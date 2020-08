Grazie alla pausa estiva, avrete finalmente il tempo per valutare quali sono i migliori conti correnti online a agosto 2020. Abbiamo redatto per voi una lista delle soluzioni più innovative e convenienti dell’estate. Parliamo dei conti Unicredit My Genius, Webank, Crédit Agricole, N26 e Widiba.

1. Conto corrente online Unicredit My Genius

Il conto corrente online proposto da Unicredit è My Genius. Si tratta di una soluzione a zero spese e composta da una serie di moduli a canone mensile variabile che includono una varietà di servizi. L’apertura del conto corrente Unicredit è riservata ai residenti in Italia e occorre non essere titolari di un altro conto corrente UniCredit oppure Buddybank, Genius Card, servizio di Banca Multicanale o altre carte del Gruppo UniCredit.

Scegliendo la versione base di questo conto corrente online avrete:

una carta di debito internazionale My One (circuito VISA);

servizio Banca Multicanale, che include homebanking (Banca via Internet), App Mobile Banking, Banca via Telefono, App per Tablet;

servizio di domiciliazione delle utenze;

servizio di accredito dello stipendio;

bonifici SEPA in Euro in uscita (non istantanei);

bonifici SEPA Giroconti online, sia tramite l’ambiente di Banca via Internet e con l’App Mobile Banking.

Vediamo ora tutti i moduli proposti, come già introdotto sopra:

Modulo Silver (9 Euro/mese), la scelta ideale nel caso in cui eseguiate pagamenti online con una certa frequenza, include infatti bonifici online illimitati, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione, carnet da 10 assegni;

(9 Euro/mese), la scelta ideale nel caso in cui eseguiate pagamenti online con una certa frequenza, include infatti bonifici online illimitati, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione, carnet da 10 assegni; Modulo Gold (12 Euro/mese), include i servizi previsti dal Modulo Silver, oltre che una carta di credito UniCreditCard Flexia con esonero dal pagamento della prima quota annua;

(12 Euro/mese), include i servizi previsti dal Modulo Silver, oltre che una carta di credito UniCreditCard Flexia con esonero dal pagamento della prima quota annua; Modulo Platinum (22 Euro/mese), include i servizi del Modulo Silver e del Modulo Gold, si tratta di un’offerta specifica pensata per trasferire denaro ed effettuare ogni tipo di pagamento o prelievo, prevede anche una terza carta di debito internazionale;

(22 Euro/mese), include i servizi del Modulo Silver e del Modulo Gold, si tratta di un’offerta specifica pensata per trasferire denaro ed effettuare ogni tipo di pagamento o prelievo, prevede anche una terza carta di debito internazionale; per effettuare investimenti, preferite il Modulo Investimento Gold (5 Euro/mese), oppure il Modulo Investimento Platinum (7 Euro/mese).

Se desiderate attivare My Genius di Unicredit, ecco quali sono i passaggi necessari per farlo:

1. tenete a portata di mano un documento di identità personali (ad esempio, carta di identità, passaporto oppure patente);

2. utilizzate la webcam del PC o fotocamera dello smartphone, con browser compatibile;

3. inserite un numero di cellulare con numero italiano e un indirizzo email valido;

4. aprendo sul sito web di UniCredit alla pagina dedicata al conto My Genius, cliccate sul bottone “Apri online il conto” e seguite gli step indicati.

2. Conto corrente online Webank

Il conto corrente online proposto da Webank è una soluzione a zero canone, zero spese aggiuntive per le principali operazioni bancarie e carte di pagamento gratuite. Di seguito, proponiamo una panoramica di tutte le principali caratteristiche di questo prodotto:

bonifici in Italia, in area Sepa e all’estero;

servizio di assicurazioni, è sufficiente richiedere il preventivo online per avere informazioni e stipulare una polizza auto, moto, casa, viaggi e salute;

trasloco del vostro vecchio conto in Webank da parte di un operatore Webank;

assegni, potrete richiedere il vostro libretto e gli assegni circolari online, saranno inviati direttamente al vostro domicilio;

fido WeBank, che garantisce maggiore flessibilità sul vostro conto corrente. Baste decidersi per l’accredito dello stipendio ogni mese;

domiciliazione delle utenze con addebito diretto in conto;

