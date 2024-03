Scopri la promozione NOW TV per avere inclusa l'opzione Premium con visione in contemporanea su due dispositivi con audio Dolby 5.1 e on demand senza pubblicità

Promozione NOW Premium gratis per 30 giorni a Marzo 2024

NOW TV è la piattaforma di streaming che permette di vedere tutti i contenuti di Sky senza abbonarsi alla pay TV. L’ultima promozione NOW TV vi permette di avere a un prezzo vantaggioso l’opzione Premium, che include la visione in contemporanea su due dispositivi con audio Dolby Digital 5.1 oltre a contenuti on demand senza pubblicità.

Promozione NOW TV di marzo 2024

NOW TV Cinema & Entertainment Cosa vedere Costo mensile Pass Entertainment serie TV e show 8,99 €/mese o 6,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema serie TV e show

film 11,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium serie TV e show

film

2 visioni in contemporanea

on demand senza pubblicità

Audio Dolby Digital 5.1 14,99 €/mese o 11,99 €/mese per 12 mesi

NOW TV permette di scegliere tra diversi pacchetti con film, serie TV, programmi di successo ma anche lo sport:

Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium

programmi come Pechino Express, Masterchef Italia o Alessandro Borghese: 4 ristoranti

film come Ferrari, Dogman (2023), Una commedia pericolosa o Io capitano

serie TV come The Regime, Euphoria e True Detective

Il prezzo è di 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese.

NOW TV Sport Cosa vedere Costo mensile Pass Sport 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi Pass Sport + Premium 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket

2 visioni in contemporanea

on demand senza pubblicità

Audio Dolby Digital 5.1 19,99 €/mese o 15,99 €/mese per 12 mesi

Pass Sport + Premium

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 19,99 euro al mese.

Ad ogni abbonamento a NOW TV si possono associare fino a 6 dispositivi ed è disponibile la funzione per il download dei contenuti per la visione online. L’app è compatibile anche con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

