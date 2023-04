Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 855,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo all’ingrosso dei beni energetici ha subito un netto calo dall’inizio del 2023. Le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, il principale mercato europeo, sono stabili sui 43 euro al megawattora e questo si riflette sui valori di PUN e PSV (gli indici del mercato all’ingrosso per elettricità e metano in Italia) così come sulle bollette della luce (ricordiamo che il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica) e del metano.

Questa ritrovata stabilità del comparto energetico, la cui fragilità resta però l’osservata numero uno degli analisti di settore, sta facendo riaffacciare sul mercato una tipologia di tariffe che era praticamente scomparsa dai radar della convenienza nel 2022 a causa dei listini gas fuori controllo: le offerte luce e gas a prezzo bloccato.

Prima di tracciare un identikit di queste soluzioni e disegnare una mappa delle più vantaggiose di aprile 2023, c’è da segnalare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i clienti domestici a passare in rassegna le proposte dei fornitori energetici del Mercato Libero e a individuare quella più in linea con il proprio fabbisogno energetico e stili di consumi.

Come funzionano le offerte a prezzo bloccato

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono una delle principali opzioni tariffarie del Mercato Libero (leggi l’approfondimento su prezzo fisso o indicizzato). Le soluzioni a prezzo fisso presentano un costo unitario dell’energia elettrica (espresso in euro/kWh) e del gas (espresso in euro/Smc) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Di solito, il prezzo è bloccato per 12 mesi o 24 mesi, durante i quali il fornitore non può aumentare la tariffa della materia prima fissata dal vincolo contrattuale. È proprio per questa caratteristica che le soluzioni luce e gas cosiddette bloccate sono considerate dai consumatori uno “scudo” contro improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Tuttavia, (e questo è il loro svantaggio) qualora il prezzo di energia e gas all’ingrosso dovesse scendere, le tariffe a prezzo fisso non subirebbero alcuna variazione, impedendo così ai consumatori di intercettare la parabola discendente dei prezzi.

È bene ricordare, però, che attivare una tariffa a prezzo bloccato non è sinonimo di uguali importi in bolletta ogni mese. Come detto, a essere bloccato è il costo unitario dell’energia. La spesa in bolletta, invece, è determinata dal consumo registrato nel periodo di fatturazione.

Le offerte a prezzo bloccato più vantaggiose di Aprile 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,2400 €/kWh

0,8400 €/Smc 79,32 euro

136,42 euro 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce

Nuova Impronta Zero Gas 0,1990 €/kWh

0,7900 €/Smc 77,69 euro

138,42 euro 3 Iren Prezzo Fisso Luce Verde

Prezzo Fisso Gas 0,2346 €/kWh

0,9120 €/Smc 82,28 euro

151,54 euro

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce e gas a prezzo bloccato più appetibili di aprile 2023. Tali promozioni sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più competitive per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno.

Per chi non abbia sotto mano il proprio consumo annuo di energia elettrica o gas, può calcolarlo tramite i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul widget qui sotto è possibile impostare in modo semplice e intuitivo i parametri del comparatore per il calcolo del proprio fabbisogno annuo di elettricità, indicando quali siano gli elettrodomestici più utilizzati in casa:

Luce e Gas Special 48 di NeN

La proposta di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A), prevede:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2400 €/kWh per la luce e 0,8400 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 96 euro a fornitura (8 euro al mese);

(8 euro al mese); bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 79,32 euro (bolletta luce) e 136,42 euro (bolletta gas).

Clicca sul pulsante verde di seguito per maggiori informazioni sull’offerte luce di NeN ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Al link di seguito, invece, una panoramica sull’offerta gas:

Nuova impronta Zero Luce e Gas di Hera Comm

Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), multiutility italiana con sede a Bologna, punta su un’offerta luce e gas che blocca il prezzo della materia prima per 24 mesi.

Ecco una sintesi dell’offerta:

prezzo bloccato e scontato del 20% per due anni: 0,1990 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7900 €/Smc (per il gas naturale);

(per l’energia elettrica) e (per il gas naturale); corrispettivo di commercializzazione fisso pari a 144 euro all’anno (a fornitura).

bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc);

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc); servizi Diario dei consumi e Hera Fast Check Up inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’ App My Hera ;

; energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free.

La “famiglia tipo” che volesse attivare l’offerta luce di Hera Comm spenderebbe 77,69 euro al mese (per il profilo con tariffa monoraria) e a 138,42 euro al mese per il gas.

Clicca al link di seguito per saperne di più sulla promozione luce:

Un affresco della soluzione per la fornitura gas è disponibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

Prezzo Fisso Luce Verde e Gas di Iren

La promozione firmata Iren scommette sui seguenti punti di forza:

prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2024: 0,2346 €/kWh per l’energia e 0,9120 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9 euro al mese , per una spesa complessiva di 108 euro l’anno a fornitura;

, per una spesa complessiva di 108 euro l’anno a fornitura; tariffa monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili ;

; modalità di pagamento delle bollette: domiciliazione bancaria o bollettino postale;

Sottoscrivendo questa soluzione luce di Iren Mercato, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile in bolletta pari a 82,28 euro al mese per l’energia elettrica, e pari a 151,54 euro per quella del gas.

Per saperne di più sull’offerta luce di Iren, clicca al link di seguito:

Maggiori dettagli sulla proposta per la fornitura gas sono consultabili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

