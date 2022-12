Si può attivare una eSIM con Iliad a Dicembre 2022?

L'operatore ha esteso ai già clienti francesi la possibilità di acquistare una eSIM ma non ci sono informazioni sulla data di rilascio per gli utenti italiani.

Gli utenti francesi di Iliad hanno già da tempo la possibilità di abbinare la propria offerta di telefonia mobile a una eSIM. All’inizio tale possibilità era limitata alle nuove attivazioni ma dal mese scorso, come riporta freenews.fr, è stata estesa anche ai già clienti tramite l’assistenza su WhatsApp e Free Proxy. Per quanto riguarda gli utenti italiani invece le eSIM Iliad restano ancora un miraggio. Le ultime informazioni ufficiali al riguardo risalgono addirittura all’anno scorso. All’epoca il CEO della divisione italiana, Benedetto Levi, aveva dichiarato che l’azienda stava valutando questa tecnologia ma che la domanda era ancora troppo bassa. Allo stesso tempo aveva annunciato che le schede digitali sarebbero arrivate entro qualche mese ma così non è stato.

Altri operatori invece hanno già previsto l’eSIM. Tutti i grandi marchi come TIM, Vodafone e WindTre permettono ai loro clienti di acquistarle ma per la maggior parte richiedono un pagamento aggiuntivo per attivarle e per sostituire quelle tradizionali. Alcuni gestori low cost invece le offrono allo stesso prezzo delle SIM fisiche come Very Mobile o Spusu.

eSIM Iliad: dettagli sulle offerte e attivazione

Offerte Iliad per una eSIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Non abbiamo altre notizie sulle eSIM Iliad ma possiamo ipotizzare che si potranno abbinare a qualsiasi offerta dell’operatore. Le modalità di acquisto dovrebbero essere le stesse di quelle per una scheda tradizionale. E’ possibile acquistare le tariffe del gestore direttamente online sul sito dopo aver completato la procedura di registrazione. E’ in questa fase che si può richiedere la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM solitamente viene consegnata senza costi direttamente a casa ma con le eSIM Iliad è probabile che si riceverà un codice QR tramite email per scaricarla direttamente sul telefono. Le schede digitali infatti non necessitano di consegna, non si deteriorano né si possono perdere o danneggiare dato che si salvano come un qualsiasi file sullo smartphone. Il vantaggio poi è quello di poter utilizzare due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. Altri operatori comunque permettono di acquistare una eSIM anche in negozio, fornendo all’utente un foglio con stampato il codice QR.

Le schede digitali hanno le stesse caratteristiche di quelle fisiche. Dispongono quindi di un codice ICCID che le identifica in modo univoco e dei sistemi di protezione come PIN e PUK. Questa tecnologia è inoltre più ecologica in quanto non richiede imballaggio o spedizione.

Per attivare l’eSIM Iliad si dovrà poi procedere alla videoidentificazione. La procedura prevede di registrare un video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento e serve proprio per verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. In tutto serviranno meno di 3 minuti.

Non è possibile prevedere a quali offerte si potrà abbinare l’eSIM Iliad ma è quasi certo, data la filosofia dell’operatore, che si tratterà di tariffe senza vincoli né costi nascosti. Chi le sottoscrive potrà quindi recedere dal contratto in ogni momento senza penali o spese ulteriori. L’operatore inoltre fissa per sempre il prezzo dei suoi piani in quanto non applica rimodulazioni. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le offerte di Iliad con quelle degli altri operatori per trovare l’offerta più conveniente in base alle vostre specifiche abitudini di consumo.

Le offerte oggi disponibili sono:

Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre . Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare tutti i minuti e i Megabyte inclusi

con minuti e SMS illimitati e a . Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare tutti i minuti e i Megabyte inclusi Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 7 GB. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 15/12/22.

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 9 GB. I già clienti di Iliad possono passare gratuitamente a questa offerta direttamente dall’Area Personale

Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 12 GB.

Attivando l’offerta Giga 150 si ottiene uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. La tariffa si chiama IliadBox e include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Il prezzo per i clienti mobile di Iliad è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. E’ previsto un costo per l’installazione di 39,99 euro. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

Una volta acquistata la vostra eSIM teoricamente potrete anche abbinarle l’acquisto a rate di un telefono. Oggi Iliad consente di accedere alle sue offerte smartphone incluso a 3 mesi dall’attivazione dell’offerta mobile con addebito automatico su carta di pagamento (debito o credito). In particolare l’operatore permette di acquistare tutti i più recenti modelli di iPhone. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e un acconto che dipende dal dispositivo e dal taglio di memoria desiderato. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi tramite corriere. E’ possibile pagare le rate in un’unica soluzione in ogni momento e senza penali.

Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro acquisto potrete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e restituirlo all’operatore insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione. Se invece cessate l’offerta o passate ad un altro operatore prima dei 30 mesi dovrete pagare le rate residue.

