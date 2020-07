Serie TV su Sky Atlantic: 5 titoli da non perdere a luglio 2020

Sei un appassionato di serie TV e passeresti tutto il tempo davanti al televisore, a emozionarti con le vicissitudini dei tuoi personaggi preferiti? Sky ha la soluzione perfetta per te: si tratta del canale televisivo tematico Sky Atlantic, dedicato unicamente alla trasmissione di serie TV.

Sky Atlantic è disponibile sui canali 110 e 111 e per accedervi basterà sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sky TV: per conoscere quali sono i costi e le caratteristiche del servizio di invitiamo a cliccare fin da subito sul pulsante che trovi qui sotto.

È proprio su Sky Atlantic che in passato sono state trasmesse alcune delle serie TV originali di Sky Italia, che hanno incontrato un certo apprezzamento da parte del pubblico, come I Borgia, Dov’è Mario?, Gomorra, 1992, 1993 e 1994, e una serie diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, The Young Pope e il sequel the New Pope.

Che tu sia già un cliente Sky o sia interessato alla sottoscrizione di Sky TV ecco 5 serie TV da non perdere disponibili su Sky Atlantic. Si tratta di serie molto diverse l’una dall’altra, con ambientazioni e generi differenti, ma che per un motivo o per un altro potrebbero suscitare il tuo interesse, ovvero:

Gangs of London;

Le bureau – Sotto copertura;

The Plot Against America;

Fargo – La serie;

Rome.

1. Gangs of London

Gangs of London è una serie TV britannica prodotta nel 2020: è stata trasmessa sul canale Sky Atlantic per la prima volta nel Regno Unito a partire dal 23 aprile 2020. In Italia è arrivata dal 6 luglio 2020: la prima e attualmente unica stagione è composta da ben 9 episodi.

La serie è ambientata nella Londra di oggi e racconta dei contrasti che si svolgono tra due band rivali e altre organizzazioni criminali. Gli episodi saranno trasmessi sul canale satellitare Sky Atlantic con il seguente calendario:

episodio 1: 6 luglio 2020;

episodi 2 e 3: 13 luglio 2020;

episodi 4 e 5: 20 luglio 2020;

episodi 6 e 7: 27 luglio 2020;

episodi 8 e 9: 3 agosto 2020.

2. Le bureau – Sotto copertura

Serie televisiva francese, il cui titolo originale è “Le bureau des légendes”, è stata prodotta in Francia nel 2015 ed è arrivata alla sua quinta stagione. Appartiene al genere drammatico e di spionaggio.

In Italia è stata trasmessa per la prima volta su Sky Atlantic a partire dal 16 gennaio 2017: la quinta stagione è composta da 10 episodi e i primi 2 sono stati trasmessi il 15 luglio 2020. Gli episodi 3 e 4 saranno disponibili per il pubblico italiano mercoledì 22 luglio.

Uno dei vantaggi di Sky Atlantic consiste nel fatto che lo stesso episodio viene trasmesso in fasce orarie diverse nel corso della stessa giornata: in questo modo è possibile vederlo quando lo si desidera e organizzarsi al meglio.

3. The Plot Against America

The Plot Against America è una miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth, la cui protagonista è interpretata dall’attrice Winona Ryder. La serie è formata da 6 episodi ed è stata rilasciata per la prima volta tra il 16 marzo e il 20 aprile 2020.

I primi 3 episodi saranno trasmessi in Italia per la prima volta venerdì 24 luglio: The Plot Against America immagina una storia di un’America alternativa raccontata dagli occhi di una famiglia di operai ebrei che viene a Newark, in New Jersey, in un periodo storico in cui al potere troviamo un leader xenofobo e populista, Charles Lindbergh, il quale diventa presidente e conduce la nazione nelle derive del fascismo.

4. Fargo – La serie

Fargo è una serie TV disponibile dal 2014 e giunta alla sua quarta stagione: si tratta di una serie antologica che racconta una storia differente in ogni stagione e che si è ispirata all’omonimo film dei fratelli Cohen, del 1996.

