Prezzo del GAS TTF di Novembre 2022: costo e offerte per risparmiare

Le temperature in calo, la nuova stretta di Gazprom sulle forniture di metano e lo stallo sul tetto al prezzo del gas mettono in fermento le quotazioni di gas europeo. Ecco le soluzioni del Mercato Libero che a novembre 2022 aiutano i clienti domestici a prepararsi alle bollette della stagione più fredda dell’anno

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.372,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.208,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le quotazioni del gas europeo tornano in fermento. Ieri, giovedì 24 novembre 2022, dopo un avvio in rialzo, il TTF di Amsterdam, il principale mercato in cui avviene la compravendita di gas naturale in Europa, ha invertito la sua rotta chiudendo poco sotto i 124 euro al megawattora, in flessione del 4,5%.

Quali sono i motivi di questo (nuovo) ottovolante del prezzo all’ingrosso del gas? Primo: l’avanzata del freddo con i timori di un’impennata della domanda di metano legata all’accensione dei riscaldamenti. Secondo: la nuova stretta sulle forniture di metano da parte di Gazprom, che dovrebbe scattare lunedì prossimo, il 28 novembre 2022. Terzo: le divisioni tra gli stati membri dell’Unione Europea alla proposta della Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas a 275 euro al megawattora.

In questo quadro di incertezza, i clienti domestici possono “salvare l’inverno” scegliendo le offerte metano del Mercato Libero, che assicurano prezzi della materia prima più competitivi rispetto a quelli stabiliti dalla Maggior Tutela.

Per aiutare i titolari di utenze domestiche a scegliere la tariffa più conveniente, gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle offerte gas a prezzo variabile più competitive a novembre 2022: esse consentono infatti l’accesso al prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, facciano esse riferimento all’indice TTF (acronimo di Title Transfer Facility) o all’indice PSV (acronimo di Punto di Scambio Virtuale, che è l’hub italiano per lo scambio del gas).

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte metano, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Le offerte gas che sfruttano l’indice TTF a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Iren Iren 10×3 Gas Variabile 2,166775 €/Smc 221,51 euro

La maggior parte delle offerte del Mercato Libero disponibili nel comparatore di SOStariffe.it sfrutta il prezzo del gas all’ingrosso agganciato all’indice PSV che, come detto sopra, è l’hub di casa nostra per la compravendita di metano. Analizzeremo queste offerte nel paragrafo che segue.

Invece, tra le offerte che si affidano al mercato all’ingrosso del gas in Europa (il cosiddetto TTF), il comparatore ha individuato la promozione Iren 10×3 Gas Variabile. Di seguito accendiamo i riflettori sui suoi punti di forza e sui suoi costi, parametrati sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas nell’arco di 12 mesi.

Iren 10×3 Gas Variabile

L’offerta di Iren Mercato, che fa parte del gruppi IREN, usa come indice per il calcolo del prezzo del gas il PFOR, che è determinato trimestralmente da ARERA (l’Authority italiana dell’energia) e che a sua volta si allinea alle quotazioni del TTF: a ottobre 2022 il valore di tale indice si è attestato a 2,166775 €/Smc.

Per l’offerta Iren 10×3 Gas Variabile, al valore dell’indice PFOR va poi aggiunto un contributo al consumo pari a 0,303 €/Smc. Previsto anche un contributo fisso mensile di 9,16 euro per spese di commercializzazione.

Tra i vantaggi di questa promozione ci sono anche:

bonus di benvenuto di 30 euro corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura;

corrisposto in 3 rate da 10 euro nelle bollette del 1°, 6° e 12° mese di fornitura; gestione in autonomia della fornitura grazie all’App IrenYou che permette di consultare le bollette e lo stato dei pagamenti, inviare richieste e scaricare documenti completamente da remoto.

La spesa media stimata per la “famiglia tipo” che volesse affidarsi all’offerta Iren 10×3 Gas Variabile è pari a 221,51 euro al mese. Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

Scopri Iren 10×3 Gas Variabile »

Le soluzioni metano che si rifanno all’indice PSV a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 184,86 euro 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 0,9060 €/Smc 191,16 euro

Quelle citate in tabella sono le tre promozioni gas che il comparatore di SOStariffe.it considera le più vantaggiose del Mercato Libero a novembre 2022 per una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno. Le stime di spesa elencate in tabella sono “cucite” su tale profilo di consumo, mentre per chi voglia avere il polso dell’ammontare annuo di metano utilizzato dalla propria famiglia è possibile stimare questo dato impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per avviare la stima, basta cliccare sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Prima di analizzare caratteristiche e costi di ciascuna delle tre top soluzioni gas di novembre 2022, c’è da segnalare che il prezzo del gas indicato in tabella e attribuito a ciascuna promozione è riferito al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di ottobre 2022, eventualmente maggiorato dall’applicazione di un contributo al consumo prevista da parte del fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Sono tre i vantaggi dell’offerta Pulsee per la fornitura di metano: la prima riguarda l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza alcun costo aggiuntivo; la seconda è una riduzione del 20% sul contributo fisso mensile (che passa da 15 a 12 euro al mese) sottoscrivendo l’offerta entro il 5 dicembre 2022. Infine, pagando 3 euro in più al mese, si può attivare l’opzione “Zero Carbon Footprint”, così da azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita e salvaguardare l’ambiente. Senza dimenticare la possibilità di gestire la fornitura in completa autonomia grazie all’App Pulsee Energy.

La “famiglia tipo” che scegliesse Gas Relax Index di Pulsee spenderebbe 186,24 euro al mese. Clicca al link qui sotto per una panoramica completa della promozione ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche l’offerta wekiwi è tra le più vantaggiose di novembre 2022: oltre ad assicurare condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (in base all’indice PSV) maggiorate da un piccolo contributo al consumo (0,050 €/Smc), la proposta della web company beneficia i nuovi clienti che attivino la fornitura online di uno sconto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22. Inoltre, la promozione include un’ulteriore agevolazione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi. Su questa piattaforma online si possono acquistare prodotti di illuminazione Led, domotica e altri gadget elettronici.

Il costo mensile di questa promozione per la “famiglia tipo” è pari a 186,90 euro. Segui il link per ulteriori informazioni:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Prezzo Netto Natura Casa Gas di HERA Comm

HERA Comm fa di convenienza, sostenibilità e ottimizzazione dei consumi il biglietto da visita della sua proposta per la fornitura di gas. Prezzo Netto Natura Casa Gas scommette sul prezzo all’ingrosso del gas (agganciato all’indice PSV) incrementato di un contributo al consumo pari a 0,080 €/Smc. Il contributo fisso di commercializzazione comporta una spesa annuale di 144 euro, ma è previsto uno sconto di 20 euro sulla fornitura per coloro che scelgano di attivare almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy, tra cui spiccano Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua.

Inoltre, con l’App My Hera la fornitura di metano è sempre a portata di click, così come l’accesso gratuito ai servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi permette di ottimizzare i consumi domestici ed evitare gli sprechi. Il gas fornito è “verde” con CO₂ compensata al 100%.

Il costo di questa promozione per la “famiglia tipo” si attesta sui 191,16 euro mensili. Per saperne di più, segui il link:

Attiva online l’offerta gas di Hera Comm »