Le migliori carte per pagare le spese di tutti i giorni: promozioni di Gennaio 2022

Sei in cerca di una nuova carta per i tuoi acquisti quotidiani? Stabilire quali siano le migliori carte per pagare le spese non dipende solo dalle condizioni delle promozioni, ma anche dalle tue abitudini di spesa. Per alcuni la scelta più conveniente e sicura è una prepagata, per altri invece è necessario attivare una carta di credito, ecco quali sono le migliori offerte per chi attiva una carta a Gennaio

Quale sarà la tua principale attività con la nuova carta che hai intenzione di attivare? La tua risposta a a questa domanda renderà più o meno conveniente una soluzione piuttosto che un’altra. Come per gli altri strumenti bancari, anche nella scelta delle migliori carte di pagamento ci sono dei costi di cui tener conto.

Se vuoi un prodotto che ti consenta di prelevare senza dover pagare commissioni le soluzioni da considerare sono le carte di debito, se vuoi poter pagare online senza troppe preoccupazioni potresti trovare interessanti le prepagate mentre per chi deve affrontare spese consistenti le carte di credito sono le offerte da valutare.

La convenienza delle offerte per le carte che vuoi usare per pagare le tue spese dipende da quale fattore consideri. L’Osservatorio SOStariffe.it sui costi della carte ha dimostrato come esaminando le promozioni secondo il costo del canone, le commissioni sui prelievi e le condizioni per l’anticipo di contante.

Se ti interessa solo il risparmio dovresti puntare sulle carte prepagate con IBAN (ti offrono il costo più basso per prelevare) mentre con le carte di debito il canone è praticamente sempre compreso nel canone del conto corrente. La differenza tra una carta di credito e una carta di debito consiste, principalmente, nel sistema di rimborso delle somme spese. Le carte di debito prelevano direttamente dal saldo del conto (della carta nel caso delle prepagate, del conto corrente per le carte di debito).

Le carte di credito ti offrono una maggiore disponibilità di spesa e per alcuni servizi sono l’unico modo di pagamento accettato, per esempio se vuoi noleggiare una macchina o acquistare un prodotto. In base all’offerta che attivi puoi anche avere la possibilità di rateizzare le spese effettuate.

Le promozioni delle migliori carte per pagare le tue spese

Se non sai da dove iniziare con la tua ricerca delle migliori carte da attivare a Gennaio puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, un servizio gratuito che mette a confronto per te le differenti opzioni e riassumerà le condizioni delle promozioni. Per ogni carta analizzata il sistema ti indicherà qual è il canone mensile o annuale richiesto per il prodotto, quali sono le commissioni sui prelievi da ATM della tua banca o di altre banche e quali sono le soglie di spesa.

Dato che come dicevamo le diverse carte hanno caratteristiche diverse lo strumento di comparazione ti permette di selezionare tra carte con IBAN, carte di debito e carte di credito. Ecco quali sono le migliori offerte per trovare la carta che ti permetta di pagare le tue spese di ogni giorno.

Scopri le migliori carte di pagamento »

Le migliori carte di credito

Paghi spesso le tue spese con carta e trovi comodo poter rimborsare gli importi il mese successivo, in questo modo potrai pianificare meglio i tuoi acquisti e l’uso dei tuoi risparmi. In genere il plafond minimo è di 1.500 euro al mese, ma ci sono soluzioni che raddoppiano questa soglia di spesa e si possono anche attivare carte di credito senza limiti.

Per ottenere una carta di credito è necessario avere un conto corrente e rispondere ad alcune caratteristiche rispetto al reddito personale. Le carte di credito sono per lo più riservate ai maggiorenni, mentre le carte prepagate possono essere attivate anche da chi ha da 12 anni in su.

Ecco quali sono le migliori carte di credito di Gennaio 2022.

1. Mastercard Gold di ING

Se sei in cerca di una carta di credito gratuita hai l’opportunità di ottenerla aprendo il Conto Corrente Arancio di ING, la banca ha lanciato una promozione per i nuovi clienti che attivano il conto e richiedono la Mastercard Gold (con plafond da 1.500 euro) entro il 31 Marzo 2022. L’offerta prevede che la carta sia emessa gratuitamente e per il primo anno il canone sarà gratuito, dal secondo anno potrai non pagare il costo mensile se spenderai almeno 500 euro.

Con questa carta le condizioni proposte per le tue spese quotidiano sono:

commissione minima sui prelievi 3 euro o il 4% dell’importo

limite massimo di prelievo 600 euro

rateizzazione delle spese con servizio Pago Flex

estratto conto online gratuito

rimborso delle spese ogni 10 del mese

Per avere più informazioni su Mastercard Gold e su come aprire il conto corrente ING puoi cliccare sul pulsante in basso.

