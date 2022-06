Portabilità Iliad: le migliori offerte di fine Giugno 2022

La portabilità Iliad è tra i servizi inclusi gratuitamente nelle offerte di telefonia mobile dell’operatore low cost. Iliad infatti permette a chi arriva da altri provider di mantenere il proprio numero di telefono anche sulla nuova SIM. La richiesta va effettuata al momento della registrazione sul sito in caso di acquisto online o da Simbox. Per il trasferimento del contatto servono un massimo di 3 giorni lavorativi, come previsto dalla delibera AGCOM in merito alla portabilità.

Portabilità Iliad: le migliori offerte di fine giugno

Offerte minuti e SMS Gigabyte costo mensile Flash 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB anche in 5G 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro

Chi richiede la portabilità Iliad da qualsiasi operatore può scegliere tra tante tariffe a prezzo basso. Tutte le offerte poi non prevedono alcun tipo di vincolo né costi nascosti. Chi le sottoscrive può quindi decidere di disattivare il piano in ogni momento senza il pagamento di penali o ulteriori spese per la cessazione della linea. Oltre alla portabilità Iliad sono inoltre inclusi altri servizi di base come la segreteria telefonica e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Il gestore low cost inoltre blocca per sempre il prezzo delle promozioni, in quanto non applica rimodulazioni, e non prevede limitazioni alla velocità di navigazione.

La migliore offerte Iliad oggi disponibile è certamente Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 5G fino a 855 Mbps in download nelle principali città italiane a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue si possono utilizzare in roaming 7 GB.

Attiva Giga 120 »

Altrettanto interessante è la promozione Flash 100, disponibile fino a oggi 30/6/22 (salvo proroghe). La tariffa include minuti e SMS illimitati e 70 GB per navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue si possono utilizzare 6 GB in roaming.

Attiva Flash 100 »

Se invece usate il telefono soprattutto per chiamare potete attivare Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB per navigare in 4G/4G+ anche in Ue a 4,99 euro al mese per sempre.

Le chiamate incluse nelle offerte di Iliad sono verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero. L’attivazione della SIM è di 9,99 euro una tantum. Una volta esaurito il traffico dati inclusi nel piano si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Annunci Google

Passati 3 mesi potrete anche abbinare alla vostra offerte l’acquisto di un telefono in un’unica soluzione o a rate se avete attivato anche l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Iliad per le sue offerte smartphone incluso impone un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello desiderato. L’operatore in particolare permette di mettersi in tasca tutti gli ultimi iPhone 13 nelle diverse varianti e tagli di memoria.

Diventare clienti di Iliad per la telefonia mobile permette poi di acquistare a prezzo scontato l’offerta fibra ottica dell’operatore chiamata IliadBox con:

Navigazione illimitata fino a 5 Gigabit complessivi in download

Chiamate verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero

Modem e attivazione inclusi

Il prezzo sarebbe di 23,99 euro al mese ma per i clienti mobile di Iliad scende a 15,99 euro al mese per sempre. Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Portabilità Iliad: com richiederla e attivare l’offerta

Per richiedere la portabilità Iliad è sufficiente collegarsi al sito dell’operatore, cliccare sulla voce Registrati in corrispondenza dell’offerta desiderata e poi verificare che sia selezionato “Sì” in risposta alla domanda “Vuoi mantenere il tuo attuale numero di linea?”. Il pagamento è previsto con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard mentre la spedizione era gratuita. Acquistando la SIM online si può scegliere di riceverla direttamente a casa tramite posta o con corriere Bartolini in circa 2-5 giorni lavorativi.

Con consegna via posta non serve essere presenti per il ritiro in quanto la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Per l’attivazione si dovrà poi effettuare la videoidentificazione. La procedura richiede meno di 3 minuti e consiste nel realizzare un video selfie mostrando alcuni documenti dalla fotocamera dello smartphone o PC dotato di Cam. Questa operazione è necessaria affinché Iliad possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM.

Con spedizione via corriere invece si dovrà ritirare personalmente la SIM dato che non sono concesse deleghe. All’addetto va presentato il documento d’identità registrato online in fase di acquisto e fornita una copia fronte/retro dello stesso.

La procedura per richiedere la portabilità Iliad è sostanzialmente identica anche su Simbox. Basta seguire le indicazioni sullo schermo per acquistare la nuova SIM e mantenere il proprio numero. Le Simbox sono presenti in oltre 26 Iliad Store, posizionati nei centri storici di tutte le principali città del Paese, e in più di 1.000 Iliad Corner nella GDO e centri commerciali. Il pagamento avviene sempre con carta di credito/debito/prepagata.

La portabilità Iliad può essere invece richiesta in un secondo momento acquistando (anche in contanti) la SIM nei bar, edicole e tabaccherie collegate alla rete SnaiPay conosciuti come Iliad Point o nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica conosciuti come Iliad Express. Le SIM si trovano in appositi espositori di Iliad o tra le ricariche e card alla barriera alle casse. Per l’attivazione si dovrà inserire il codice ICCID della scheda e il PIN presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

La portabilità Iliad può essere richiesta anche accedendo all’Area Personale sul sito da mobile o web. Da qui è possibile anche monitorare il credito residuo, acquistare una ricarica con il metodo di pagamento preferito, verificare i consumi di traffico voce e dati, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata, attivare l’offerta con smartphone a rate e altre funzioni.

« notizia precedente Qual è il costo di Sky Q? Le offerte per averlo a giugno 2022