Offerte Iliad Mobile nuovi clienti: le promozioni di agosto 2020

Passare da un gestore all’altro è uno dei migliori sistemi per ottenere offerte mobile a condizioni più vantaggiose. Iliad è il solo operatore che non ha mai modificato le proprie tariffe e che non propone delle specifiche offerte per cercare di sottrarre clienti ad uno specifico concorrente. Ecco quali sono i piani del gestore francese per i nuovi clienti che passino a Iliad Mobile ad Agosto

Le offerte Iliad Mobile sono molto conveniente per coloro che abbiano attivo un piano dei gestori tradizionali, in media infatti per avere un’offerta con minuti e sms senza limiti e con un bundle Giga di almeno 40 GB il costo mensile proposto va dai 9 euro in su.

Iliad sta lavorando per migliorare i servizi di connessione e la copertura sul territorio nazionale. Nel contempo il gestore è riuscito a mantenere la promessa di non modificare i costi e i servizi offerti dalle promozioni lanciate in Italia.

Stando all’ultimo rapporto AGCOM sull’andamento del settore comunicazioni nel nostro Paese, la politica del gestore d’Oltralpe di costi bassi e fissi e la qualità delle reti si stanno dimostrando degli elementi vincenti. In un anno, dal Marzo 2019 al Marzo 2020, Iliad ha guadagnato il +3,9% di quote di mercato per quel che riguarda le sim residenziali. La fetta di clienti che ha scelto il gestore è dunque salita all’8,4% del totale.

Il futuro di Iliad nel nostro Paese

Nei prossimi 4 anni l’operatore ha previsto dei grossi investimenti per poter implementare le infrastrutture di proprietà sul territorio e per costruire il proprio network 5G. Il piano di sviluppo Odyssée 2024 potrebbe però subire delle modifiche in corsa date le condizioni venutesi a creare con il lockdown.

Dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti alla guida di Iliad Italia la società proseguire nel percorso tracciato, quindi l’obiettivo di raggiungere 6000 siti attivi nel 2020 e di arrivare a 12 mila entro il 2024 sembra confermato. Dall’altro lato però c’è stata una netta accelerazione dei progetti per entrare anche nella fornitura di servizi di rete fissa. In questo senso l’accordo con Open Fiber è stato una conferma importante delle nuove direzioni scelte da Iliad.

Come risparmiare passare ad Iliad

Il comparatore di SosTariffe.it vi consentirà di conoscere quali sono i piani attivabili con Iliad e di confrontarli anche con le offerte proposte da altri operatori. Questo vi permetterà di capire in pochi minuti se le tariffe del gestore sono convenienti oppure se ritenete migliori le promozioni di un altro operatore.

I risultati della ricerca mostreranno costi e condizioni delle tariffe dei gestori ed indicheranno anche se si tratta di piani riservati a clienti in portabilità da uno specifico concorrente o aperti a tutti i nuovi clienti. Cliccando sul bottone qui in basso potrete verificare la comodità e l’immediatezza di questo servizio di raffronto online delle offerte.

Scopri come cambiare operatore e risparmiare

Le offerte Iliad in portabilità e per i nuovi clienti

Per i tutti i clienti che vogliano passare a Iliad, sia chiedendo la portabilità del vecchio numero che acquistando una nuova sim Iliad, ci sono tre promozioni attivabili. Il gestore francese non è tra quelli che hanno studiato delle tariffe win back verso i suoi concorrenti.

Chi cambia operatore e sceglie Iliad avrà le stesse condizioni contrattuali degli utenti che attivano una sim con numero Iliad. Stesse spese e stessi costi di attivazione per tutti i nuovi clienti.

Se si richiede la portabilità del vecchio numero di telefono è necessario indicarlo in fase di registrazione, in media occorrono 48 ore in più per poter utilizzare l’offerta in questi casi. I clienti che vogliano passare a Iliad ad Agosto potranno attivare una di queste tariffe:

Voce

Giga 40

Giga 50

1. Voce

Un piano adatto a coloro che non utilizzano spesso i servizi internet mobile. Nel canone da 4,99 euro al mese sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Con tutte le promozioni Iliad viene offerta la possibilità di continuare a navigare extra soglia pagando 0,90 euro ogni 100 MB. L’attivazione delle tariffe del gestore francese richiede il pagamento di 9,99 euro per la nuova sim, è una spesa che ogni cliente dovrà sostenere e non è mai stata in promozione sinora.

