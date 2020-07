Portabilità Iliad: le migliori offerte di luglio 2020

Passare a Iliad significa sottoscrivere un piano di telefonia mobile non solo economico ma anche senza vincoli e costi extra. Tra i tanti servizi inclusi dall’operatore all’interno delle sue tariffe c’è anche la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability).

Questa operazione è del tutto gratuita e consente di mantenere il proprio contatto telefonico nel passaggio a Iliad. In questo modo si evita il fastidio di dover informare amici, parenti e colleghi di aver cambiato numero di telefono. La richiesta di portabilità può essere effettuata al momento della registrazione sul sito del gestore dopo aver scelto il piano.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte Iliad per chi decide di mantenere il numero del vecchio gestore.

Le offerte Iliad per chi effettua la portabilità

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Iliad: pro e contro dell’operatore low cost

Iliad oggi conta oltre 5,8 milioni di utenti soddisfatti principalmente per due motivi. Innanzitutto le sue offerte hanno un costo inferiore rispetto alla media di quelle dei sui concorrenti più grandi (Vodafone, Tim, WindTre, etc.) a parità di minuti per chiamare, Gigabyte per navigare in Internet e servizi inclusi.

Inoltre, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non prevede rimodulazioni e quindi le tariffe rimarranno identiche nel tempo. Capita infatti molto spesso che i big del settore della telefonia mobile alzino i prezzi di una promozione modificando unilateralmente i termini del contratto sottoscritto con l’utente. In questo, come forma di compensazione, vengono offerti servizi aggiuntivi o la possibilità di recedere gratuitamente entro un periodo di tempo limitato.

In secondo luogo, Iliad offre la massima libertà ai suoi utenti. Quest’ultimi possono lasciare l’operatore in ogni momento, senza dover pagare per la disattivazione della linea o sottostare a fastidiose penali.

La tariffe di Iliad includono gratuitamente molti servizi richiesti dall’utente medio come la segreteria telefonica. L’operatore per ascoltare i messaggi salvati può tranquillamente utilizzare i minuti inclusi nel piano. Nel pacchetto è compreso anche un sistema per conoscere chi ci ha contattati quando eravamo non raggiungibili e per verificare il credito residuo oltre alla modalità Hotspot per condividere la connessione con altri smartphone o dispositivi smart (tablet, PC, speaker, etc.).

Iliad non dispone di un’app ma permette comunque di gestire tutti gli aspetti principali della linea accedendo all’Area Personale sul proprio sito. Effettuato il login si possono modificare i propri dati personali, effettuare una ricarica online nella modalità che si preferisce, monitorare i consumi di traffico voce e dati, gestire la deviazione di chiamata e molte altre funzioni.

Iliad ha inoltre stretto una partnership con Apple che permette ai suoi clienti di acquistare a prezzi calmierati i migliori modelli di iPhone.

Acquistare un’offerta di Iliad è davvero semplicissimo. Una volta scelto il piano dal sito dell’operatore basta registrarsi inserendo pochi dati. E’ in questa fase che si può richiedere la portabilità. Fatto questo bisogna scegliere se ricevere la SIM direttamente nella cassetta delle lettere, completando l’attivazione dopo aver effettuato una videochiamata guidata con un operatore, o tramite corriere. Nel primo caso l’operazione richiede poco pù di tre minuti mentre nel secondo l’identificazione avviene direttamente con l’addetto e quindi bisogna essere personalmente presenti alla consegna.

In alternativa, le SIM si possono acquistare utilizzando le oltre 700 Simbox sparse per il Paese, seguendo le indicazioni fornite dalla voce guida. I distributori sono presenti nei 15 Iliad Store e 300 corner nei centri storici delle grandi città, centri commerciali e la GDO. Da poco è possibile acquistare Giga 50 anche presso le tabaccherie e bar che supportano il sistema Snaipay.

Iliad ha anche dei lati negativi. L’operatore offre una velocità di navigazione superiore rispetto a quella offerta dai suoi diretti concorrenti (ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile) ma la copertura in 4G e 4G+ non è garantita in alcune zone del Meridione, Sardegna e Comuni dell’arco alpino o nelle località più interne del Paese.

L’operatore comunque già da diverso tempo sta lavorando per ampliare la sua rete proprietaria e a breve lancerà sul mercato anche un’offerta Internet casa per la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Oggi il gestore francese dispone di oltre 5.000 siti radio installati, di cui 2.900 già attivi. L’obiettivo intermedio è di arrivare a 5.000 stazioni funzionanti, che diventeranno 10-12.000 entro il 2024.

Infine, Iliad non consente di sottoscrivere un’altra delle sue tariffe senza cambiare numero di telefono e non ci sono conferme che tale operazione potrà essere effettuata nel prossimo futuro. L’azienda poi, a differenza di molti altri operatori low cost, non blocca la navigazione una volta esaurito il traffico ma prevede una tariffa extra soglia.

