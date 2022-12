FASTHealth di Fastweb è una soluzione realizzata in collaborazione con SaluberMD che offre nuovi servizi digitali dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura in un'unica piattaforma

Fastweb in collaborazione con SaluberMD, società internazionale focalizzata nello sviluppo di servizi innovativi nel campo delle medicina a distanza, ha lanciato FASTHealth, un nuovo servizio di telemedicina che permette ai propri clienti residenziali di usufruire di servizi digitali dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura tramite in un’unica app, in modo semplice e sicuro. Se ancora non siete clienti di Fastweb potete confrontare le tariffe dell’operatore con il nostro comparatore per trovare la proposta più conveniente in base ai vostri specifici consumi.

“FASTHealth offre una risposta concreta alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie e permette di ridurre i tempi di diagnosi e di intervento grazie all’utilizzo di soluzioni digitali semplici e personalizzate, sfruttando i nostri servizi a banda ultralarga a casa e in mobilità. – ha dichiarato Marco Pennarola, Head of Marketing di Fastweb – Con FASTHealth vogliamo costruire un futuro in cui la casa possa diventare il primo luogo di cura e di accesso diffuso e sostenibile a prestazioni sanitarie di alta qualità“.

FASTHealth di Fastweb: come ricevere assistenza medica a distanza

FASTHealth permette di mettersi in contatto da remoto con medici generalisti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre a prenotare televisite con specialisti che potranno prescrivere terapie farmacologiche o approfondimenti diagnostici. Il servizi consente anche di usufruire di sconti fino al 50% per le presentazioni mediche in presenza presso strutture sanitarie convenzionate.

FASTHealth copre diversi ambiti di specializzazione, tra cui la riabilitazione, cardiologia, pediatria e nutrizione. La piattaforma offre anche percorsi innovativi dedicati al supporto per la disintossicazione digitale (Digital Detox) e agevola soprattutto i pazienti che necessitano di supporto medico da casa e in mobilità come viaggiatori, genitori di figli piccoli, anziani, persone fragili o con malattie croniche e pazienti post-ospedalizzati. L’accesso ai servizi di telemedicina diminuisce le visite in presenza e permette di recuperare tempo, limitando spostamenti e spese di viaggio oltre a ridurre le emissioni di CO2.

Con FASTHealth il paziente dispone di una cartella medica personale completamente digitalizzata che permette allo specialista di prendere visione della sua storia clinica. Il documento consente inoltre di archiviare e condividere i dati sul paziente con il massimo grado di affidabilità, garantendo la continuità del servizio con la totale sicurezza e protezione della privacy.

SaluberMD mette a disposizione oltre 600 professionisti altamente qualificati e formati con il metodo Screen Side Manner, che insegna al personale come gestire il rapporto medico-paziente nelle visite da remoto e come ottimizzarne l’efficacia. Sono stati inoltre implementati corsi specifici a disposizione anche tramite la Fastweb Digital Academy per aiutare i medici ad aumentare le loro competenze digitali e rendere ancora più efficaci le visite da remoto.

“Attivare una collaborazione con Fastweb rappresenta per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato Guido Broggi, Amministratore Delegato SaluberMD Italia – La nostra mission non è solo implementare le prestazioni mediche da remoto attraverso televisite specialistiche, ma la cultura stessa della telemedicina in Italia, affinché le persone possano effettuare visite comodamente da casa o dove si trovino, riducendo spostamenti ed eventuali disagi“.