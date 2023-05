Scopri le migliori offerte di telefonia mobile e per la rete fissa per chi è già cliente TIM di maggio. Se attivate TIM Unica Power avete anche altri vantaggi

TIM è tra i migliori operatori in Italia per la rete fissa e mobile. Spesso le promozioni più interessanti sono riservate ai nuovi utenti ma per chi è già cliente TIM ci sono altrettante offerte convenienti. Per quelli più fedeli, ad esempio, con TIM Party ci sono in regalo ogni mese Giga o minuti aggiuntivi, smartphone scontati, esperienze esclusive con la propria squadra del cuore o la possibilità di vincere lo showcase di Rkomi e all’estrazione del Meet & Gala con l’artista. Scegliere l’operatore per il cellulare e la rete fissa poi è ancora più vantaggioso.

Le offerte mobile per chi è già cliente TIM di maggio 2023

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis con acquisto online, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G 14,99 €/mese

Chi è già cliente TIM per la telefonia mobile può attivare qualsiasi offerta disponibile per i nuovi clienti e alle stesse condizioni per quanto riguarda servizi inclusi e prezzo mensile. Se avete uno smartphone compatibile potete scegliere tra diverse offerte 5G con cui navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania, Matera.

Il metodo più semplice ed efficace per confrontare le offerte per chi è già cliente TIM con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic necessari per costruire il vostro profilo di consumi medio per avviare il confronto e trovare la promozione più economica in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito link, che vi re-indirizzerà in automatico verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Chi è già cliente TIM a maggio può quindi scegliere tra:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti sono 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. La tariffa è disponibile solo per chi ha già la linea fissa con l’operatore.

Chi è già cliente TIM per la rete fissa e passa all’operatore anche per il mobile (o viceversa) può attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vengono addebitati direttamente in bolletta. La promozione non include solo Giga illimitati ogni mese per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) ma anche due smartphone al prezzo di uno con vincolo di 24 mesi per la parte mobile, 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro), uno sconto del 15% su una spesa minima di 90 euro sul sito online di HP e la possibilità di acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. In Ue potete utilizzare fino a 20 GB per navigare in roaming. L’attivazione è di 19,99 euro con acquisto online o 9,99 euro in negozio. La tariffa è disponibile solo per gli Under 25 ma è possibile personalizzarla con altre opzioni come:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. In Ue potete utilizzare fino a 14 GB per navigare in roaming. L’attivazione è di 19,99 euro con acquisto online o 9,99 euro in negozio. La tariffa include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

La SIM per tutte le offerte costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandole online.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Chi è già cliente TIM può scegliere di abbinare alla sua nuova offerta anche uno smartphone a rate con consegna gratuita. Per alcuni modelli è possibile anche il ritiro in uno dei tantissimi negozi che aderiscono all’iniziativa in tutta Italia. Per le offerte telefono incluso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi ed eventualmente anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e del taglio di memoria.

TIM propone al giusto prezzo tutti i migliori prodotti di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e altri. Ad esempio potete avere iPhone 14 a partire da 28 euro al mese per 30 rate o Samsung Galaxy S23 a partire da 23 euro al mese per 30 rate.

E’ possibile pagare anche con un finanziamento TIMFin con vincolo di 30 mesi (TAEG 0,00%, salvo approvazione) o in fattura per i già clienti dell’operatore per la rete fissa. Si può utilizzare solo la carta di credito, in quanto l’operatore non accetta carte prepagate o di debito anche se abilitate agli acquisti online.

Se non si rispetta il vincolo di 30 mesi previsto da TIM per il passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta si dovranno corrispondere tutte le rate residue più quella finale. Si può farlo in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Si può infine esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna/ritiro dal dispositivo e riconsegnarlo a TIM insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione senza costi aggiuntivi.

Le offerte fisso per chi è già cliente TIM di maggio 2023

Le offerte di TIM per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30) fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro Premium Base fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart fino a 1 Gbps in FTTH illimitate 29,90 euro o 24,90 euro con TIM Unica

Chi è già cliente TIM può scegliere anche tra differenti offerte fibra ottica in base alla copertura disponibile nel proprio Comune esattamente come avviene per la telefonia mobile. Per verificarla gratis potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it. In oltre 1.500 Comuni è disponibile la rete FTTH (Fiber to the Home) per una connessione fino a 1/2,5 Gbps in download e 300Mbps/1 Gbps in upload. Questa tecnologia garantisce una latenza di appena 6 ms e quindi consente di guardare film in streaming in alta qualità, lavorare e giocare online senza problemi.

In alternativa avete a disposizione la rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale.

Se avete meno di 30 anni potete attivare TIM WiFi Special Young a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro. L’offerta include una connessione fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e un tablet Samsung Galaxy Tab A8 opzionale a 6 euro al mese per 30 rate più 50 euro alla consegna. Si può aggiungere anche un modem TIM Hub+ a 5 euro al mese per 48 rate.

L’offerta base di TIM si chiama invece Premium Base e prevede un costo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Con questa tariffa potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e avete inclusi anche chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione. Potete aggiungere un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o suddividere la spesa in rate da 12-24-36 o 48 mesi.

Un’offerta più completa è invece TIM WiFi Power Smart. Oltre a una connessione in FTTH fino a 1 Gbps avete inclusi anche chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi collegati alla rete. Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro.

Se avete attivato TIM Unica Power potete avere TIM Wi-Fi Power Smart a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. In più se siete già clienti TIM per il cellulare con il nuovo servizio TIM Voce Wi-Fi potete chiamare e ricevere telefonate gratis anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete wireless.