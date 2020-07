Sfida Iliad e ho. Mobile: quale l’offerta migliore a luglio 2002

Iliad e ho. Mobile sono tra gli operatori di telefonia mobile low cost più interessanti sul mercato. I due gestori hanno diversi punti in comune ma anche molte caratteristiche uniche che possono fare la differenza nella scelta del piano più adatto alle proprie necessità. Di seguito sono descritte nel dettaglio le tariffe di Iliad e ho. e i punti di forza e debolezza delle due offerte:

Le offerte di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Le offerte di ho. Mobile

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2,9 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho. 9,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 10 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 4,7 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 6,1 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind3 e Very Mobile

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

4. Solo dati

19 cent al minuto per le chiamate

29 cent per SMS

100 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare 6,1 GB di traffico dati in roaming mentra la tariffazione all’estero per minuti ed SMS è identica a quella italiana. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Nel piano è compreso un buono sconto per l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile di Huawei (disponibili anche su Amazon) tra:

Huawei B311-221 – Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto

– Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto Huawei B535-232 – Router Wi-Fi dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: 15 euro di sconto

Iliad vs ho. Mobile: il confronto

Sia Iliad che ho. Mobile prevedono tariffe senza vincoli o costi extra. Gli utenti possono quindi disattivare la linea in ogni momento senza alcun tipo di penale o spesa aggiuntiva e con le loro tariffe possono accedere gratuitamente a tutti i servizi di base più richiesti. Il vantaggio di Iliad rispetto al concorrente è che le sue offerte sono aperte a tutte, a prescindere dall’operatore di provenienza. ho. Mobile invece consente di sottoscrivere determinate promozioni solo a chi arriva da specifici gestori. L’offerta più economica, ad esempio, è riservata a chi arriva da Iliad e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

L’azienda francese garantisce poi una velocità di navigazione superiore al gestore low cost di Vodafone grazie al supporto alla tecnologia 4G e 4G+. ho. invece arriva al massimo a 30 Megabit al secondo in download e uplod in 4G Basic.

ho. Mobile dispone di un’offerta più economica rispetto a quella di Iliad a parità di servizi inclusi. Giga 50 include meno Gigabyte (50 contro 70 GB) a un prezzo superiore (7,99 euro contro 5,99 euro al mese). La tariffa però, come detto in precedenza, è riservata a chi effettua la portabilità da alcuni operatori low cost. Il gestore virtuale inoltre blocca in automatico la navigazione quando si è consumato tutto il traffico dati incluso nel piano, in modo da evitare spese impreviste, e blocca di default la sottoscrizione di servizi a sovrapprezzo e le chiamate verso numeri a pagamento.

ho. infine offre una copertura superiore a quella di Iliad, potendo contare sull’infrastruttura di rete di Vodafone, e al contrario del concorrente francese include nel suo listino un’offerta solo dati adatta all’utilizzo per chiavette Internet e modem Wi-Fi portatili. Il provider d’Oltralpe invece permette di sottoscrivere tariffe telefono incluso per l’acquisto a rate dei più recenti modelli di iPhone.

