona diversamente abile di cui prendersi cura.

Sempre al posto del RDC c’è anche il Supporto per la formazione e lavoro che è stato introdotto dal Decreto Lavoro del 1° settembre 2023. I requisiti per beneficiare di questa misura sono:

avere un reddito ISEE inferiore a 6mila euro;

avere un’età tra i 18 e i 59 anni;

non avere in famiglia disabili, minori o ultra 60enni.

Gli aventi diritto hanno un rimborso massimo di 350 euro al mese per 12 mesi, non rinnovabili. Il pagamento dell’INPS dovrebbe essere iniziato dal 27 dicembre 2023 per le domande presentate entro il 15 del mese. Chi, invece, ha inoltrato la richiesta dopo il 15 ma entro la fine di dicembre 2023, i pagamenti arriveranno a gennaio 2024.

Infine la NASPI di gennaio 2024 , l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto subordinato che abbiano perso il posto involontariamente, sarà pagata entro metà mese, anche se la data può variare in base al giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione.

Qui di seguito, analizziamo tre offerte di conti correnti online tra i più convenienti di gennaio 2024 perché a zero spese o con il canone gratuito il primo anno. Sono tre soluzioni vantaggiose individuate dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Conveniente è il conto corrente online a zero spese per sempre di BBVA. Questo conto proposto dalla Banca multinazionale spagnola è anche vantaggioso, in quanto remunera con un tasso di interesse del 4% il saldo fino al 31 gennaio 2025 indipendentemente dall’importo minimo. Inoltre per i nuovi clienti, BBVA offre le seguenti promozioni:

Gran Cashback 10% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche;

per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

Con codice IBAN italiano, l’offerta include anche:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

I titolari del conto BBVA possono usufruire dei seguenti servizi:

ricevere l’ accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente;

fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente; avvalersi del servizio “Prestito Immediato” per ottenere un finanziamento velocemente;

per ottenere un finanziamento velocemente; dividere con “Pay&Plan” l’importo dei propri acquisti in rate mensili.

Per nuovi e già clienti di BBVA, la banca mette a disposizione “Deposito flessibile”, un conto deposito senza vincoli con un rendimento lordo del 4,25% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Conto corrente buddybank

Economico è il conto corrente di buddybank, la banca 100% digitale di UniCredit, in quanto è a canone gratuito per sempre. Con assistenza bancaria 24/7 via chat, quest’offerta si caratterizza per:

carta di debito Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni;

da ATM di UniCredit senza commissioni; bonifici SEPA senza commissioni;

senza commissioni; versamenti dagli ATM UniCredit senza costi

carta di credito a richiesta.

Il conto corrente buddybank, che è creato a misura di smartphone, è disponibile in App ed è possibile aprire il conto usando un codice invito valido entro il 31 gennaio 2024. Effettuando una transazione di almeno 10 euro con la carte di debito buddybank entro 30 giorni dalla data di apertura del conto si ottiene un bonus di 30 euro. Condividendo il proprio codice invito con un amico si ricevono fino a un massimo di 180 euro, purché apra il conto entro il 31 gennaio 2024 ed esegua una transazione di almeno 10 euro con la carta di debito.

Conto Fineco di FinecoBank

Conto Fineco, il conto corrente online di FinecoBank, è a canone zero per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile con una serie di sconti) se lo si apre entro il 12 aprile 2024. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo gratuito per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