Attiva la Mastecard Gold »

2. Carta Widiba Classic

Annunci Google

La seconda soluzione che ti presentiamo è la Widiba Classic, per attivare questa offerta dovrai essere un cliente di Banca Widiba che ha in corso una promozione per il suo conto Start. I clienti che entro il 9 Febbraio 2022 sottoscrivono il contratto per aprire il conto potranno attivare la firma digitale e la PEC gratuitamente. Ogni servizio con Widiba può essere controllato con l’app della banca e se hai lo SPID puoi aprire il conto in pochi minuti.

La Widiba Classic ha un costo trimestrale di 5 euro e le condizioni operative sono:

anticipo di contante commissione minima 2,50 euro o il 4%

plafond 1.500 euro

servizio di alert via SMS o mail

Hai bisogno di una soglia di spesa più elevata? Puoi richiedere la Mastercard Gold con Widiba, questo prodotto raddoppierà il plafond (portandolo a 3.000 euro) e il canone trimestrale sarà pari a 12,50 euro. Le condizioni operative invece saranno le medesime della carta Classic.

Scopri Widiba Carta Classic »

Le carte di debito più convenienti

1. Carta BBVA

Tra le carte di debito che puoi attivare questo mese c’è la BBVA, questo è un prodotto con IBAN ed è una carta virtuale con CVV dinamico (il codice viene generato tramite app ad ogni acquisto). La carta è concessa a zero spese a chi apre il nuovo conto BBVA.

Ecco quali sono i costi e gli incentivi su cui potranno contare i clienti che scelgono la soluzione della banca spagnola:

commissioni sui prelievi inferiori a 100 euro 2 euro

prelievi superiori a 100 euro in Italia e in UE gratis

2.000 euro di spesa massima al mese

Gran Cashback del 10% sugli acquisti per il primo mese (su una spesa massima di 500 euro)

Con le carte di BBVA hai anche la possibilità di rateizzare le tue spese quotidiane con il servizio Pay&Plan, puoi attivarlo per un massimo di 5 acquisti in 90 giorni e per un importo massimo di 1.500 euro.

Scopri come attivare la carta BBVA »

2. Carta Tinaba

Se quello che cerchi è un prodotto per le spese quotidiane dei tuoi figli o se vuoi una carta sicura con cui dividere le bollette con i tuoi coinquilini o la spesa con gli amici puoi attivare Tinaba, questa è una carta con IBAN e puoi richiederla gratuitamente. Le condizioni offerte da questo strumento per le tue spese sono

Cashback del 10% sugli acquisti online e in negozio

commissioni sui prelievi in Italia 2 euro

commissioni sui prelievi all’estero 4 euro

Le carte Tinaba ti offrono come servizi per gestire i tuoi risparmi e le tue spese:

Raccolte fondi

Dividi i conti

Ricarica

Trasferisci il denaro

Attiva la tua Tinaba »

3. Carta DOTS

Un’altra alternativa può essere diventare un Dotter, cioè attivare una delle soluzioni proposte da DOTS. Potrai scegliere tra il profilo First e quello Top, il primo è a canone zero, può essere aperto dai 12 anni in su e ti offre una soglia di ricarica annua massima di 2.500 euro. I dotter Top invece dovranno pagare 0,95 euro al mese, potranno operare bonifici e richiedere l’accredito dello stipendio. I profili Top potranno raddoppia gli importi ricaricabili in un anno.

Ad entrambi i profili di cliente l’emittente regala una Gift card da 20 euro.

Altre carte conto

Attiva DOTS »

Se nessuna delle soluzioni descritte risponde a quello che stai cercando, ecco una tabella che riassume le condizioni di alcune delle migliori carte per le tue spese giornalierie:

Carte conto e prepagate Spese canone Commissione su prelievi Limite di spesa Bonus N26 gratis nella versione standard 3 prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 5.000 euro al giorno 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Nexi IBL zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 12.500 euro di spesa massima 250 prelievo massimo al giorno ricariche gratuite tramite Internet Banking Nexi Debit CiviBank canone gratuito con il conto di CiviBank gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 900 euro di prelievo 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno Payback American Express 10 euro se non usi almeno una volta l’anno la carta, altrimenti è a zero spese 1,25 euro come minimo, o 3,9% dell’importo prelevato in Italia 2,5% della spesa all’estero 250 euro in Italia 500 euro come tetto massimo prelievo all’estero puoi avere fino a 75 euro come buoni sconto Widiba prepagata canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero 10 mila euro di spesa al mese ricariche gratis

Scopri di più sulle migliori carte di pagamento »