ricariche online di carte prepagate, cellulari e abbonamenti ATM;

pagamento online di bollettini, MAV e RAV con la ricezione immediata di ricevuta;

pagamento dei modelli F23 e F24 online, con ricevuta del pagamento immediata;

prestito WeBank, per ogni esigenza di spesa fino a 30.000 Euro.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, potrete avere e scegliere:

una carta di debito internazionale a canone gratuito. Potrete pagare in modalità contactless, prelevare denaro contante e fare pagamenti in Italia e all’estero agli sportelli e negli esercizi commerciali del circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro;

internazionale a canone gratuito. Potrete pagare in modalità contactless, prelevare denaro contante e fare pagamenti in Italia e all’estero agli sportelli e negli esercizi commerciali del circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro; una carta prepagata , per avere sempre con sé un’alternativa sicura e veloce al denaro contante;

, per avere sempre con sé un’alternativa sicura e veloce al denaro contante; una carta di credito, ovvero Cartimpronta ONE, con canone gratuito, oppure Cartimpronta Gold Plus, con maxi plafond da 5.200 Euro.

3. Conto corrente online Crédit Agricole

Passiamo ora a descrivere l’offerta conto corrente online di Crédit Agricole. Si tratta di una soluzione 100% digitale a canone zero, che offre anche la possibilità di ottenere una carta di pagamento Mastercard debita a costo zero e un buono Amazon del valore di 100 Euro.

In generale, i principali vantaggi di aprire il conto online di Crédit Agricole sono:

canone zero;

prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole;

bonifici in Area SEPA gratuiti;

un gestore dedicato per fornire assistenza.

Per quanto riguarda la carta di debito Mastercard inclusa nel conto, ricordate che oltre alle funzionalità classiche vi consentirà anche di:

effettuare pagamenti anche online in tutta sicurezza;

effettuare prelievi di denaro contanti in tutto il mondo;

pagare in modalità contactless;

associare la carta ai sistemi di pagamento Apple Pay, Google Pay oppure Samsung Pay;

personalizzare il PIN e aggiungere i servizi utili per le vostre esigenze.

Come abbiamo già accennato, uno dei bonus speciali previsti per l’attivazione del conto questo mese è il bonus Amazon del valore di 100 Euro. Per ottenerlo, sarà necessario scegliere il conto online entro il 30 settembre 2020, aggiungendo anche la Mastercard debit. Inserite successivamente il codice promozionale “EASY”. Entro 60 giorni dall’apertura del conto, effettuando una spesa di almeno 500 Euro oppure 10 transazioni con la carta di debito, riceverete il coupon. Per riassumere, i requisiti per ricevere il bonus sono:

effettuare l’apertura del conto entro il 30 settembre 2020;

scegliere la carta di debito Mastercard;

effettuare una spesa di almeno 500 Euro, oppure 10 transazioni, entro 60 giorni con la carta, dall’apertura del conto.

Infine, qui di seguito trovate una panoramica dei costi da sostenere per il mantenimento del conto e le principali operazioni:

canone annuo a zero Euro;

Nowbanking – internet banking gratuito;

bonfici SEPA online a costo zero;

bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca a 2 Euro;

bonifici SEPA allo sportello verso altre banche 2,50 Euro;

bonifico istantaneo 0,05%;

domiciliazioni bancarie a costo zero;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico online gratuito;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico cartaceo 0,85 Euro.

4. Conto corrente online N26

N26 propone un conto corrente online che è possibile gestire interamente da smartphone. La stessa apertura del conto sarà possibile scaricando l’app della banca, da cui potrete in seguito controllare il conto e gestire i vostri risparmi in modo semplice e veloce.

Per aprire un conto corrente N26, dovrete avere le seguenti caratteristiche:

avere almeno 18 anni;

essere residente in uno dei Paesi supportati;

possedere uno smartphone compatibile;

possedere un documento supportato;

non essere già titolare di un conto N26;

essere in grado di verificare la vostra identità seguendo una procedura in una delle lingue attive (inglese, tedesco, spagnolo, italiano o francese).