Scopri Iliad Voce

2. Giga 40

Il catalogo del gestore offre poi due promozioni con minuti, sms e un bundle Giga più ampio. La prima è la Giga 40 ed è una tariffa flat con un canone da 6,99 euro al mese. Chi sceglie questo piano avrà ogni mese:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE (velocità massima di download 390 Mbit/s)

Con ogni offerta Iliad gli utenti possono contare su una serie di servizi compresi gratuitamente nei pacchetti. Si tratta dei servizi di segreteria (sia tradizionale che visiva), delle opzioni di Recall e Chiamami quando si è impegnati in altre conversazioni o non si è raggiungibili. Si potranno condividere i Giga inclusi nei piani con altri dispositivi mobili grazie all’hotspot.

Annunci Google

Tra i servizi a pagamento ci sono gli MMS, per inviare messaggi multimediali con questa tecnologia si dovranno pagare 0,49 euro per ogni MMS. Il costo sarà lo stesso sia in Italia che in UE e nei paesi extra UE dipenderà dal roaming.

3. Giga 50

L’offerta che ha contributo in modo determinante al successo di Iliad in Italia è stata la Giga 50. Nel canone di 7,99 euro al mese l’operatore fornisce agli utenti:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

Le tariffe Iliad sono convenienti?

Si tratta di una promozione molto conveniente rispetto alle tariffe proposte dai concorrenti. Fastweb Mobile ad esempio offre a 8,95 euro al mese la stessa quantità di traffico dati, ma solo 100 sms e minuti verso i numeri nazionali.

I piani di Vodafone partono da un canone minimo di 14,99 euro per avere minuti e sms verso i contatti nazionali senza limiti e 60 GB e per TIM occorrono almeno 9,99 euro per avere un bundle dati di 40 Giga e sms e minuti illimitati. Entrambe le offerte sono però riservate solo ad una specifica fascia di clienti, per Vodafone gli under 30 e per TIM gli utenti che non abbiano ancora compiuto 25 anni.

Attiva Giga 50

Come cambiare smartphone con le tariffe Iliad

Il gestore permette ai propri clienti di abbinare ai piani descritti l’acquisto degli ultimi modelli di smartphone. Per poter accedere alle promozioni telefono incluso si dovrà semplicemente attivare la sim con l’offerta Iliad e procede all’acquisto del prodotto che vi interessa tramite il sito del gestore.

I modelli disponibili ad Agosto sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

Le soluzioni di pagamento a rate sono riservate solo ai clienti che abbiano una sim Iliad attiva da almeno 3 mesi.

I servizi offerti ai clienti Iliad

Se una serie di servizi saranno gratuiti per i nuovi utenti, come l’avviso di chiamata o l’opzione Mi richiami, altre opzioni saranno a pagamento. Sono previste delle tariffe piuttosto costose per le chiamate verso i numeri speciali e i contatti satellitari, si parte da una tariffa base di 3,99 euro per le numerazioni speciali e si arriva a 16,99 euro per i contatti satellitari.

Passando a Iliad saranno compresi gratuitamente nei pacchetti, sia voce che Giga:

segreteria telefonia e visiva

controllo credito residuo chiamando il 400

hotspot della rete

mi richiami e avviso di chiamata

Come si attivano le offerte Iliad

I clienti si possono recare nei point Iliad o nei centri commerciali in cui sono presenti i totem del gestore. Chiunque acquisti un’offerta dovrà avere con sé un documento di identità e i dati personali, si dovrà selezionare un metodo di pagamento, si potrà scegliere solo tra carta di credito e addebito sul conto corrente.

Per richiedere la portabilità del numero precedente dovrete anche fornire il codice seriale della scheda. Si tratta di un codice che serve ad identificare la sim e il vostro contatto, questa informazione è necessaria per poter completare il passaggio da un gestore all’altro. Per recuperare il seriale, se non ve lo siete appuntato prima di iniziare la procedura, potrete sempre estrarre la sim da cellulare e leggerlo sul fronte della card.

Sia che decidiate di recarvi alle SimBox, sia che preferiate la procedura online dovrete registrare un breve video per dichiarare la vostra intenzione di passare a Iliad. Per chi attiva le offerte via web sarà anche necessario accettare di effettuare una videochiamata o richiedere il riconoscimento tramite il corriere che vi porterà la sim.

Per attivare la scheda dovrete comunque collegarvi al sito di Iliad e inserire user e password che vi saranno state fornite durante la registrazione. Per poter iniziare ad utilizzare la sim dovrete attendere 48 ore perché sia effettivo il passaggio da Wind.

Annunci Google