Offerte iPhone incluso in Tim a rate: le promozioni di luglio 2020

iPhone 11 è oggi tra i migliori smartphone in circolazione grazie alla tripla fotocamera (solo su iPhone 11 Pro ) e l’innovativo chip A13 Bionic . iPhone SE, invece, è il telefono ideale per chi cerca un dispositivo relativamente economico ma dalle eccellenti caratteristiche tecniche. Scopri le offerte iPhone incluso in Tim a rate per risparmiare sull’acquisto di questi straordinari telefoni

Da tradizione Apple presenta i nuovi modelli di iPhone a settembre. A causa dell’emergenza Coronavirus è molto probabile che l’evento verrà posticipato e nell’attesa i migliori telefono della Mela oggi in circolazione sono quelli che appartengono alla famiglia iPhone 11. Recentemente l’azienda di Cupertino ha lanciato sul mercato anche un modello low cost chiamato iPhone S20.

Tim offre l’opportunità di acquistare tutti i più recenti modelli di iPhone dal suo sito, anche senza registrazione. Chi sottoscivere però una delle sue offerte di telefonia mobile con opzioni dati attiva può dilazionare la spesa su più rate. In questo caso, l’operatore richiede un vincolo da 24 a 48 mesi a seconda del telefono desiderato. Di seguito sono descritte tutte le modalità e i costi per acquistare un iPhone con Tim:

Offerte iPhone incluso in Tim a rate

iPhone 11 da 64 GB – 849,90 euro

da – 849,90 euro iPhone 11 da 128 GB – 899,90 euro

da – 899,90 euro iPhone 11 da 256 GB – 1019,90 euro

da – 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa iPhone 11 Pro da 256 GB – 1369,90 euro

da – 1369,90 euro iPhone SE da 64 GB – 499,90 euro

da – 499,90 euro iPhone SE da 128 GB – 549,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese).

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Tim Party

Tim Party è il programma fedeltà riservato ai clienti dell’operatore. Più anni si passano insieme al gestore più i premi, sconti e regali sono ricchi. Per iscriversi gratuitamente basta avere un’offerta di telefonia mobile per la rete fissa attiva e registrarsi sul sito www.timparty.it da PC, smartphone o l’app MyTim. Nella sezione “Vantaggi dedicati” si trovano promozioni e sconti sui servizi e prodotti, cinema, giochi, musica e intrattenimento. All’interno di quella “Shopping” si hanno prezzi esclusivi sull’acquisto di prodotti, servizi ed esperienze offerti dai partner del gestore. Infine, nella sezione “Gioca e vinci” si possono ricevere premi unici.

Offerte Tim con smartphone a prezzi esclusivi

Alcune offerte di Tim offre ad includere gratuitamente l’opzione 5G (oggi iPhone non supporta ancora questa tecnologia ma è probabile verrà introdotta con la prossima generazione) permettono anche di accedere a smartphone top di gamma dei principali produttori a prezzi esclusivi:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

Smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Confronta le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

Smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

TimGames gratuito per 3 mesi

Smartphone 5G con sconti esclusivi da 0 euro al mese

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Unlimited offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

iPhone: le caratteristiche dei modelli più recenti

iPhone 11

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.110 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max

Display OLED Super Retina XDR da 6,5″ (2.688×1.242 pixel a 458 ppi)

Altezza: 158,0 mm

Larghezza: 77,8 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 226 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.969 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 segna uno spartiacque rispetto agli altri modelli di smartphone Apple. La principale novità di questa linea di telefoni, che si compone di tre diversi modelli, è l’introduzione del processore proprietario A13 Bionic, che fornire una potenza di calcolo nettamente superiore al passato. Il modello base offre una doppia fotocamera da 12 Megapixel che permette all’utente di passare liberamente dal grandangolo all’ultra-grandangolo per una inquadratura perfetta e di registrare video in 4K a 60 fps.

Restando nell’ambito fotografico, iPhone 11 dispone anche di ulteriori funzioni di ultima generazione come QuickTake, che permette di realizzare un video mentre si scatta una foto. iPhone 11 consente anche di realizzare selfie in slow motion a 120 frame al secondo.

iPhone 11 dispone di uno schermo LCD da 6,1″ con tecnologia TrueTone, che grazie all’ottimizzazione dei punti di bianco offre colori più luminosi e vividi. Questo smartphone segna anche una netta evoluzione di Face ID, il sistema di riconoscimento facciale biometrico per l’autenticazione sicura e l’accesso velocizzato a molte app. La potenza della batteria è stata ulteriormente aumentata da parte di Apple e con la ricarica wireless il tempo necessario a rendere nuovamente operativo il telefono è stato ridotto al minimo.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max si distinguono per uno schermo OLED Super Retina XDR. Il primo ha un pannello con una diagonale da 5,8″ mentre il secondo da 6,5″. Altra differenza con il modello base è la presenza di una fotocamera con ben 3 sensori (grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivo) e la funzione Smart HDR, che a supporto della Modalità Ritratto consente di creare selfie unici e di grande impatto visivo grazie all’impostazione automatica della corretta illuminazione.

Per tutti i modelli della famiglia iPhone 11 la RAM è da 4 GB e il sistema operativo pre-installato è iOS 13. I tagli di memoria sono da 64, 128, 256 o 512 GB mentre le colorazioni disponibili sono nero, verde, giallo, viola, rosso (PRODUCT)RED, bianco.

iPhone SE 2020

Display LCD widescreen Multi-Touch da 4,7″ con tecnologia IPS (1.334 × 750 pixel a 326 ppi) e feedback aptico

Altezza: 138,4 mm

Larghezza: 67,3 mm

Spessore: 7,3 mm

Peso:148 g

Processore A13 Bionic

64, 128 o 256 GB di memoria

Fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera frontale da 7 MP

Dual SIM (nano SIM + eSIM)

Wi‑Fi 6

Touch ID

Batteria da circa 1821 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone SE è formalmente l’erede della passata generazione di iPhone SE lanciata nel 2016 ma per caratteristiche e design si può dire che sia successore di iPhone 8. Questo smartphone presenta infatti gli stessi bordi arrotondati e un display da 4,7″ con tecnologia True Tone per il bilanciamento del bianco sulla base della luce ambientale. Come il suo precedessore, anche questo telefono presenta una sola fotocamera principale da 12 Megapixel ma che secondo Apple risulta essere la migliore monocamera mai realizzata.

Il punto di forza di questo smartphone è la presenza del chip A13 Bionic e la certificazione IP67, che lo protegge dai danni dell’acqua fino alla profondità di un metro per mezz’ora di immersione. L’autonomia di iPhone SE è simile a quella di iPhone 8 ma il tempo di ricarica è estremamente ridotto (50% in meno di 30 minuti).

Annunci Google