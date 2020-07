Scelta gestore energia elettrica: confronto e migliori offerte luce e gas di luglio 2020

Trovare le migliori offerte luce e gas per risparmiare sulle bollette a partire da luglio 2020 non è mai stato così semplice: per farlo, basterà sfruttare i vantaggi della comparazione online, utilizzando il comparatore di promozioni luce e gas di SOStariffe.it.

Al suo interno sono presenti le migliori proposte disponibili sul mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2022: cambiare in anticipo sulla tabella di marcia ufficiale è un ottimo modo per concretizzare fin da subito i risparmi.

Per spiegare come utilizzare il comparatore, abbiamo effettuato una simulazione sulle offerte luce e una sulle offerte gas: ecco quali sono le migliori tariffe luce e gas che abbiamo individuato, disponibili nel mese di luglio 2020 e per la quali si consiglia la sottoscrizione online.

La simulazione di SOStariffe.it

Per effettuare il confronto tra le migliori tariffe luce e gas del momento, abbiamo ipotizzato una coppia tipo che utilizza forno, lavatrice, frigorifero e climatizzatore per la propria abitazione. La casa ha una grandezza di 75 mq e il gas viene utilizzato principalmente per cucinare, per il riscaldamento e per l’acqua calda.

Le soluzioni tariffarie individuate sono la dimostrazione più lampante della grande varietà di offerte che caratterizza il mercato libero dell’energia e del gas naturale: si passa infatti da tariffe di tipo monorario a tariffe biorarie, da offerte bloccate per un minimo di 12 mesi a promozioni che coprono periodi più lunghi.

Ci sono poi le cosiddette tariffe Dual Fuel, ovvero delle promo che risultano più convenienti in quanto prevedono l’attivazione di una fornitura di luce e di gas con lo stesso fornitore. Analizziamo di seguito quali sono tutte le caratteristiche delle offerte luce e gas che si consiglia di attivare a partire da luglio 2020.

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

La tariffa luce più conveniente del mese di luglio 2020 è proposta dall’operatore Engie: si tratta di Energia 3.0 Light mono 12 mesi, che ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

Scopri subito in vantaggi della promozione cliccando sul box che trovi qui sotto:

Scopri Energia 3.0 Light mono 12 mesi

La tariffa permette di risparmiare 21,41 euro al mese rispetto alla Maggior Tutela e prevede la bolletta unificata nel caso di attivazione di luce e gas. Tra i vantaggi principali che la contraddistinguono, troviamo il programma Porta gli amici in Engie con il quale si possono ricevere fino a 300 euro di sconto in bolletta, che è di tipo digitale.

Questa promozione per la componente luce è disponibile anche nella versione mono 24 mesi: scopri quali sono le sue caratteristiche cliccando sul link che trovi qui sotto.

Scopri Energia 3.0 Light mono 12 mesi

E.ON luce e gas insieme

La proposta luce e gas insieme di E.ON è una delle migliori tariffe Dual Fuel tra quelle disponibili in commercio: scopri subito le sue caratteristiche cliccando sul box che trovi qui sotto.

Scopri E.ON Luce e Gas Insieme

La promozione include:

un prezzo bloccato della materia prima per un periodo di 12 mesi;

energia prodotta da fonti rinnovabili;

uno sconto del 10% sulla componente energia e gas;

un ulteriore sconto previsto per la bolletta smart e l’addebito su conto corrente.

Sorgenia Next Energy Luce

La tariffa luce proposta da Sorgenia è un’offerta di tipo monorario disponibile in esclusiva web e che prevede la bolletta elettronica e la gestione delle fattura tramite area clienti online e app. Per conoscere fin da subito quelli che sono i dettagli della promozione, clicca sul link che trovi qui sotto:

Scopri Next Energy Luce

L’offerta di Sorgenia si caratterizza per il fatto che l’energia sia prodotta da fonti rinnovabili. Tra i benefit inclusi, è previsto un buono Amazon del valore di 80 euro nel caso di sottoscrizione in modalità Dual Fuel, quindi se si sceglie di attivare sia l’offerta luce sia quella gas.

