Postemobile Internet Casa: l'offerta in fibra di Gennaio 2022

Postemobile ha fatto il suo ingresso nel settore della rete fissa da un tempo relativamente breve ma nonostante ciò si è ritagliato una discreta fetta di utenti grazie a un’offerta fibra ottica economica, con un’elevata velocità di navigazione e soprattutto facile da attivare. Il prezzo è fissato per tutta la durata contrattuale e non sono previsi costi nascosti o soprese in fattura. L’utente viene seguito da un tecnico specializzato in tutte le fasi di installazione e configurazione della linea ed è sempre possibile ottenere assistenza in modo rapido e preciso sia online accedendo all’Area Personale su Poste.it o via email scrivendo ad assistenzaclientifibra@postepay.it sia tramite supporto telefonico.

Postemobile Internet Casa: tutte le offerte di gennaio

La tariffa Postemobile Internet Casa permette di navigare con la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100/300 Mbps in upload a seconda della copertura tecnologia in 200 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona e Venezia. Con la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), che comprende le tecnologie EVDL e VDSL2, si può arrivare fino a 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Nelle aree coperte da fibra mista rame FTTE (Fiber to the Exchange), invece, è possibile navigare fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito messo a disposizione da SOStariffe.it.

1. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro fino al 29/1/22. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. L’offerta si può attivare sia online sia in Ufficio Postale. Successivamente si verrà contattari da un tecnico per fissare un appuntamento per l’installazione della linea. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

A seconda della disponibilità vengono forniti due diversi modelli di modem da collegare alla corrente elettrica:

MODEM ZTE H2640

Collegamento a Internet con connessione in fibra ottica FTTH o in tecnologia VDSL , oppure tramite accesso da rete mobile con chiavetta USB 4G

o in tecnologia , oppure tramite accesso da rete mobile con Supporto connessioni Wi-Fi a 2.4 GHz e 5.0 GHz

4 porte Gigabit Ethernet per il collegamento di computer e altri dispositivi ethernet

2 porte USB (2.0 e 3.0) per il collegamento di dispositivi di archiviazione

Wi-Fi Protected Setup (WPS) per collegare i dispositivi Wi-Fi che lo consentono senza digitare la password di rete

Dimensioni: 212 x 275 x 80 mm

MODEM FRITZ!Box 7530

Collegamento a Internet con connessione in fibra ottica FTTH o in tecnologia VDSL , oppure tramite accesso da rete mobile con chiavetta USB 4G

o in tecnologia , oppure tramite accesso da rete mobile con Supporto connessioni Wi-Fi a 2.4 GHz e 5.0 GHz

4 porte Gigabit Ethernet per il collegamento di computer e altri dispositivi ethernet

1 porta USB per il collegamento di dispositivi di archiviazione

Wi-Fi Protected Setup (WPS) per collegare i dispositivi Wi-Fi che lo consentono senza digitare la password di rete

Dimensioni: 208 x 150 x 37 mm

Per attivare la connessione 4G prima di quella in fibra ottica si deve accedere alla sezione La mia offerta dall’Area Personale su Poste.it o l’app PostePay inserendo il codice IMEI relativo alla chiavetta USB inclusa nella tariffa. Collegandosi alla pagina www.postemobile.it/attivasimcasa si dovranno invece inserire i seguenti dati:

Codice Fiscale

Numero Ordine riportato in alto a destra nel modulo di richiesta attivazione offerta

Codice IMEI relativo alla chiavetta USB inclusa nell’offerta

Le chiavette USB fornite a seconda della disponibilità sono:

Chiavetta USB ZTE MF833U1

Opera con le seguenti bande di frequenza GSM 900/1800, UMTS, LTE

Compatibile con Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x

Dimensioni: 94 x 14 x 29 mm

Chiavetta USB 4G HUAWEI E3372h-320

Opera con le seguenti bande di frequenza GSM, UMTS, LTE

Compatibile con WindowsXP, Vista, Windows 7/8, MAC, Win Blue

Una volta avvenuta l’installazione della linea fissa da parte del tecnico la chiavetta USB si attiverà automaticamente.

Le altre offerte Postemobile Internet Casa non prevedono una connessione in fibra ottica ma un collegamento a Internet in modalità wireless grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Quest’ultima prevede che il segnale raggiunga l’utente percorrendo una prima parte in fibra ottica e poi tramite le reti 4G. Una connessione di questo tipo offre prestazioni inferiori a quella della FTTH ma ha una copertura più ampia, in quanto permette di raggiungere anche persone che abitano lontane dai grandi centri o comunque in zone più remote. Il modem è in inoltre trasportabile e così si può avere una connessione Internet multidispositivo anche fuori casa.

2. Postemobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Modem incluso e trasportabile

Assistenza tecnica dedicata tutti i giorni dalle 7 alle 24 al numero gratuito 160

L’offerta ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro fino al 19/1/22. L’attivazione è di 29 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domicilizione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

Il modem Wi-Fi permette di collegare più dispositivi contemporaneamente e dispone di:

Due porte LAN

Due antenne esterne in dotazione per l’amplificazione del segnale

Supporto per tutti i sistemi operativi

Il modem viene consegnato indicativamente i 4 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della mail di conferma spedizione ed è trasportabile, basta collegarlo alla presa di corrente. Potete verificare lo stato della spedizione direttamente sul sito del corriere SDA inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS. Per ricevere assistenza tecnica sull’installazione del modem o l’attivazione della linea si può chiamare il numero gratuito 160, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24.

3. Postemobile Casa Internet

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso e trasportabile

Telefono incluso

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro. L’attivazione è di 59 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domicilizione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna e installazione del telefono è gratuita invece di 80 euro per le nuove attivazioni fino al 29/1/22. PosteMobile Casa Internet si attiva in Ufficio Postale. Successivamente si verrà contattati per fissare un appuntamento per l’installazione del modem e del telefono da parte di un tecnico.

Il telefono incluso nell’offerta prevede:

Display retroilluminato per vedere numero di chi chiama, chiamate perse e carica della batteria

Vivavoce per chiamare senza alzare la cornetta

Rubrica per memorizzare i numeri chiamati più di frequente

Segreteria telefonica

Avviso di chiamata

Inibizione del proprio numero

Assistenza tecnica dedicata

Il modem Wi-Fi permette di collegare più dispositivi contemporaneamente e dispone di:

Due porte LAN

Due antenne esterne in dotazione per l’amplificazione del segnale

Supporto per tutti i sistemi operativi