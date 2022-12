Pignoramento conto corrente 2022: i limiti da rispettare a Dicembre

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per il pignoramento di conti correnti, stipendi e pensioni, la Corte di Cassazione ha emesso recentemente una sentenza che stabilisce alcuni nuovi principi procedurali per il 2022 e il 2023 che sono diventati fonti di giurisprudenza.

Così come la legge di Bilancio 2022 ha fissato che i tempi della procedura di pignoramento nel caso di debiti verso la pubblica amministrazione siano più brevi: il provvedimento infatti scatta già dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento (o avviso di accertamento).

Ma prima di conoscere più nel dettaglio le novità normative, vediamo in sintesi che cos’è il pignoramento.

Che cos’è il pignoramento?

TRE TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO SPIEGAZIONE Immobiliare Concerne i beni immobili (Per esempio: case, terreni, uffici, negozi) Mobiliare Ha per oggetto i beni mobili (Per esempio: auto, moto barche) Presso terzi Riguarda crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. L’esempio classico è il pignoramento del saldo di un conto corrente bancario

Per il diritto italiano, il pignoramento è un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio di beni, ma non la loro fruizione. Proprio per questo motivo, il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni sottoposti a pignoramento, ma non può effettuare azioni che ne comportino sottrazione, distruzione o deterioramento degli stessi.

Quali sono le novità sui pignoramenti di dicembre 2022

LE NOVITA’ DEL 2022 Il decreto Aiuti bis ha quantificato l’assegno sociale in 468,28 euro per 13 mensilità per il 2022 Minimo vitale è stato elevato da 750 euro al mese a 1.000 euro al mese

La Corte di Cassazione ha stabilito che il blocco e prelievo di soldi da un conto corrente è “illegittimo” nel caso in cui le motivazioni citate nell’atto di notifica “risultino generiche”. La Suprema Corte impone di chiarire con precisione la ratio del provvedimento.

Sempre la Cassazione ha allargato i destinatari del pignoramento. Adesso può applicarsi anche a consumatori, start-up, professionisti, imprenditori agricoli.

Inoltre, per il pignoramento di pensioni e dei altri assegni di liquidazione, non si possono pignorare somme per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile prevista dall’assegno sociale, con un “minimo vitale” di 1.000 euro.

Infine il decreto Aiuti bis ha stabilito che l’assegno sociale per il 2022 ammonti a 468,28 euro per 13 mensilità. Sulla base di questo importo è poi fissato il limite massimo di pignorabilità su stipendio o pensione già accreditati su un conto corrente. Tale “tetto” può riguardare solo le somme sul conto che eccedano la cifra di 1.404,84 euro, cioè l’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per tre.

Come funziona il pignoramento di un conto corrente

Come avviene il pignoramento di un conto corrente, o anche detto pignoramento verso terzi? In estrema sintesi, l’operazione di pignoramento di un conto corrente intestato al debitore è la conseguenza di una procedura giudiziaria avviata da creditore verso un debitore e composto da tre documenti fondamentali:

titolo esecutivo (notificato dal creditore);

atto di precetto (notificato dal creditore);

atto di pignoramento (notificato dall’ufficiale giudiziario).

Quest’ultimo è l’atto esecutivo per mezzo del quale vengono vincolati determinati beni del debitore allo scopo di soddisfare il diritto di credito del creditore. Dal punto vista formale, l’atto di pignoramento contiene un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito.

C’è da notare che invece non si passa dal Tribunale per i debiti verso il Fisco: infatti l’Agenzia delle Entrate può pignorare direttamente il conto corrente del debitore. E può procedete in tal senso già dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento (o avviso di accertamento).

Quando un atto di pignoramento è trasmesso ad un banca, essa è autorizzata a bloccare una determinata somma di denaro dal conto corrente del debitore. Nel momento in cui scatta il pignoramento di un conto corrente non sarà possibile prelevare il denatore depositato. Il blocco del conto rimane in vigore finché il debitore non è riuscito a saldare il proprio debito.

Per un conto corrente cointestato, il pignoramento si applicata soltanto sulla metà del saldo.

I limiti per il pignoramento di stipendio o pensione

Anzitutto va ricordato che, in caso di pignoramento del conto stesso, lo stipendio o la pensione accreditati sul medesimo non potranno mai essere sottratti del tutto al debitore. Infatti il provvedimento si applicata sul saldo eccedente il limite del triplo dell’assegno sociale.

In secondo luogo, dal momento che l’assegno sociale è rivalutato ogni 12 mesi, anche il limite del pignoramento dello stipendio o della pensione accreditati sul conto corrente sono aggiornati di anno in anno. Invece le mensilità versate successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento saranno pignorate di volta in volta nella misura di 1/5, fino all’estinzione del debito, direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga o dall’INPS sull’assegno pensionistico.

Oltre alla misura massima pari a 1/5 dell’emolumento versato sul conto per debiti di lavoro o di tributi provinciali o comunali, la regolamentazione in vigore per il 2022, il pignoramento di stipendio o pensione prevede:

per i crediti alimentari, si fa riferimento alla misura autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato e di solito si tratta di un terzo dello stipendio o della pensione ;

; per il pignoramento in concorso di diverse cause, si può agire fino alla metà della base pignorabile dello stipendio;

l’impossibilità a essere pignorati per i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Siaper lo stipendio che per la pensione, il pignoramento salvaguardia il “minimo vitale” fissato per legge e pari a 1.000 euro al mese. Si tratta dell’importo previsto per condurre una vita dignitosa.

C’è da osservare che qualora il creditore sia il Fisco, per l’Agenzia delle Entrate applica limiti differenti per il pignoramento dello stipendio:

1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 euro;

dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 euro; 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;

dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro; 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro.

