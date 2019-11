Postemobile, torna CREAMI WOW weekend a 4.99€: offerta valida solo questo weekend

PosteMobile per il Black Friday ha deciso di rilanciare la sua tariffa CREAMI WOW Weekend da meno di 5 euro al mese. La promozione però ha un tempo limitato. Scopri come attivare la proposta del MVNO di Poste Italiane

PosteMobile è l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane e dal 2018 è passato sotto l’egida di Postepay S.p.a. Il marchio è stato lanciato nel 2007 come operatore virtuale che per erogare i suoi servizi voce e Internet utilizzava la rete di Vodafone. Nel 2014 PosteMobile è diventato un full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e ha iniziato a sfruttare la rete di Wind.

PosteMobile è il primo operatore virtuale italiano per numero di linee attive e ha strutturato la sua offerta in modo molto particolare. Oggi il gestore di telefonico, in occasione del Black Friday, ha deciso di riproporre una delle sue promozioni più apprezzate: CREAMI WOW Weekend. Di seguito sono descritte nel dettaglio le caratteristiche, i costi e i servizi inclusi in questa promozione:

CREAMI WOW Weekend

Minuti illimitati per chiamare numeri nazionali senza scatto alla risposta

SMS illimitati

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps in download

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese in promozione invece di 10 euro. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata per i nuovi clienti ed è valida dal 27 novembre al 1 dicembre 2019.

Attiva Creami WOW Weekend di PosteMobile

I vantaggi di passare a PosteMobile

CREAMI WOW Weekend di PosteMobile include gratuitamente i servizi “Ti cerco”, avviso di chiamata, “Richiama ora” e consente di verificare il credito residuo chiamando il numero 401212. Nel pacchetto è anche prevista la modalità Hotspot, che permette di condividere il traffico dati previsto dal piano e la connessione Internet con altri dispositivi. L’azienda offre la possibilità di gestire la propria offerta in totale autonomia dall’Area Personale sul sito di PosteMobile o dall’app PosteMobile.

Annunci Google

PosteMobile consente di navigare in Internet in 4G ad una velocità di 150 Megabit al secondo e in 3G fino a 42 Megabit al secondo.

CREAMI WOW Weekend prevede la sottoscrizione automatica del piano Creami NEXT 1 che prevede 5 GB di base a cui si aggiungono altri 5 GB erogati nell’arco di 24 ore dall’attivazione della SIM. I 10 GB complessivi della tariffa corrispondono a 10.240 credit, che possono essere spesi solo per la navigazione Internet. Ogni credito corrisponde ad 1 Megabyte di traffico consumato e non può essere utilizzato per accedere a servizi a sovrapprezzo o per la gestione delle chiamate. Se i credit non vengono utilizzati nell’arco del periodo di riferimento previsto dal piano andranno persi. Una volta esauriti, l’utente ha la possibilità di continuare a navigare in Internet applicando le tariffe extrasoglia di 50,41 cent per Megabyte.

CREAMI WOW Weekend si rinnova sempre lo stesso giorno in modo da avere la certezza di sapere quando il credito viene scalato. In caso di mancato rinnovo del piano per mancanza di credito, PosteMobile applica la tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e la tariffa base di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico Internet.

I minuti ed SMS sono disponibili anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Mentre per quanto riguarda il traffico dati, CREAMI WOW Weekend offre 1,81 GB. Superato il limite il costo in Europa è di 71 cent per Megabyte sulla base dei Kilobyte effettivamente consumati fino all’esaurimento del traffico dati previsto dal piano. Superata anche questa soglia, si applica la tariffa da 50,41 cent per Megabyte.

Vi ricordiamo che CREAMI WOW Weekend è riservata ai nuovi clienti (anche senza portabilità del numero) che richiedono tramite canale telefonico od online una nuova SIM nelle date di 27,28,29,30 novembre 2019 e 1 dicembre 2019.