La serie ha ricevuto diversi riconoscimenti:

è stata premiata agli Emmy Awards 2014 come miglior miniserie televisiva dell’anno, aggiudicandosi anche il premio alla miglior regia e al miglior casting;

come miglior miniserie ai Golden Globe 2015, durante i quali Billy Bob Thornton ha vinto anche il premio come miglior attore protagonista.

Tutte e 4 le stagioni sono composte da ben 10 episodi ciascuna: Sky Atlantic si è aggiudicata l’esclusiva della trasmissione in Italia.

5. Rome

Roma è una serie TV statunitense, britannica e italiana, che è stata prodotta da HBO, BBC e Rai Fiction. La prima stagione è stata trasmessa per la prima volta in Italia sua Rai 2 in versione censurata: furono infatti eliminate diverse scene di nudo e violenza.

In totale è formata da due sole stagioni: la prima composta da 12 episodi e la seconda da 10. Nonostante siano trascorsi diversi anni dall’uscita, che nel nostro Paese è avvenuta nel 2006 per la prima stagione e nel 2009 per la seconda, vale la pena rivedere la serie fin dall’inizio in versione integrale, senza tagli e, per i più temerari, direttamente in lingua originale.

Cosa comprende Sky TV

Sky TV rappresenta il pacchetto base dell’offerta Sky, ovvero il piano compreso in tutti gli abbonamenti che possono essere personalizzati sulla base delle proprie preferenze. Nello specifico, scegliendo di attivarlo, si avranno a propria disposizione:

programmi di intrattenimento, come X Factor o MasterChef;

le serie TV: sono presenti sia le produzioni originali Sky sia grandi serie internazionali, alcune delle quali vengono trasmesse in contemporanea alla loro prima uscita negli Stati Uniti;

sia grandi serie internazionali, alcune delle quali vengono trasmesse in contemporanea alla loro prima uscita negli Stati Uniti; lo Sky Box Sets, in cui sono disponibili le stagioni delle migliori serie TV, che possono essere viste in qualsiasi momento grazie all’opzione Sky On Demand ;

; programmi dedicati a temi diversi, come arte, cucina, musica, viaggi, lifestyle e storie dal mondo ;

; news disponibili in qualsiasi momento, sia sull’Italia sia sul resto del mondo;

i grandi eventi sportivi di Eurosport, per esempio quelli legati al ciclismo, al tennis, con i tornei dei Grandi Slam Australian Open, Roland Garros, o al Basket, con lo US Open.

Uno dei motivi principali per attivare un pacchetto Sky, e avere dunque accesso al canale Sky Atlantic, è la possibilità di vedere diverse serie TV, che non è possibile trovare sulle altre piattaforme di streaming TV, in super esclusiva.

In un periodo storico in cui siamo costantemente bombardati dalla novità di turno, scegliere è paradossalmente più complicato rispetto al passato. Un contenuto in esclusiva assoluta rappresenta, pertanto, un valore aggiunto al quale si uniscono anche:

la qualità del servizio : Sky è una televisione privata che si è sempre contraddistinta per le sue ottime performance;

: Sky è una televisione privata che si è sempre contraddistinta per le sue ottime performance; la possibilità di vedere film e serie TV direttamente in lingua originale, con annessi sottotitoli.

I pacchetti Sky

Sky dà la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di piano, alcune delle quali sono già state pensate per soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Tra le offerte Sky più economiche del momento, ci sono per esempio:

Intrattenimento Plus;

Sky Cinema.

Si tratta di due soluzioni che per il primo anno hanno un costo di 19,90 euro al mese, che diventano rispettivamente 43,39 euro e 44,20 euro a partire dal secondo anno.

Intrattenimento Plus include:

Netflix nella sua versione base;

le serie TV;

Sky Famiglia;

la possibilità di avere accesso ai contenuti in elenco in versione HD e senza la necessità di dover sostenere costi di attivazione.

