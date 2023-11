A partire da oggi, 21 novembre 202 3, entrano in vigore le nuove linee guida AGCOM per la protezione dei minori su Internet con l'obbligo per gli operatori di telefonia mobile di offrire agli utenti dei sistemi di parental control per monitorare l'utilizzo della rete mobile dei propri figli e proteggerli da contenuti non appropriati. Vediamo i dettagli completi.

Da questa settimana, gli operatori di telefonia mobile devono mettere a disposizione dei loro utenti un sistema di parental control gratuito per il monitoraggio dei contenuti a cui è possibile accedere con le SIM dei minorenni. In questo modo, è possibile bloccare l’accesso a contenuti inappropriati per i più giovani.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Arriva il sistema di parental control per le SIM dei minorenni

SCATTA L’OBBLIGO DEI SISTEMI DI PARENTAL CONTROL PER LE SIM DEI MINORENNI 1. A partire dal 21 novembre 2023 gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione dei loro utenti sistemi di parental control 2. L’uso di questi sistemi è completamente gratuito 3. L’obiettivo è bloccare l’accesso ai contenuti inappropriati per gli Under 18

Dopo un lungo periodo di preparazione, entrano in vigore le nuove norme sul parental control. Dal 21 novembre, come previsto dalla nuova normativa AGCOM, tutti gli operativi devono mettere a disposizione dei loro utenti un sistema di parental control per bloccare l’accesso a contenuti inappropriati ai minorenni.

Questo sistema deve essere attivo in automatico per le SIM intestate a utenti con meno di 18 anni e può essere attivato (in genere tramite l’app dell’operatore) anche su SIM intestate a maggiorenni ma utilizzate da minorenni (ad esempio, una SIM intestata a un genitore ma utilizzata dal figlio Under 18).

L’obiettivo di quest’iniziativa è proteggere i minori online, filtrando i contenuti e bloccando l’accesso a contenuti inappropriati. l sistema di parental control prevede il blocco all’accesso ai contenuti per adulti, al gioco d’azzardo e alle scommesse, a contenuti legati ad armi, violenza, odio e discriminazione oltre che alla promozione di pratiche che possono danneggiare la salute.

Anche l’accesso a sistemi “anonymizer” (siti o servizi che permettono di rendere la propria attività online non rintracciabile) è bloccato. Tra i contenuti bloccati ci sono anche quelli che rientrano nella categoria “sette” in cui si trovano siti che “promuovo e offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l’uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o essere soprannaturali”

Tutti gli operatori attivi in Italia, in ordine sparso, si sono adoperati per rispettare la nuova normativa. I sistemi di parental control per le SIM dei minorenni sono accessibili gratuitamente e possono essere affiancati da servizi aggiuntivi opzionali come antivirus e altri tool.

Naturalmente, gli utenti hanno la possibilità di attivare ulteriori sistemi di parental control sfruttando gli strumenti integrati negli smartphone Android e iPhone o anche app di terze parti scaricabili dallo store del proprio dispositivo. I nuovi tool di parental control voluti da AGCOM e messi a disposizione dai vari operatori garantiscono un ulteriore livello di protezione per le SIM dei minorenni.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Per chi è già cliente Vodafone: le offerte di Novembre 2023 notizia successiva »