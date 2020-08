Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di agosto 2020

Il catalogo di PosteMobile ad Agosto propone diverse offerte molto vantaggiose, la convenienza e il rapporto tra servizi e costi dipende molto dalle vostre abitudini di consumo. Al momento non è presente tra le promozioni un piano specifico per over 60 enni, ma ci sono delle tariffe che si possono adeguare alle esigenze dei diversi clienti e che hanno combinazioni sia con minuti e sms illimitati, sia a consumo.

Postemobile è il 5° operatore italiano di telefonia mobile e secondo l’ultimo monitoraggio di AGCOM ha guadagnato tra il Marzo del 2019 e il Marzo 2020 un ulteriore 0,4% di quote di mercato. Il gestore di Poste ha così raggiunto il 5,4% di clienti privati con sim con minuti, sms e dati.

I concorrenti di questo operatore non sono i grandi colossi come TIM o Vodafone, ma i MVNO infatti il gestore è un operatore virtuale e si appoggia alle reti di WindTre per fornire i propri servizi. Questa caratteristica permette di mantenere dei costi più bassi rispetto a quelli imposti dai gestori che devono anche curare le infrastrutture e antenne di proprietà.

Il gestore PosteMobile nella fornitura dei servizi per il cellulare si appoggia alla rete WindTre, non avrete quindi grossi problemi di copertura scegliendo questo operatore. Le linea WindTre infatti garantisce il servizio sul 98% del territorio italiano.

La velocità di connessione offerta dal gestore

Uno degli elementi a cui prestare attenzione quando si sceglie il gestore è, di certo, la velocità di connessione. Anche i clienti over 60 anni iniziano a valutare questo elemento come importante ai fini della scelta, durante il lockdown infatti le videochiamata con nipoti, figli e amici lontani sono state uno dei sistemi di contatto più utilizzati.

Le offerte PosteMobile, pur utilizzando la rete del gestore WindTre, non ha la possibilità di offrire la stessa prestazione. L’accordo tra l’operatore tradizionale e il MVNO infatti gli impone delle limitazioni rispetto al servizio. Con le migliori promozioni di PosteMobile gli utenti potranno viaggiare ad una velocità di 300 Mbit/s, ma nella maggior parte delle tariffe del gestore viene specificato che la navigazione avverrà in 4G con un velocità massima di 150 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload.

Le promozioni per i clienti senior

Uno dei trend tra i gestori è quello di creare delle tariffe ad hoc per fasce d’età, ci sono piani che possono attivare solo gli under 30, i pacchetti per i minori di 16 anni e le offerte per gli over 60.

Le caratteristiche generali delle promozioni pensate per i clienti più anziani includono un bundle dati abbastanza limitato e sms e minuti senza limiti per chiamare i contatti nazionali. Ad essere molto conveniente è il costo di queste promozioni, in media più basso dei piani tradizionali e con un servizio di assistenza privilegiato.

Creami Extra Senior di PosteMobile

La tariffa storica di PosteMobile per chi abbia più di 60 anni è la Creami Extra Senior. Chi acquista questa promozione, con un canone di 7 euro al mese, ha:

traffico voce e sms senza limiti (anche in Ue)

3 GB per navigare in 4G

Le migliori tariffe di PosteMobile di Agosto

Ad Agosto PosteMobile non ha reintrodotto la sua offerta senior nel catalogo, ma ci sono altri piani con un costo vantaggioso e con elementi adatti a diversi profili di consumo. Per poter conoscere in dettaglio quali sono le migliori promozioni di PosteMobile di questo mese e confrontarle con quelle di altri gestori potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

Lo strumento opererà un raffronto tra le tariffe dei diversi gestori e offrirà una classifica che vi mostrerà i piani organizzandoli in base ai costi dei canoni. Per poter scegliere i piani più convenienti però non si deve considerare solo la spesa mensile, ma dovrete valutare con attenzione anche i servizi inclusi nei diversi pacchetti.

Ecco quali sono le promozioni di PosteMobile tra cui potrete scegliere ad Agosto 2020:

Postepay Connect

Creami Relax 100

Creami WeBack

1. Postepay Connect

L’ultima offerta creata da questo gestore unisce due servizi di Poste: la carta prepagata e la sim di PosteMobile. La carta prepagata vi costerà 12 euro l’anno, mentre il piano abbinato alla sim avrà un abbonamento mensile di 10 euro.

Con questa offerta per lo smartphone avrete ogni mese:

minuti illimitati

sms senza limiti

100 GB in 4G+ (velocità di connessione 300 Mbit/s)

Chi attiva questo piano combinato sim e prepagata otterrà un cashback sulla Postepay per i Giga non consumati. Lo sconto massimo cumulabile ogni mese è di 4 euro, la somma sarà accreditata sulla Postepay evolution abbinata alla sim di PosteMobile.

