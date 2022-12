Mercato Libero: le offerte per chi cambia a Dicembre 2022

Su quale brand dell’energia puntare a Dicembre 2022 per tenere a bada le spese in bolletta? Dagli esperti di SOStariffe.it un quadro delle soluzioni luce e gas più vantaggiose per chi voglia affidarsi a un nuovo fornitore di energia elettrica e gas.

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il cambio di fornitore è un’opzione sempre più valutata dalle famiglie italiane per attutire l’impatto delle spese di luce e gas. Ma a quale azienda energetica è bene affidarsi per vedere risparmi reali in bolletta? Un aiuto nel rispondere a questa domanda arriva dagli esperti di SOStariffe.it, che hanno stilato un elenco di parametri da tenere in considerazione prima di orientarsi verso un determinato fornitore o scegliere un’offerta del Mercato Libero.

Innanzitutto, va considerato il costo unitario dell’energia elettrica e del gas (espressi rispettivamente in euro al kilowattora e in euro al metro cubo): più questa cifra è bassa (compatibilmente con l’emergenza in corso), più la spesa per la materia prima è contenuta.

In secondo luogo, va valutata la tipologia di tariffa: meglio a prezzo indicizzato o bloccato? Nel primo caso, il prezzo di energia e metano si rifà alle condizioni tariffarie all’ingrosso, tra l’altro aggiornate mensilmente. Questo assicura bollette in linea con l’andamento del mercato (suscettibili però anche di eventuali impennate dei prezzi). Nel caso delle bollette bloccate, il prezzo dei beni energetici è fisso per tutta la durata del contratto di fornitura. Nonostante questa tariffa sia uno “scudo” contro i rincari nel lungo periodo, oggi non è considerata tra le soluzioni più vantaggiose: attivarla significherebbe infatti bloccare per 12 o 24 mesi un prezzo di energia e gas elevato, senza possibilità di beneficiare di eventuali flessioni del mercato.

Sotto la lente d’ingrandimento anche l’opzione tra tariffazione monoraria o multioraria: la prima assicura un prezzo dell’energia elettrica indipendente dall’orario di utilizzo, mentre la seconda propone un prezzo che varia in base a determinate fasce orarie. La scelta dipende dalle proprie abitudini di consumo e dai picchi di utilizzo degli elettrodomestici più energivori.

Per trovare le offerte più convenienti di luce e gas è possibile affidarsi al confronto online, tramite il comparatore di SOStariffe.it, che è accessibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce del Mercato Libero più appetibili a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 105,77 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2355€/kWh 108,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 110,25 euro al mese

Con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le tre offerte luce più convenienti a dicembre 2022 per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Ricordiamo che si tratta di soluzioni che garantiscono l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). È proprio l’indice PUN di novembre 2022 (eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quello associato a ciascuna offerta (consultabile nella colonna “Prezzo Luce” in tabella).

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sul podio della convenienza in questo avvio di dicembre 2022 sale l’offerta luce firmata Sorgenia. La sua proposta è appetibile per tre ragioni: il prezzo all’ingrosso (in base all’indice PUN) è maggiorato di appena 0,010 €/kWh per il primo anno anno di fornitura (0,034 €/kWh dal secondo anno); è applicato un bonus di 50 euro per quanti attivino la promozione online e, infine, è previsto uno sconto fedeltà sul contributo fisso annuale: si paga 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi.

Altre caratteristiche sono:

possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; energia verde proveniente da fonti rinnovabili;

accesso a Greeners , la community dei clienti Sorgenia “paladini” del Pianeta;

, la community dei clienti Sorgenia “paladini” del Pianeta; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 105,77 euro al mese.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Scopri Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia »

Energia alla Fonte di wekiwi

Energia alla Fonte di wekiwi, è tra le “regine della convenienza” per il comparatore di SOStariffe.it per il suo mix di vantaggi, tra cui il bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la promozione online e utilizzino il codice “SOSW22”. Non solo: l’appeal dell’offerta è anche legato al suo sistema di fatturazione, che consiste nella “carica mensile”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. In questo modo, wekiwi effettua conguagli solo su consumi reali, azzerando il rischio di “brutte soprese” in bolletta per i suoi clienti.

L’offerta contempla anche:

prezzo luce all’ingrosso (indice PUN) + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

(indice PUN) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

sconto del 10% sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; stima di spesa mensile per la “famiglia tipo”: 108,78 euro.

Ulteriori dettagli o i passi per la procedura di attivazione sono accessibili al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Luce Flex Web di Illumia

Terzo gradino del podio per Illumia che è tra top fornitori di dicembre 2022 anche grazie alla promozione XMAS, lanciata proprio in occasione delle festività natalizie alle porte: i nuovi clienti che attiveranno l’offerta entro il 21 dicembre 2022 riceveranno uno sconto in bolletta di 30 euro che sarà erogato in tre rate (1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura).

Ecco l’identikit di Luce Flex Web:

prezzo dell’energia all’ingrosso in base al PUN + un minimo contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN + un minimo contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura in palmo di mano;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 110,25 euro.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

Le offerte gas del Mercato Libero più vantaggiose a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 222,01 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 222,67 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 0,9652 €/Smc 223,11 euro

Accendiamo ora i riflettori sulle 3 soluzioni gas del Mercato Libero più appetibili per una “famiglia tipo” con un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale e fornitura attiva nel comune di Milano. I prezzi del gas elencati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di novembre 2022, eventualmente maggiorati di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee entra nella rosa dei top fornitori di metano grazie a un’offerta che assicura un prezzo del gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (riferito all’indice PSV) senza alcun costo aggiuntivo. Tra i punti di forza della promozione c’è anche da segnalare lo sconto del 20% sul contributo fisso mensile, previa attivazione dell’offerta entro il 10 gennaio 2023: si pagherà 12 euro al mese anziché 15, per una spesa annuale complessiva è di 144 euro.

La soluzione metano Pulsee include anche:

opzione “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta;

” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta; App Pulsee Energy per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta;

per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 222,01 euro.

Maggiori informazioni sulla promozione cliccando al link di seguito:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Gas alla Fonte di wekiwi

Doppio podio della convenienza per wekiwi. Anche per la sua fornitura di metano, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding è stata selezionata dal comparatore di SOStariffe.it come uno dei brand dell’energia più vantaggiosi a dicembre 2022:

prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( 0,050 €/Smc );

alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) a cui va sommato un piccolo contributo al consumo ( ); costo fisso annuale di 67 euro a copertura delle spese di commercializzazione;

a copertura delle spese di commercializzazione; bonus di benvenuto: 30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta online con il codice sconto SOSW22 );

30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta online con il codice sconto ); gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led acquistabili sull’e-shop wekiwi con uno sconto del 10% :

: spesa stimata per la “famiglia tipo”: 222,67 euro al mese.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

World Gas Plus di Edison Energia

Cosa rende questa offerta di Edison Energia così attraente agli occhi dei consumatori? Primo: il prezzo del gas all’ingrosso (in base all’indice PSV) senza alcun sovrapprezzo. Secondo: contributo fisso mensile scontato del 40%: da 20 euro al mese a 12 euro al mese. Terzo: accesso a servizi gratuiti come EDISONRisolve e CoCo: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison.

Con una patente “green”, l’offerta di Edison Energia include anche:

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria:

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 223,11 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »