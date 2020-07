Passare da Vodafone a TIM: le offerte di luglio 2020

Il periodo estivo è da sempre un buon momento per i passaggi da un operatore all’altro. I gestori concentrano le loro migliori promozioni durante i mesi di Luglio e Agosto, offerte sia per i nuovi clienti sia per coloro che magari ritornano dopo un breve tradimento. Ecco quali sono le migliori tariffe per passare da Vodafone a TIM questo mese, ci sono piani under 30 e over 65 e le nuove promozioni con Giga illimitati

Per cambiare operatore sono necessari un documento di identità, il seriale della vostra sim e qualche minuti di pazienza per compilare i form online. Ormai le procedure sono molto snelle e si riesce ad ottenere il passaggio da un gestore ad un altro nel giro di pochissimi giorni. I motivi per cui gli utenti continuano a modificare i propri piani sono principalmente: la ricerca di offerte più convenienti o di servizi più efficienti.

Se siete un utente Vodafone che vuole passare a TIM potreste essere attirati soprattutto dai servizi e dalla nuova rete 5G dell’operatore. La sfida tra questi due colossi si gioca ormai sulle offerte con Giga illimitati e sulla copertura delle reti più veloci. I costi di TIM sono in genere più elevati rispetto a quelli del gestore britannico, ma la compagnia di telefonia mobile resta in testa tra gli operatori attivi in Italia con il 29,8% di quote di mercato possedute.

Se si scende più in dettaglio nei dati diffusi dall’Osservatorio sulle comunicazioni n.1 del 2020 dell’AGCOM si nota che la TIM per la prima volta ha perso il dominio assoluto rispetto alle sim human (sono le schede con piani voce e dati o solo voce) attive in Italia. Il sorpasso è stato operato dalla WindTre, grazie alla fusione questo nuovo gestore ha conquistato il 30% del mercato, mentre TIM si è fermata al 27,2%. Vodafone invece in questa classifica è risultata terza con il 24,7% di quote di mercato.

Come trovare le migliori offerte per passare da Vodafone a TIM

Per i clienti Vodafone che decidano di passare a TIM ecco quali sono le offerte più convenienti a Luglio 2020 per passare da un gestore all’altro. Per poter sapere se ci sono promozioni speciali per effettuare il cambio operatore potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it, nella sezione Telefonia mobile. Se selezionate il vostro attuale operatore e il gestore verso cui volete effettuare la portabilità del numero, lo strumento di confronto delle promozioni vi restituirà solo le offerte speciali a voi riservate.

Per avere una panoramica più ampia delle migliori tariffe mobile del mese dovrete invece solo selezionare il servizio di raffronto delle offerte e cliccare su Confronta. Anche in questo caso nel pannello di sinistra troverete i filtri per individuare solo le promozioni con le caratteristiche che preferite: minuti, sms e Giga.

Le promozioni per chi sceglie TIM

A Luglio 2020 TIM offre diverse tariffe vantaggiose e con dei servizi interessanti inclusi nel canone. Partiamo dalle principali novità: le offerte 5G con Giga illimitati. La principale differenza rispetto alle promozioni di Vodafone è che chi attiverà i piani illimitati del gestore avrà con tutte le tariffe la massima velocità di connessione.

1. Advance 5G Unlimited

Le offerte Infinito di Vodafone con dei canoni bassi invece consentono di navigare a 2 Mega o a 10 Mega. La promozione di TIM che offre Giga illimitati con velocità di navigazione fino a 2 Gigabit/s è Advance 5G Unlimited. Le caratteristiche complete di questa tariffa sono:

canone da 39,99 euro al mese

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

250 minuti verso l’estero

TIM Games gratis per 3 mesi

Giga senza limiti in 5G

servizi Lo sai e Chiama Ora gratis

roaming UE ed extra UE

Per chi non ha bisogno di avere una promozione così costosa e All inclusive, ci sono molte altre opzioni attivabili con spese mensili più contenute.

2. Advance 5G

Si può avere la rete 5G anche con la tariffa TIM Advance da 29,99 euro al mese. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i contatti nazionali

50 GB per navigare

roaming UE

Per attivare questa offerta il gestore chiede un contributo iniziale di 9 euro. Questa promozione può essere acquistata solo accettando come metodo di pagamento l’addebito su carta o conto corrente.

3. Advance 4.5G

Se anche questo piano risulta eccessivamente dispendioso e volete attendere di verificare quale sia la qualità delle reti 5G prima di passare a queste tecnologie, l’alternativa è Advance 4.5G. Il costo di questa tariffa è di 19,99 euro al mese e offre ai nuovi clienti che la attivino:

40 GB per navigare ad una velocità di 700 Mbit/s (solo se si domicilia il servizio o se si abbina la carta di credito come sistema di rinnovo)

minuti e sms illimitati

roaming UE

Per gli utenti che scelgano questo piano, ma che preferiscano utilizzare il classico rinnovo su credito residuo il bundle dati mensile sarà ridotto a soli 20 GB. Se si ha TIM come operatore di rete fissa si potranno avere Giga illimitati sul numero mobile gratis. Attivare questa offerta richiede un contributo di 15 euro una tantum.