La gestione di entrambi i servizi potrà avvenire tramite l’app di Poste italiane. Sono inclusi in questo pacchetto innovativo anche altri servizi unici, ad esempio si potrà usare:

G2G, per trasferire Giga da sim PosteMobile Connect

P2P, stesso servizio anche tra carte prepagate di Poste, si potrà trasferire denaro da una carta Postepay all’altra

5GB extra ad 1 euro se si addebita la spesa sulla Postepay Evolution

Annunci Google

I clienti che optino per attivare questa offerta potranno anche chiedere il rinnovo del piano con addebito automatico sulla carta prepagata. Questa promozione potrà essere acquistata solo fino al 10 Ottobre 2020.

2. Creami Relax 100

Un altro piano creativo di PosteMobile è Relax 100, questa offerta vi permetterà di avere un canone mensile che progressivamente si ridurrà. Si parte da un costo di 10 euro al mese per i primi 3 mesi della promozione, si scende poi a 9 euro al mese tra il 4° e il 7° mese di rinnovo e dal 7° addebito si arriverà ad un costo mensile di 8 euro.

La tariffa di PosteMobile Creami Relax 100 include nel canone

chiamate gratuite

sms senza limiti

80 GB di internet in 4G+

A chi manterrà attiva questa offerta per più di 13 mesi il gestore offre un ulteriore incentivo. Dal 13 esimo rinnovo il bundle Giga sarà aumentato a 100 GB al mese e il costo della promozione resterà di 8 euro.

I Giga da usare all’estero

Le tariffe di PosteMobile si basano sul sistema dei credit, ad 1 credit di dati corrisponde a 1 MB. Questa informazione è importante per capire quanti GB inclusi nel piano si potranno usare all’estero. Per calcolare quale bundle gratuito sarà disponibile in UE si deve tener conto sia del costo mensile del piano che della quantità di credit della promozione.

Con Creami Relax 100 i clienti avranno 4,68 GB da usare nei primi 3 mesi, il bundle poi sarà ridotto a 4,22 per gli altri 3 rinnovi e arriverà a 3,75 GB dal 8° in poi. Anche quando il traffico dati complessivo sarà aumentato a 100 GB la quantità di GB che saranno compresi gratis per navigare in UE sarà di 3,75 GB.

Attiva Creami Relax 100

Altre condizioni e costi extra

L’operatore offre uno sconto sui costi di attivazione e consegna della sim a quei clienti che utilizzino i canali online per attivare il piano. Le spese di avvio del contratto e per avere la scheda di PosteMobile saranno ridotte da 15 euro a 10 euro per chi acquisti via web la promozione.

Come tutti i gestori, anche il MVNO di Poste specifica nelle condizioni contrattuali quali saranno i costi associati a questo piano se si esauriscono i pacchetti gratuiti. Con Creami Relax 100 le tariffe extra soglia saranno:

0,18 euro al minuto per le chiamate

0,12 euro per ogni sms

3,5 euro per 400 MB

3. Creami We Back

La terza tariffa che analizziamo è un piano tradizionale con un canone invariabile e con bundle fissi. La promozione è Creami We Back e ha un costo mensile di 9,99 euro che comprende:

minuti e sms senza limiti

50 GB al mese in 4 G (velocità massima di 150 Mbit/s)

Pensate che il bundle sia troppo ampio rispetto all’utilizzo che fate di internet da mobile? Con questa tariffa Poste vi offre la possibilità di guadagnare dai Giga non spesi.

Questa offerta infatti prevede che il gestore vi ricarichi per i Giga inutilizzati nel mese, il bonus sarà di 5 euro se il bundle di dati resta intatto; se si usano solo 10 GB la ricarica sarà di 4 euro. Riceverete 3 euro se consumerete tra i 10 e i 20 GB, mentre se vi manterrete tra i 20 e i 30 GB PosteMobile vi accrediterà 2 euro. E così via.

Scopri la promo Creami We Back

I limiti per sms e chiamate

I gestori per evitare truffe ed un utilizzo improprio delle promozioni con traffico voce e sms illimitati hanno posto delle condizioni di corretto e lecito uso delle offerte. Le condizioni impongono dei vincoli da rispettare ai clienti rispetto all’uso dei bundle dei servizi. Sarà sufficiente non rispettare 2 condizioni tra quelle stabilite da PosteMobile per vedersi sospendere l’offerta e pagare le tariffe base del gestore.

Per le promozioni descritte in questa guida le condizioni per uso personale sono:

traffico giornaliero uscente verso numeri PosteMobile non deve essere superiore a 160 minuti e/o 200 sms

traffico mensile uscente verso contatti dello stesso gestore non può superare a 1250 minuti e/o 2000 sms

traffico voce/sms in uscita al giorno verso altri operatori mobili non superiore al 65% del traffico prodotto giornalmente

rapporto tra traffico giornaliero in uscita e traffico giornaliero in entrata non superiore a 4

Confronta le migliori offerte mobile per clienti senior

Annunci Google