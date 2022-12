Quanto si spenderà per luce e gas a Dicembre 2022?

Dagli esperti di SOStariffe.it un’analisi dell'andamento della crisi energetica a dicembre 2022 e un focus sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero da attivare per mitigare l'impatto di nuovi rialzi in bolletta.

Il 2022 è stato un anno “nero” sul fronte delle bollette. E anche l’ultimo mese dell’anno si conferma all’insegna dei rialzi, specialmente per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela.

All’inizio di dicembre, infatti, ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha ufficializzato il prezzo del gas da applicare sui consumi di novembre 2022 per i contratti Tutelati: esso si è attestato a quota 0,9758 euro al metro cubo, con un +13,7% rispetto al valore di ottobre 2022. Un aumento che, secondo le cifre ARERA, ha fatto balzare la spesa complessiva per il metano di una “famiglia tipo” in Maggior Tutela a 1.700 euro (tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022), con un’impennata del +63,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021).

Questo trend di crescita è atteso anche sul prezzo del gas per i consumi di dicembre 2022 (il dato sarà reso noto a inizio gennaio 2023). E un’anticipazione di questa direzione arriva dal presidente ARERA, Stefano Besseghini, secondo cui “l’inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento”.

In attesa di capire se le quotazioni del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam (il principale hub per la compravendita di gas in Europa) continueranno a rallentare dopo l’accordo raggiunto a Bruxelles sul tetto al prezzo del gas, i clienti domestici sono alla ricerca di soluzioni luce e gas che li aiutino a mantenere snelle le bollette in vista del nuovo anno. C’è infatti da tener presente che anche il prezzo dell’energia elettrica per i clienti in Maggior Tutela viaggia ancora su livelli molto alti (0,53451 euro/kWh nel periodo ottobre-dicembre 2022): per quanto il presidente ARERA abbia escluso nuovi aumenti a gennaio 2023 (quando arriverà il prossimo aggiornamento di prezzo), non ci sono anticipazioni su un potenziale calo di tale valore.

In questo contesto energetico così volatile, alleggerire le bollette resta un priorità anche in vista dell’anno in arrivo. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è possibile confrontare le innumerevoli soluzioni del Mercato Libero per illuminare e riscaldare casa e individuare quella più in linea con il proprio fabbisogno energetico, stili di consumo e possibilità di spesa.

Le migliori offerte luce e gas per mitigare l’impatto dei rialzi a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO OFFERTA 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,2375 €/kWh

€/kWh 1,0152 €/Smc 98,78 euro al mese

196,32 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 102,91 euro al mese

195,65 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web

Gas Flex Web 0,2345 €/kWh

0,9752 €/Smc 99,70 euro al mese

203,19 euro al mese

Di seguito presentiamo tre delle migliori offerte luce e gas per mettersi al riparo dai rialzi a dicembre 2022. Per tutte le promozioni (attivabili sia singolarmente sia congiuntamente – offerte “dual fuel“) i prezzi sono stimati su una famiglia di tre persone che consuma energia elettrica e metano principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2700 kWh di energia elettrica e di 1400 Smc di gas per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

I prezzi di luce e gas elencati in tabella fanno riferimento al valore dell‘indice PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas eventualmente incrementati di un contributo al consumo stabilito dal fornitore. Tutte le offerte individuate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per la famiglia “tipo” propongono infatti una tariffa a prezzo indicizzato, cioè permettono l’accesso al prezzo della materia prima all’ingrosso.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi scala la vetta del risparmio grazie a un’offerta che attinge al prezzo di energia e gas all’ingrosso (con l’aggiunta di un piccolo sovrapprezzo) e che introduce il sistema della “carica mensile” per fatture di luce e gas con importo e periodicità predeterminata, così i clienti hanno conguagli solo su consumi reali.

L’affresco della promozione comprende:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo di soli 0,013 €/kWh ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo di soli ; prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas a cui si deve sommare un contributo al consumo minimo: 0,050 €/Smc ;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas a cui si deve sommare un contributo al consumo minimo: ; 90 euro all’anno per costi di commercializzazione (per la fornitura luce) e 67 euro all’anno (per la fornitura metano);

bonus di benvenuto di 30 euro (a fornitura) per i clienti che attivino online la promozione beneficiando del codice SOSW22. Il bonus sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro (a fornitura) per i clienti che attivino online la promozione beneficiando del codice SOSW22. Il bonus sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; 10% di sconto sullo shop online firmato wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici;

sullo shop online firmato wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta Energia alla Fonte, che costerebbe alla “famiglia tipo” 98,78 euro al mese:

Per quanto riguarda, invece, la promozione Gas alla Fonte (attivabile a un costo di 196,32 euro al mese), il link di riferimento è qui sotto:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Con Pulsee Luce e Gas Relax Index, i clienti domestici possono contare su un prezzo della materia prima allineato alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso senza l’applicazione di alcun costo aggiuntivo da parte del fornitore. Non solo: sulle spese di commercializzazione e vendita (che sono indipendenti dal consumo) è applicato anche uno sconto del 20% che fa scendere a 12 euro al mese (dalla soglia iniziale di 15 euro al mese) il contributo fisso mensile dovuto. L’ammontare annuale per questa voce in bolletta, dunque, si attesta a 144 euro.

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; documenti e informazioni sulle forniture di luce e gas sempre in palmo di mano grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Da notare anche la possibilità di personalizzare questa soluzione luce e gas con le seguenti opzioni:

Cost Sharing : al costo di 1,50 euro in più al mese, è possibile ricevere bollette dall’importo già equamente suddiviso tra i vari coinquilini di un appartamento;

: al costo di 1,50 euro in più al mese, è possibile ricevere bollette dall’importo già equamente suddiviso tra i vari coinquilini di un appartamento; Zero Carbon Footprint, al costo di 3 euro in più al mese, per azzerare le proprie emissioni inquinanti e salvaguardare il Pianeta con stili di vita sostenibili.

Con la soluzione luce di Pulsee, la “famiglia tipo” spenderebbe 102,91 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Le bollette con la fornitura gas di Pulsee avrebbero un impatto mensile sul budget della “famiglia tipo” pari a 195,65 euro. Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando al seguente link:

Luce e Gas Flex Web di Illumia

Nel radar della convenienza entrano anche le offerte Luce e Gas Flex Web di Illumia che si caratterizzano per i seguenti punti di forza:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas con l’aggiunta di un “ricarico” del fornitore pari a 0,100 €/Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas con l’aggiunta di un “ricarico” del fornitore pari a ; contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione) pari a 10 euro al mese (per la luce) e a 9 euro al mese (per il gas);

promozione XMAS : 30 euro di sconto in bolletta (a fornitura) che sarà erogato in 3 tranches da 10 euro nell’arco del primo anno di fornitura;

: 30 euro di sconto in bolletta (a fornitura) che sarà erogato in 3 tranches da 10 euro nell’arco del primo anno di fornitura; energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta è pari a 99,70 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni:

Al link di seguito è invece possibile avere un quadro della promozione gas di Illumia, per una spesa mensile di 203,19 euro:

