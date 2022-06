Qual è il costo di Sky Q? Le offerte per averlo a giugno 2022

Come funziona Sky Q ? Quali sono le offerte che si devono attivare per averlo e quali i costi da sostenere? Analizziamo di seguito le migliori promozioni Sky con il supporto del comparatore di SOStariffe.it per comprendere quali siano i vantaggi (economici e in termini di servizio) derivanti dalla scelta di Sky Q.

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sky Q è il decoder di Sky che si riceve nel momento in cui si attiva una nuova offerta con l’operatore e che si può sottoscrivere nella versione Sky Q via Internet e in quella Sky Q via satellite. Nel primo caso si potranno vedere i programmi sulla TV di casa, con un dispositivo Wi-Fi che segue in ogni stanza, mentre con la versione satellite si potranno vedere i programmi in 4K HDR, registrarli nello stesso momento e metterli in pausa, anche in diretta.

Quanto costa Sky Q?

TIPOLOGIA DI OFFERTA COSTO Sky Q via Internet costo di attivazione pari a 9 euro una tantum Sky Q via satellite costo di attivazione pari a 29 euro una tantum

Sky Q via Internet non prevede alcuna installazione: può infatti essere attivato in autonomia, connettendolo alla rete Internet casa Wi-Fi. Di conseguenza, questa soluzione non prevede né l’installazione di una parabola, né l’intervento da parte di un tecnico Sky. Si caratterizza per:

la visione in HD, che permette di guardare i programmi dell’offerta Sky scelta in alta definizione;

un dispositivo Wi-Fi compatto e leggere.

Sky Q via satellite, invece, prevede la consegna e l’installazione a cura del tecnico Sky, programmi da vedere live e on demand in 4K HDR con Sky Ultra HD e la registrazione fino a 4 programmi (sarà anche possibile mettere in pausa e riprendere quello che si stava guardando, anche in un’altra stanza).

In fase di installazione, il tecnico dovrà valutare se adattare l’impianto satellitare Sky esistente al prezzo in promozione di 29 euro (invece di 120 euro), oppure se procedere con l’installazione di un nuovo impianto satellitare a balcone, al prezzo promozionato di 49 euro (invece di 150 euro).

Sarà possibile vedere i contenuti di Sky in 4K HDR con:

una TV 4K UHD HDR collegata a Sky Q via satellite;

attivando il servizio opzionale Sky Ultra HD, al costo di 5 euro al mese per i già clienti con profilo Sky Smart, oppure in promozione al costo di zero euro invece di 5 euro al mese, per i clienti con profilo Sky Open.

Ricordiamo che, oltre a tutta la programmazione di Sky, live e on demand, con Sky Q sarà possibile accedere alla sezione app e vedere eventuali altri servizi di contenuti in streaming (se in possesso del relativo abbonamento), come per esempio Disney+, Prime Video, Netflix, ma anche YouTube e diverse altre app.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Prova Sky Q: come funziona l’offerta

COSA INCLUDE PROVA SKY Q QUANTO COSTA L’OFFERTA Sky TV

Netflix (piano Standard)

Sky Cinema

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Sport 9 euro per 30 giorni

al termine del periodo promozione si è liberi di scegliere se attivare una nuova offerta Sky

Per 30 giorni potrai scegliere la sottoscrizione di Prova Sky Q al costo di 9 euro, senza vincoli: si avrà la possibilità di provare tutti i contenuti proposti da Sky, come per esempio il pacchetto base Sky Tv e i programmi di Netflix, in versione HD.

Si potranno inoltre vedere i contenuti con Sky Go, che permette di visionarli in qualsiasi momento da smartphone, tablet e PC, e la programmazione di pacchetti quali:

Sky Cinema;

Sky Calcio;

Sky Kids;

Sky sport.

Si riceverà Sky Q direttamente a casa propria, in pochi giorni e lo si potrà utilizzare fin da subito, collegandolo alla propria connessione Internet casa. Si avranno 30 giorni di tempo per decidere se restituire Sky o se attivare una delle offerte Sky TV.

