Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: le offerte a rate di Settembre 2022 per TIM, Vodafone e WindTre

Samsung Galaxy Z Flip 4 è il più recente smartphone con schermo pieghevole del produttore coreano. La scocca che protegge il pannello da 6,7″ è resistente ad acqua e urti. Il sistema a tripla fotocamera permette di realizzare scatti unici anche in condizioni di luce non ottimali. Samsung Galaxy Fold 4 è invece un telefono con display principale da 7,6″ e refresh rate a 120 Hz che permette di utilizzare fino a tre app in contemporanea. Il dispositivo supporta poi il pennino intelligente S Pen.

La soluzione più economica per avere Samsung Galaxy Z Flip 4 è quello affidarsi a un operatore di telefonia mobile e attivare un’offerta smartphone incluso. Queste proposte consentono di abbinare a un piano mobile le rate necessarie per avere il dispositivo di Samsung. In tutti i casi è previsto un vincolo di permanenza minima ma alcuni gestori non chiedono un acconto. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 con WindTre: le offerte di settembre 2022

Offerte smartphone incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G con Priority Pass 12,99 euro con Easy Pay Di Più Full 5G minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro con Easy Pay Di Più Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay Smart Pack Protect 200 5G minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G con Priority Pass 16,99 euro con Easy Pay

Per avere Samsung Galaxy Flip 4 con WindTre si può associarne l’acquisto a rate a una delle offerte della famiglia Di Più, che a partire da 12,99 euro al mese con Easy Pay permettono di avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità in 5G con accesso prioritario alla Top Quality Network dell’operatore. Tutte le offerte poi includono anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e possibilità di richiedere assistenza al servizio clienti 159 senza attese h24 e 7 giorni su 7. Il costo di attivazione è di 49,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

WindTre permette di avere Samsung Galaxy Flip 4 a rate insieme all’assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance grazie all’offerta Smart Pack Protect 200 5G, che include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G a 16,99 euro al mese. E’ possibile scegliere tra un vincolo di 24 o 30 mesi. Questa offerta è disponibile solo in negozio, dove avviene anche il ritiro dello smartphone. E’ previsto un costo di attivazione per la parte mobile di 49,99 euro, suddivisibili in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum, e di 4,99 euro per il telefono. La SIM costa sempre 10 euro.

I prezzi a seconda dei modelli con le offerte Di Più sono:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 39,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 12,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 12,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

I prezzi a seconda dei modelli con Smart Pack Protect 200 5G sono:

Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 45,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 a partire da 57 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 57 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

a partire da 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 27,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB a partire da 34 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 con Vodafone: le offerte di settembre 2022

Offerte smartphone incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone permette di acquistare Samsung Galaxy Z Flip 4 abbinandolo a una qualsiasi delle sue offerte 5G. Le più richieste sono quelle della famiglia di tariffe chiamata RED, che permettono di avere minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB per navigare sulla Giga Network 5G a partire da 9,99 euro al mese con Smart Pay. Tra queste c’è anche una proposta dedicata ai giovani con incluso un servizio di protezione contro tutte le possibili minacce in cui potrebbero incappare durante la navigazione Internet. Con le promozioni Infinito si può invece disporre di minuti, SMS e Gigabyte illimitati alla massima velocità al prezzo di 39,99 euro al mese con Smart Pay. Per tutte le tariffe di Vodafone è previsto un costo di 19,99 euro per i già clienti o di 6,99 euro per quelli nuovi.

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e in questo modo si evita di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale. Il servizio prevede anche uno sconto sul prezzo del piano e Vodafone Club, il programma con vantaggi e promozioni sull’acquisto di servizi e prodotti di partner dell’operatore come YOOX, Booking.com, Amazon.it, Q8 e altri. Le offerte Infinito includono però Vodafone Club+ che aggiunge 12 mesi di Infinity+ con 104 partite di Champions League e sconti nei Vodafone Store su una lista selezionati di dispositivi.

I prezzi a seconda dei modelli sono:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 27,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

a partire da 29,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a partire da 54,99 euro al mese + 199,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy Z Flip 4 così come Galaxy Z Fold 4 vengono consegnati gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio italiano. Potete tracciare il vostro ordine utilizzando il servizio di tracking inserendo il numero di pratica del telefono che viene comunicato dall’operatore via SMS o email. Se non siete soddisfatti del cellulare potete sempre restituirlo, insieme a tutti gli accessori originali, entro 14 giorni dalla consegna esercitando il diritto di ripensamento. Il codice IMEI sullo smartphone deve corrispondere a quello sulla confezione.

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 con TIM: le offerte di settembre 2022

Offerte smartphone incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Anche TIM permette di abbinare l’acquisto a rate di Samsung Galaxy Z Flip 4 a tutte le sue offerte di telefonia mobile. L’operatore permette di pagare in un’unica soluzione o con addebito su carta di credito con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). L’offerta è disponibile solo per chi è cliente di TIM per il mobile da almeno 6 mesi o per la rete fissa da 12 mesi. Nel secondo caso è possibile addebitare le rate per lo smartphone direttamente in bolletta. Entrambe le modalità comunque richiedono un vincolo di durata di 30 mesi.

E’ possibile associare l’acquisto a rate di Samsung Galaxy Z Flip 4 alle seguenti offerte:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali.

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa è disponibile per arriva da PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri operatori virtuali.

Le offerte TIM Wonder prevedono l’obbligo di portabilità del numero, operazione che TIM effettua gratis in massimo tre giorni lavorativi. Per chi arriva qualsiasi operatore o vorrebbe acquistare una SIM con nuovo numero sono invece disponibili:

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete di TIM a 14,99 euro al mese. Il piano include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi alla rete.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano, che è disponibile solo per gli Under 25, include anche l’ascolto senza consumare traffico dati dei brani di TIMMUSIC e può essere personalizzata con diverse opzioni:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per i nuovi clienti che acquistano sul sito le tariffe di TIM il primo mese e attivazione sono offerti dell’operatore. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) fino a quando la connessione di casa resta attiva grazie a TIM Unica.

La promozione è gratuita e include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese, 10 badge extra per vincere su Party Collection un volo per Los Angeles o Las Vegas con TIM Party e sconti fino a 500 euro su alcuni modelli di smartphone nei negozi TIM (se si mantiene la linea mobile per 30 mesi). Il pagamento delle SIM mobili e della linea fissa avvengono tramite domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

I prezzi a seconda dei modelli sono:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a 20 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a 20 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB a 22 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a 22 euro al mese con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Z Fold 4 da 256 GB a 42 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4 vengono consegnati gratuitamente a domicilio tramite corriere. Sarà quest’ultimo a contattarvi per fissare l’appuntamento per la consegna, che comunque avviene in qualche giorno lavorativo. Per il ritiro servono un account SPID o fornire al corriere una copia digitale fronte/retro di un documento d’identità o della tessera sanitaria. Entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo potete esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo gratuitamente a TIM.

