Scopri le migliori offerte per la rete fissa e la telefonia mobile per i già clienti Vodafone di novembre. Puoi avere Giga illimitati in 5G e uno sconto sulla fibra

Vodafone è un operatore generoso quando si tratta di premiare la fedeltà dei propri clienti. I vantaggi più importanti sono riservati ai già clienti Vodafone per la rete fissa e la telefonia mobile. Gli utenti convergenti infatti possono avere sia uno sconto sulla fibra ottica sia Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia. In più ogni settimana Vodafone vi propone regali e premi come bici elettriche o frullatori dei grandi marchi raccogliendo i “sorrisi” del programma Happy Family.

Già clienti Vodafone: le offerte fisso di novembre 2023

Internet Unlimited Tutti i dettagli Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile C’è un contributo pe l’attivazione? Gratuito acquistandola online

I già clienti Vodafone per la telefonia mobile hanno la possibilità di attivare la sua offerta Internet Casa per una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) a un prezzo ancora più vantaggioso dei nuovi utenti. Con Vodafone potete navigare alla massima velocità in tutte le maggiori città italiane e grazie alla latenza minima si può tranquillamente giocare online, lavorare da remoto o godere di contenuti in streaming in altissima qualità senza il timore della caduta del segnale. In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro, ma è previsto un costo di 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone dell’offerta. I già clienti Vodafone con una SIM mobile possono avere la rete fissa senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese e con attivazione gratuita. Grazie all’opzione Infinito Insieme i clienti per fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia senza costi aggiuntivi. Potete pagare con domiciliazione o addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

L’operatore a garanzia di un segnale stabile e veloce include in comodato d’uso gratuito il modem Wi-Fi Station 6 dotato di 8 antenne e integra una SIM mobile per permettere ai già clienti Vodafone di navigare su qualsiasi dispositivo anche quando non è disponibile la connessione fissa. Grazie al Wi-Fi Optimizer il collegamento viene ottimizzato per tutti i device. Potete aggiungere anche un Super Wi-Fi Extender con tecnologia Easy Mesh a 3,99 euro al mese per aumentare la portata del segnale e raggiungere ogni stanza della casa. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

Già clienti Vodafone: le offerte mobile di novembre 2023

Le offerte Vodafone per i già clienti Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Se siete tra i già clienti Vodafone che ancora non stanno sfruttando tutte le potenzialità del 5G potete scegliere se aggiungere alla vostra SIM l’opzione 5G Start da 5 euro al mese o passare a una delle tante offerte 5G per tutti i gusti. Chi ha uno smartphone compatibile grazie alla rete di Vodafone può navigare a una velocità anche cinque volte superiore al 5G, come verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut. La copertura è garantita dall’operatore in tutte le grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari e molte altre.

Potete confrontare gratuitamente le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori di telefonia mobile tramite il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi secondi per avere sotto gli occhi tutte le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

I già clienti Vodafone per la rete fissa possono attivare:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online.

Se invece cercate un’offerta 5G di altissima qualità sono disponibili:

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione per i già clienti Vodafone è di 22,50 euro una tantum mentre la SIM è gratuita acquistandola online. Smart Pay è il sistema per il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che consente di non doversi più preoccupare delle ricariche manuali e di avere tutti i vantaggi del Vodafone Club senza costi aggiuntivi. Il programma per i già clienti Vodafone, ad esempio, include:

10 GB in più al mese

5 euro di buoni carburante per i distributori Q8 su un rifornimento di 30 euro

5 euro di sconto ogni 30 euro di spesa su JustEat

5 euro di sconto ogni 50 euro di spesa in tutti i negozi di Carrefour

2 biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema

5% di sconto sulle prenotazioni su Booking.com

10% di cashback su ogni acquisto su Amazon.it

sconti speciali sui prodotti tech nei Vodafone Store

20% di sconto su una spesa minima online di 39,90 euro su Pharmanow

Rete Sicura è la piattaforma di Vodafone che ogni mese blocca oltre 500 milioni di attacchi hacker. Attivandola avrete una protezione efficace contro qualsiasi minaccia online come il furto d’identità digitale o dei dati della carta di credito ma anche malware, virus, ransomware, phishing e altro ancora. Il Parental Control vi garantisce una navigazione sicura per i minori, bloccando l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi e mettendo in pausa la navigazione nelle ore dedicate allo studio e al riposo.

Con l’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, potete gestire con la massima comodità la vostra offerta con un tap sullo schermo dello smartphone. L’app vi permette di verificare il credito residuo e consumi tramite gli appositi widget e contatori, acquistare una ricarica online o attivare il pagamento automatico, gestire le opzioni attive sulla SIM e ritirare i premi di Vodafone Happy.

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 32,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

98,24 euro di risparmio 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 38,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 199,99 €

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 43,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 299,99 €

144,24 euro di risparmio 1.499,99 €

I già clienti Vodafone possono abbinare alla loro offerta l’acquisto di iPhone 15 a rate a partire da 32,99 euro al mese per 24 rate se hanno attivato Family+. Avrete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Vodafone per le sue offerte smartphone incluso prevede il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato, mentre la spedizione è gratuita e verrà completata in pochi giorni lavorativi con consegna dal lunedì al venerdì in tutta Italia. Potete comunque scegliere anche tra i migliori modelli di altri produttori come Samsung, OPPO, Xiaomi e altri a prezzi competitivi e anche senza anticipo.

Il servizio Vodafone Smart Change vi permette di far valutare un vecchio cellulare e di darlo in permuta per ottenere uno sconto fino a 600 euro sulle rate per l’acquisto di iPhone 15 Pro o un contributo pari alla valutazione fatta dall’operatore direttamente sul conto corrente.

Se avete intenzione di recedere prima dei 24 mesi o cambiare operatore, dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. Potete scegliere se continuare con la rateizzazione o lo stesso metodo di pagamento o in corrispondere le rate in un’unica soluzione senza penali. Potete poi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del telefono. Dovrete quindi restituire il telefono a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti sulla confezione. Il codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sullo smartphone.

