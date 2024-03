I piani di espansione di Postepay per il mercato di telefonia sono molto ambiziosi. L'azienda di Poste Italiane, presente sul mercato di telefonia mobile con PosteMobile e sul mercato di telefonia fissa con il brand PosteCasa , punta ad arricchire i suoi servizi. Tra le nuove tecnologie in arrivo ci sarà spazio anche per il 5G .

PosteMobile avrà il 5G: tutte le novità in arrivo per l'operatore

Postepay intende diventare, sempre di più, un punto di riferimento del mercato delle telecomunicazioni in Italia. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda prepara un importante upgrade tecnologico per i suoi brand, PosteMobile e PosteCasa.

Sono in arrivo tante novità nel corso del prossimo futuro. Non si tratta di indiscrezioni ma di un’anticipazione “ufficiale” che Poste ha incluso nella documentazione resa pubblica in occasione del Capital Markets Day 2024, evento in cui sono stati delineati gli obiettivi aziendali del prossimo futuro.

Per il settore delle telecomunicazioni è in arrivo una vera e propria rivoluzione, con il 5G e le eSIM per PosteMobile oltre che con un miglioramento dei servizi in fibra ottica del brand PosteCasa. Le novità, inoltre, potrebbero non finire qui. L’obiettivo è registrare un notevole incremento degli utenti nel corso dei prossimi 5 anni.

PosteMobile e PosteCasa: tante novità in arrivo nei prossimi anni

3 COSE DA SAPERE SUL FUTURO DI POSTEPAY 1. L’obiettivo è aumentare il numero di clienti, raggiungendo quota 5,5 milioni di utenze 2. PosteMobile avrà il 5G e potrà sfruttare le eSIM 3. Per PosteCasa ci sarà la fibra da 2,5 Gbps e più spazio alle reti FWA

Il futuro di Postepay sul mercato delle telecomunicazioni sarà ricco di novità, in particolare per quanto riguarda PosteMobile. L’operatore virtuale (su rete Vodafone, l’accordo per l’uso della rete è valido fino al 2028) si prepara a registrare un importante passo in avanti tecnologico che si tradurrà:

nell’arrivo delle prime offerte 5G che consentiranno ai clienti di PosteMobile di utilizzare la rete mobile di nuova generazione

che consentiranno ai clienti di PosteMobile di utilizzare la rete mobile di nuova generazione nel lancio delle eSIM; le SIM virtuali saranno attivabili in alternativa alle SIM card tradizionali, con una procedura rapida che permette di “installare” la SIM nel telefono tramite un codice QR

Da non sottovalutare anche le novità in arrivo per PosteCasa, il marchio con cui l’azienda opera sul mercato di telefonia fissa. Anche in questo caso, ci sono due novità tecnologiche in arrivo:

l’introduzione del nuovo profilo di connessione che permetterà di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a una velocità massima di 2,5 Gbps (attualmente, le offerte PosteCasa si fermano a 1 Gbps)

che permetterà di sfruttare la fino a una (attualmente, le offerte PosteCasa si fermano a 1 Gbps) l’incremento degli investimenti nel settore FWA, sempre più importante per la telefonia fissa, anche grazie all’applicazione del

Le nuove tecnologie avranno l’obiettivo di incrementare il numero di utenti (considerando fisso e mobile), passando da 4,7 milioni (dato relativo a fine 2023) a 5,5 milioni entro la fine del 2028. Al momento, però, non sono chiare le tempistiche di lancio dei nuovi servizi. Nuovi aggiornamenti arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

PosteMobile, inoltre, per il suo futuro intende portare i servizi di rete fissa anche alla clientela business, con offerte e servizi dedicati. È prevista anche una maggiore attenzione alle offerte Postepay Connect che includono pacchetti dedicati alle SIM PosteMobile e alle carte prepagate Postepay.

Le offerte di PosteMobile di marzo 2024

PosteMobile è già oggi un importante punto di riferimento del mercato di telefonia mobile. Con PosteMobile è possibile attivare l’offerta flash PosteMobile WOW Days 50 che include:

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G

La tariffa in questione ha un costo di 5,99 euro al mese ed è attivabile direttamente online, premendo sul box qui di sotto.

Da valutare anche PosteMobile Creami Extra WOW 150 che include:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è attivabile di seguito.

C’è poi PosteMobile Creami Extra WOW 300 che include:

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è attivabile di seguito.

