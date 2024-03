Revolut punta a crescere in Italia: nuovi investimenti per la fintech

Revolut punta ad avere 2,5 milioni di clienti in Italia entro fine 2024 rispetto agli oltre 1,5 milioni di oggi. E, per centrare quest’obiettivo, la fintech ha deciso di accrescere del 94% gli investimenti nel nostro Paese nel corso di quest’anno rispetto al 2023. Revolut è al secondo posto della classifica delle app bancarie più scaricate localmente. Per conoscere l’offerta del conto corrente online zero spese di Revolut e aprirlo, clicca sul bottone verde qui sotto:

I conti Revolut sono una delle offerte più vantaggiose presenti fra i partner del comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito confronta le varie soluzioni per aprire un conto bancario. Alternative che facciano risparmiare sulle spese fisse di gestione e sulle commissioni. Per avere una panoramica delle proposte di marzo 2024, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

Revolut investe sull’Italia e lancia una serie di nuove iniziative

L’Italia è tra i cinque mercati in cui Revolut investirà di più nel 2024. E la prima mossa della fintech internazionale sarà il lancio degli IBAN locali anche nel nostro Paese. Come afferma Ignacio Zunzunegui, head of growth southern Europe, “siamo la seconda banca sul mercato per velocità di crescita e intendiamo continuare a crescere costantemente“. Oltre che su campagne di comunicazione e marketing, Revolut punterà su innovazione, miglioramento della user experience, commissioni basse, facilità d’uso e servizi aggiuntivi per attirare nuovi clienti, soprattutto tra i più giovani.

A livello europeo nel 2024, invece, Revolut farà investimenti per circa 450 milioni di euro in attività strategiche di marketing e vendite. L’ambizione è quella di raggiungere 50 milioni di clienti a livello globale entro la fine dell’anno facendo segnare una crescita del 40% anno su anno.

Revolut: che cosa prevede l’offerta di marzo 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE Revolut Standard canone mensile gratuito per sempre

3 mesi in omaggio del piano Premium fino al 31/12/2024

fino al 31/12/2024 conto in euro con IBAN

prelievi di contanti da ATM gratis in tutto il mondo, con limite mensile di 200 €

cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 €/mese, successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario Revolut Premium canone di 9,99 €/mese

conto in euro con IBAN

possibilità di fare acquisti, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario

prelievi di contanti da ATM gratis in tutto il mondo, con limite di 400 €/mese

accesso a 5 criptovalute

carte virtuali usa&getta

cambio gratuito in 30 valute fiat senza alcun limite mensile

assicurazione medica internazionale e polizza viaggi

Oltre ai piani Standard e Premium, Revolut propone anche il piano Plus con carta conto con canone annuo di 3,99 euro al mese, mentre per i clienti più esigenti offre anche i piani Metal (da 15,99 euro al mese) e Ultra (da 45 euro al mese). Per gestire il denaro della tua attività professionale e imprenditoriale, Revolut mette a disposizione anche una serie di conti Business. L’app finanziaria permette anche di aprire un conto per under 18. Vediamo nel dettaglio, invece, quali sono le principali caratteristiche dei piani Standard e Premium.

Conto Revolut Standard

Il conto corrente online e la carta inclusa in Revolut Standard sono gratuiti per sempre. Si tratta di un conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici e i nuovi clienti hanno in omaggio 3 mesi del piano Premium con apertura entro il 31 dicembre 2024. Passato questo periodo, possono o sottoscrivere il pacchetto Premium, o tornare al pacchetto Standard. Quest’ultima versione base, che è cointestabile, si caratterizza per:

possibilità di eseguire e ricevere pagamenti, condividendo le spese in 160 Paesi ;

; prelievi da ATM gratuiti in tutto il mondo, con un “tetto” mensile di 200 euro ; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione;

fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione; stop agli abbonamenti indesiderati;

premi esclusivi e risparmi sui propri acquisti;

10% di cashback sulle prenotazioni dei soggiorni vacanze;

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario.

Conto Revolut Premium

Con codice IBAN per ricevere ed effettuare bonifici e un canone di 9,99 euro al mese, Revolut Premium è un conto che si caratterizza per:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con un tetto di 400 euro al mese ; oltre questa cifra c’è una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; oltre questa cifra c’è una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di avere carte virtuali usa & getta;

possibilità di pagare gli acquisti in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

C’è da notare che i nuovi clienti possono provare gratuitamente per 3 mesi Revolut Premium e poi decidere se sottoscrivere questa offerta, oppure passare al piano gratuito Standard, oppure alla versione Metal. Per saperne di più, clicca sul link qui di seguito.

Revolut conto under 18: cosa prevede l’offerta di marzo 2024

Revolut offre anche Revolut under 18, conto corrente gratuito per minori dai 6 ai 17 anni. Può aprirlo un genitore (o un tutore) che ha già attivo anche solo il conto Revolut Standard. Il conto Revolut per minori include:

carta prepagata sia fisica sia virtuale (con collegamento ad Apple Pay e Google Pay) da usare per fare acquisti (in negozi fisici e online) e prelevare contanti . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita;

(con collegamento ad Apple Pay e Google Pay) da usare per (in negozi fisici e online) e . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita; prelievo di contanti fino a 40 euro senza commissioni, oltre questo “tetto” si applica una commissione del 2% sull’importo prelevato.

Il conto Revolut under 18 e la carta prepagata hanno però dei limiti:

è possibile inviare solo 7.200 euro al conto Revolut under 18 all’anno e avere non più di 6.000 euro alla volta ;

al conto Revolut under 18 all’anno e avere ; è possibile spendere solo 1.200 euro con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto 15 transazioni al giorno ;

con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto ; è possibile prelevare da bancomat solo 120 euro al giorno ;

; è possibile effettuare solo 3 prelievi da bancomat al giorno e massimo 6 alla settimana.

