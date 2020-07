Iliad telefonia fissa: aggiornamento sulle offerte di luglio 2020

Le ricerche degli utenti sul lancio delle promozioni Iliad Casa continuano e aumentano. Dopo le interviste degli scorsi mesi si attende l’annuncio ufficiale su una nuova strategia del gestore francese e sull’anticipo dell’arrivo della fibra di Iliad in Italia. Il piano strategico della società aveva fissato come data probabile il 2024, ma gli ultimi sviluppi potrebbero portare le offerte di telefonia fissa di Iliad ad essere presentate nel 2021. Ecco tutti gli aggiornamenti

Le promesse di trasparenza e risparmio che hanno resto Iliad uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia potrebbero convincere gli utenti ad affidarsi al gestore francese anche per le offerte internet casa. Il Covid-19 e le nuove tendenze dettate dell’emergenza sanitaria hanno modificato le carte in tavola e potrebbero aver scompigliato i programmi di sviluppo di Iliad.

Nel piano Odysée 2024 era stato previsto un possibile ingresso di Iliad come operatore di rete fissa in Italia nel 2024. La precedenza era stata data alla costruzione di una rete infrastrutturale e allo sviluppo del 5G, in quest’ottica sono stati acquisti già circa 5 mila siti e dovrebbero raddoppiare entro il termine del programma.

Questo era il progetto, ma durante la pandemia e anche nel post emergenza, c’è stata un’impennata nelle attivazioni di reti casalinghe. Iliad ha quindi dovuto riconsiderare le proprie priorità e i primi segnali sono arrivati anche dalle parole di Benedetto Levi, ad Italia di Iliad. Il dirigente, in un’intervista a Milano Finanza, ha dichiarato: “Quella del fisso sta diventando una buona opportunità e ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo”.

Sempre più vicino il lancio delle promo Iliad Casa

Più nel concreto si legge dalla ultime dichiarazioni dello stesso dirigente che l’ingresso tra i gestori di offerte casa potrebbe anche essere accelerato visto che si tratta di un’operazione con un capex leggero. Questa espressione tecnica, incomprensibile ai non addetti ai lavori, significa che offrire le connessioni di rete fissa per Iliad non comporta dei grossi investimenti.

Uno dei motivi per cui sviluppare le reti domestiche ed entrare nel settore di telefonia fissa non ha costi proibitivi è l’ipotesi, sempre più verosimile, di un accordo tra Iliad e Open Fiber, società che si occupa della cablatura delle reti in fibra in Italia.

Dunque, se ancora in pieno lockdown sembra improbabile che le offerte Iliad Casa fossero vicine ad essere una realtà, le cose sono piuttosto cambiate in questi mesi. Se la società seguirà il modello di sviluppo e di promozioni già attivo in Francia ci si dovrà attendere delle connessioni in fibra con servizi di pay tv, ma le dinamiche dei due mercati non sono abbastanza simili per fare delle comparazioni al momento.

Come conoscere tutte le nuove offerte

Per poter avere un quadro completo delle promozioni Iliad al momento attivabili per i clienti italiani potete utilizzare il servizio di comparazione di SosTariffe.it. Questo strumento permette di effettuare ricerche personalizzate e specifiche sui singoli operatori o sui servizi.

Per sapere quali sono le offerte internet casa più convenienti a Luglio sarà sufficiente selezionare l’omonima voce del menu e cliccare su Confronta. Potete anche iscrivervi alla newsletter di SosTariffe.it per essere sempre aggiornati sulle nuove promozioni, sulle novità di Iliad e degli altri gestori di rete fissa e mobile e di molti altri servizi.

La comparazione online è uno degli strumenti più convenienti ed efficienti per risparmiare su bollette internet e utenze e per conoscere in dettaglio le condizioni delle promozioni.

Confronta e attiva le offerte internet casa più vantaggiose

Offerte Iliad Mobile con hotspot

In attesa che Iliad ufficializzi il suo ingresso tra i gestori di rete fissa gli utenti possono utilizzare qualche piccolo escamotage per avere i servizi internet casa senza dover stipulare un esoso contratto con altri operatori. Le offerte mobile del gestore infatti consentono di utilizzare la funzione hotspot e quindi di condividere i Giga compresi nei piani anche con altri dispositivi.

Attivare questa opzione è veramente semplice. Se avete uno smartphone Android, ad esempio un Samsung, dal menu Connessioni potrete selezionare la voce Router Wi-Fi e tethering, dovrete quindi selezionare la funzione router Wi-Fi. In questo modo il vostro cellulare si trasformerà in un piccolo modem portatile, starà a voi decidere se condividere la connessione tramite Bluetooth o USB. Quando avrete selezionato il metodo che preferite vi apparirà una schermata con un nome di rete e una password che dovrete usare come chiavi d’accesso collegandovi dal pc.