4. TIM Young Student Edition

Tra le offerte più convenienti di TIM a Luglio c’è una new entry nel catalogo dell’operatore, si tratta di TIM Young Student Edition. È la prima promozione riservata agli under 25 con un canone mensile di 9,99 euro, questa tariffa comprende:

Giga illimitati per chattare, ascoltare musica e utilizzare i principali social

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

40 GB per navigare in 4G

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi

Per chi attivi il piano in questi giorni è incluso anche il servizio Video Card gratis per 3 mese, questa opzione vi permette di guardare video e film in streaming senza consumare bundle dati.

5. Young Senza Limiti

Per gli under 30 c’è un pacchetto ormai storico di TIM, TIM Young senza limiti che abilita anche la navigazione in 5G. Acquistando questa offerta i clienti che passino con il gestore avranno inclusi nel canone di 14,99 euro al mese:

60 GB in 5G (ridotti a 30 GB se si attiva il rinnovo su credito residuo)

opzione Giga illimitati su app e social

minuti e sms senza limiti

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi (accesso a brani originali in esclusiva, catalogo multimediale anche offline)

6. 60+ Senza limiti

Infine, se avete più di 60 anni e volete un’offerta con un costo fisso e non vi interessa avere un bundle dati sterminato c’è la promozione TIM 60+ Senza limiti. Il canone mensile di questo piano è di 9,90 euro e include:

4 GB per navigare in 4G

opzione Giga illimitati per chattare

minuti senza limiti

assistenza prioritaria quando si chiama il 119

supporto per configurazione e uso dei device con servizio Doctor TIM Mobile

Per poter ottenere l’aiuto dei tecnici per attivare o disattivare servizi e funzioni e configurare i giusti parametri sui vostri smartphone potrete chiamare l’800.500.500.

Le Card e gli altri servizi

TIM, oltre a questi pacchetti pre confezionati, offre anche la possibilità di attivare delle Card specifiche per servizi. Ci sono le Games Card, le Music Card, le Video Card e Social & Chat. Ognuno di questi piani garantisce una navigazione senza limiti quando si utilizzano le applicazioni dei differenti servizi.

I costi variano da prodotto a prodotto, ad esempio per non consumare dati quando si utilizzano le chat e i social network si pagano 4 euro al mese. Per poter giocare senza pensieri invece la spesa è di 3,99 euro al mese, mentre ascoltare musica con Spotify, Apple Music, TIM Music o altre applicazioni costerà 2,99 euro al mese.

Altra offerta che può tornare utile è Ricarica +, questo servizio vi permetterà di avere Giga e minuti illimitati per 24 ore o per 3 giorni con un costo che varia tra i 5 e i 30 euro. Non vi spaventate, il costo di Ricarica + per avere i bundle illimitati è di 1 o 2 euro la restante parte di ricarica viene accreditata sulla vostra scheda prepagata. Più ricaricate, maggiore sarà il numero di giorni di traffico dati e voce illimitato che TIM vi regalerà.

C’è anche la possibilità di attivare Ricarica automatica di TIM per automatizzare le operazioni di ricarica e rinnovo delle offerte. Il servizio è disponibile gratuitamente e per chi lo abilita a Luglio è in corso una promozione che regala 10 GB in più al mese per un anno. Con Ricarica automatica potrete associare come metodo di pagamento la carta di credito, il conto corrente o TIMPay. Il sistema effettuerà la ricarica necessaria al rinnovo delle offerte attive il giorno prima della scadenza prevista oppure se il vostro credito scende sotto i 3 euro.

App e assistenza

Con TIM si potrà gestire la propria offerta in totale autonomia registrando il proprio profilo sulla pagina dell’operatore o scaricando l’app My TIM. Per poter creare un account dovrete inserire una mail come username e scegliere una password, dovrete inserire i vostri dati personali e il codice fiscale. Se avete TIM come operatore mobile e fisso avrete nella stessa applicazione entrambe i servizi.

L’app vi permetterà di controllare i contatori delle offerte, modificare i vostri piani, effettuare ricariche e iscrivervi al TIM Party che regala Giga, minuti e servizi ai clienti. Si potrà anche utilizzare questo canale per segnalare guasti e disservizi e per ottenere assistenza personale.

Altri strumenti per avere supporto tecnico sono il numero generico 119, i canali social di TIM come Twitter o Facebook.