Scopri come attivare Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni»

Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio cosa si potrà vedere attivare uno dei pacchetti di Sky, che potranno anche essere attivati in combo, quindi dando vita a delle vere e proprie offerte combinate. Quando si attiva una promozione Sky TV, i contenuti base di Sky TV, con serie, film e produzioni originali Sky, saranno sempre disponibili.

Sky Q e le offerte da attivare a giugno 2022

LE OFFERTE SKY Q DI GIUGNO 2022 QUNTO COSTANO Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix) 19,90 euro al mese Sky TV+ Sky Calcio 19,90 euro al mese Sky TV + Sky Cinema 24,90 euro al mese Sky TV + Sky Sport 30,90 euro al mese

La programmazione di Sky comprende un gran numero di contenuti, che sono in grado di incontrare praticamente i gusti di tutti (grandi e piccini). Un primo pacchetto che si potrebbe scegliere di attivare è Intrattenimento Plus.

Si tratta di una promozione che ha un costo di 19,90 euro in offerta per 18 mesi (invece di 30 euro). L’offerta include:

i contenuti di Sky TV , quindi le produzioni originali sky, film, serie TV, documentari, notizie;

i programmi di Netflix (è incluso un abbonamento standard, quindi che permette di vedere i contenuti in contemporanea su due diversi dispositivi).

Per conoscere i vantaggi di questa offerta e sottoscriverla, per esempio, con Sky Q via Internet, a partire da 9 euro, che si potrà utilizzare con una rete ADSL, FTTC o FTTH di almeno 10 Mega, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Annunci Google

Attiva il pacchetto Intrattenimento Plus»

Tra le offerte riservate agli appassionati del mondo dello sport, troviamo Sky Calcio in abbinamento a Sky TV al costo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro. Si potranno vedere le Super Leagues di Sky, 3 partite su 10 della serie A (le altre sono trasmesse in esclusiva su DAZN, dove è possibile vederle tutte), le serie BKT, il calcio europeo, Sky Sport 24. Per poter godere dunque sia della programmazione di Sky TV sia di più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, è possibile cliccare sul link presente qui in basso.

Scopri di più su Sky Calcio »

Restando in tema di sport, si potrà attivare anche la promozione Sky TV + Sky Sport, al costo in offerta di 30,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 45 euro), nella quale saranno inclusi:

coppe europee, motori, tennis, basket e tanti altri sport;

l’intrattenimento di Sky;

l’attivazione a partire da 9 euro una tantum con Sky Q via Internet.

Si potranno per esempio vedere 121 partite su 137 totali della UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, le partite dell’NBA, gli ATP Masters 1000 e molto altro ancora.

Maggiori dettagli sono disponibili al link in basso.

Scopri Sky TV + Sky Sport»

Chi ama il cinema, invece, potrebbe optare per il pacchetto Sky TV + Sky Cinema, la quale ha un costo mensile di 24,90 euro, in promozione per 18 mesi (il prezzo di listino è invece di 39 euro).

Questo pacchetto include:

200 prime visioni l’anno;

il meglio del cinema italiano e internazionale;

più di 20 produzioni Sky Original;

l’intrattenimento di Sky;

Sky Q, disponibile sia nella versione via Internet, sia in quella via satellite.

Clicca sul link per avere qualche delucidazione in più su questa offerta.

Attiva Sky TV + Sky Cinema»

Ricordiamo, inoltre, che è possibile attivare anche la promozione Sky WiFi con Prova Sky Q, con la quale si potrà attivare la connessione Internet casa in fibra ottica di Sky e, al contempo, provare per 30 giorni, al costo di 9 euro, i contenuti dell’offerta Sky TV nella loro totalità.

Sky Wifi è disponibile attualmente al costo scontato di 24,90 euro al mese, per 18 mesi, e comprende una connessione a Internet fino a 1 Giga in download di tipo illimitato, e un modem intelligente – lo Sky WiFi Hub – in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Attiva Sky Wifi con Sky Q»