AGSM Premium Web Luce Casa

Si tratta di una tariffa di tipo triorario nella quale il costo della componente energia è minore in fascia F3, ha un costo intermedio in fascia F1 ed è maggiore in fascia F2. Per conoscere fin da subito tutti i vantaggi della promozione, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Premium Web Luce Casa

Si tratta di un’offerta in esclusiva web che prevede anche un pacchetto smart incluso nel canone, pari a circa 37 euro al mese.

Vediamo di seguito quali sono le offerte gas più convenienti nel caso di passaggio a una tariffa del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale.

E.ON ValoreMercato gas

La promozione sulla componente gas di E.ON permette di risparmiare fino a quasi 70 euro rispetto alla tariffa del mercato tutelato: la bolletta mensile si aggira intorno ai 48 euro e non prevede costi di attivazione. Per conoscere i dettagli della tariffa, clicca sul box verde qui sotto.

Scopri ValoreMercato Gas

Tra i vantaggi della promozione, troviamo:

la materia prima al prezzo di mercato;

la bolletta smart.

EcoChiara Gas di Iberdrola

Si tratta di una tariffa gas che permette di risparmiare quasi 30 euro rispetto al mercato tutelato: scopri subito i vantaggi cliccando sul box che trovi qui sotto.

Scopri EcoChiara Gas

La promozione prevede uno sconto nel caso di domiciliazione e bolletta digitale e uno sconto del 2,5% sul corrispettivo gas.

Edison World Plus Gas

La convenienza di questa tariffa è data dal fatto che si paga il prezzo del gas all’ingrosso. La bolletta si aggira intorno ai 53 euro al mese: per conoscere maggiori dettagli, clicca sul pulsante verde che trovi qui sotto.

Scopri World Plus Gas

Sulla base di quanto esposto finora, possiamo notare che le tariffe luce e gas del mercato libero sono simili in termini di canone mensile e per il fatto che la maggior parte hanno un costo della materia prima bloccato per un determinato periodo di tempo.

La differenza reale consiste nella presenza di benefici aggiuntivi e di sconti extra, oltre che nei benefici che derivano dalle attivazioni in modalità Dual Fuel, che sono quasi sempre estremamente convenienti.

Consigli per orientarsi nella scelta di una promozione luce e gas

Prima di procedere con la sottoscrizione vera e propria di una nuova fornitura di luce e gas, ecco alcuni consigli che potrebbero tornare utili. In primo luogo, ricorda di effettuare un confronto comparativo sulla base delle tue esigenze reali.

Ti suggeriamo, pertanto, di inserire nel comparatore di SOStariffe.it i tuoi dati di consumo, che potrai trovare direttamente sulle bollette relative al tuo attuale fornitore di luce e gas: in questo modo i risultati della ricerca non saranno generici, ma elaborati su misura per te.

Un’altra strategia da adottare nella scelta di una nuova offerta luce e gas consiste nel leggere le opinioni e i commenti energia e gas scritti dagli utenti che hanno scelto un dato fornitore prima di te: in questo modo potrai avere una visione basata su un’esperienza reale, la quale potrà essere molto utile nell’aiutarti a selezionare la soluzione che si adatta meglio ai tuoi bisogni.

In particolare, i giudizi che troverai su SOStariffe.it sono espressi con un punteggio formato da 5 stelle, che è dato dalla media delle seguenti voci:

l’assistenza clienti;

i benefici addizionali;

i tempi di attivazione;

la chiarezza in bolletta;

il rapporto qualità/prezzo;

il servizio online.

Prenditi il tempo per decidere, valutando per bene gli elementi che per te risultano fondamentali in una fornitura di luce e gas e leggi per bene il contratto prima di sottoscrivere qualsiasi offerta.