Questa banca digitale di origine tedesca ha sviluppato tre proposte con canone variabile, a seconda dei servizi inclusi. Qui di seguito eccone una panoramica:

N26 Standard , si tratta della soluzione base, gratuita e 100% digitale. La proposta è a canone zero che include carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, pagamenti contactless e da mobile, oltre che il servizio Spaces tramite mobile app utile per pianificare il raggiungimento di obiettivi precisi di risparmio;

, si tratta della soluzione base, gratuita e 100% digitale. La proposta è a canone zero che include carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, pagamenti contactless e da mobile, oltre che il servizio Spaces tramite mobile app utile per pianificare il raggiungimento di obiettivi precisi di risparmio; N26 You , con canone mensile pari a 9,90 Euro, è il conto digitale ideale a casa e in viaggio. Include tutti i servizi di N26 Standard. In aggiunta, avrete una seconda carta di debito, prelievi gratuiti anche fuori dalla zona Euro, quindi in qualsiasi valuta, copertura di eventuali spese mediche, assicurazioni sui voli e sulla mobilità, sconti e offerte da speciali partner;

, con canone mensile pari a 9,90 Euro, è il conto digitale ideale a casa e in viaggio. Include tutti i servizi di N26 Standard. In aggiunta, avrete una seconda carta di debito, prelievi gratuiti anche fuori dalla zona Euro, quindi in qualsiasi valuta, copertura di eventuali spese mediche, assicurazioni sui voli e sulla mobilità, sconti e offerte da speciali partner; N26 Metal, al costo di 16,90 Euro/mese, prevede un’esclusiva carta in acciaio e vantaggi premium. Offre tutto quello incluso nelle versioni Standard e You. Inoltre, beneficerete della copertura di altre polizze assicurative, tra cui la copertura noleggio auto e sullo smartphone, ma anche sconti, offerte e esperienze esclusive e assistenza telefonica con linea dedicata.

Per attivare un conto corrente online N26, seguite questi passaggi:

1. entrate nel portale web di N26, oppure scaricate l’app della banca sul vostro smartphone;

2. registrate il profilo personale;

3. seguite la procedura digitale guidata, verificando la vostra identità.

Il conto sarà attivo in pochi minuti.

5. Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online Widiba è paperless e sviluppato per garantire la massima facilità e comodità d’uso dell’utente. Per questo motivo, non ha bisogno di alcuna istruzione: le condizioni sono trasparenti e il canone è gratuito per i primi 12 mesi, nel caso di nuovo cliente. Ricordate che con l’accredito dello stipendio potrete usufruire di canone zero per sempre.

Scegliere questo prodotto Widiba assicura i seguenti servizi:

carte disponibili nello stile che preferite;

bonifico istantaneo;

home banking Widiba HOME;

piattaforma di trading online;

pagamento direttamente dal proprio smartphone attraverso Apple Pay e Google Pay;

PEC (Posta elettronica certificata) e Firma digitale incluse.

Ecco inoltre le condizioni previste da Widiba:

canone zero per i primi 12 mesi, oppure per sempre con accredito dello stipendio;

canone zero per la carta di debito associata al conto;

prelievi di contante da ATM superiori a 1 Euro gratuiti in tutte le banche in Italia;

bonifici SEPA gratuiti;

inclusa la possibilità di conto deposito tramite Linea Libera e Linea Vincolata;

incluso il servizio di deposito titoli;

estratto conto digitale;

PEC e Firma digitale gratuite, fino a quando rimarrete clienti Widiba.

Una delle soluzioni più innovative del conto corrente online Widiba è la possibilità di fare un bonifico semplicemente scrivendolo. Accedendo alla vostra piattaforma di home banking, avrete infatti a vostra disposizione un motore per fare operazioni e ricercarle. Vi verranno suggerite diverse soluzioni tra i servizi disponibili. A questo punto, vi basterà selezionare quello da voi ricercato: per fare un bonifico vi servirà meno di un minuto.

Infine, grazie al servizio WidiExpress, potrete trasferire il vostro vecchio conto corrente senza fatica. Sarà Widiba a pensare a tutto. Seguite questi pochi step:

1. compilate il modulo online dedicato;

2. firmate in digitale il documento;

3. confermate in un unico click;

4. attendete un massimo di 12 giorni per il trasferimento.

Trascorso questo periodo di tempo, il vostro conto Widiba sarà attivo.