Per i dispositivi iOS la procedura da seguire è Impostazioni, quindi selezionare il menu Cellulare e l’opzione Hotspot personale. Dovrete verificare la password Wi-Fi e il nome del cellulare. Verifica quindi la password Wi-Fi e il nome del telefono, dovrete mantenere questa schermata attiva sul vostro iPhone fino a che non avrete connesso il dispositivo fisso alla rete mobile. Dal pc o dal Mac dovrete entrare nelle Impostazioni di rete e trovare il nome del vostro iPhone, quindi selezionare la rete corrispondente e connettervi inserendo la password.

Le offerte Iliad con più Giga

Se non avete ancora attivato una delle promozioni mobile di Iliad, ecco quali sono le tariffe più convenienti di Luglio.:

Giga 50

Giga 40

L’offerta Giga 50 ha un canone mensile di 7.99 euro al mese e comprende:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

In alternativa è disponibile a 6.99 euro al mese Giga 40, la promozione è praticamente identica alla precedente ma include un minor bundle dati. Ecco quali sono le condizioni della tariffa:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

40 GB internet in 4G in Italia

3 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Per l’attivazione delle offerte Iliad i clienti dovranno pagare un contributo di 9,99 euro per la consegna della sim.

Scopri come attivare i piani Iliad

In attesa di Iliad Casa quali sono le possibili offerte

Il trucco di utilizzare la rete in condivisione può essere solo una soluzione temporanea, sopratutto se siete tra coloro che si ritrovano a lavora in smart working in questi mesi. Vi accorgerete presto che i Giga inclusi nei pacchetti mobile si esauriscono presto se li utilizzate per vedere film, lavorare e, magari, per giocare online.

Fino a quando non saranno disponibile le offerte Iliad Casa in Italia dovrete quindi scegliere uno dei piani proposti dagli altri operatori. Ecco quali sono le promozioni internet casa più conveniente di Luglio e quali condizioni vi offrono:

Super Fibra Unlimited di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Fastweb Casa

1. Super Fibra

L’offerta di WindTre propone la fibra fino a 1 Gigabit/s a 26,98 euro al mese, in questo costo sono compresi:

internet senza limiti

chiamate verso i numeri nazionali illimitate

modem e costi di attivazione

Scopri la Super Fibra WindTre

2. Internet Unlimited

La rete internet casa di Vodafone vi costerà a 27,90 euro al mese per i primi 4 anni, dal 5° anno il canone scenderà a 20,90 euro. In questa spesa sono inclusi:

attivazione

modem e Vodafone Ready, servizio di assistenza dedicato

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

internet senza limiti (velocità fino ad 1 Gigabit/s con FTTH)

Vodafone TV con 6 mesi di Infinity e 30 film su Chili al mese gratis

Amazon Prime gratis per 6 mesi

Attiva Internet Unlimited

3. Super Fibra

La promozione di TIM ha un canone di 29,90 euro al mese che comprende:

modem

attivazione

chiamate gratis sono per chi attiva l’offerta online

TIM Vision

6 mesi di Disney+ gratis e poi ad un costo speciale

Scopri come avere la Super Fibra di TIM

4. Fastweb Casa

Il costo mensile di questo piano in genere è di 29,95 euro al mese, a Luglio il gestore propone un’offerta combinato di fisso e mobile da 34,90 euro. Per chi attiva Fastweb Casa e mobile la rete domestica avrà un costo mensile di 25,95 euro e l’offerta mobile sarà pari a 8,95 euro al mese.

Nel pacchetto internet casa sono compresi:

modem e attivazione

chiamate verso fissi e mobili nazionali

internet senza limiti

Attiva Fastweb Casa

La sim che può essere associata a questa promozione vi fornirà ogni mese:

50 GB per navigare in Italia

minuti senza limiti

100 sms

Per avere un GB extra soglia dovrete pagare 6 euro e 0,05 euro per ogni sms in più rispetto al bundle compreso nel piano.

Scopri l’offerta Fastweb Casa e Mobile

Le promozioni di Iliad per la rete fissa

Anche se non sono ancora disponibili in Italia, abbiamo analizzato le principali proposte internet casa di Iliad in Francia per poterci fare un’idea di quali siano le caratteristiche delle future offerte di rete fissa nel nostro Paese. Uno dei piani più richiesti è Box 4G+, si tratta di un pacchetto che fornisce un modem con sim per sfruttare la rete mobile di Iliad.

L’offerta francese ha un canone di 29,99 euro e per offre ai clienti:

internet fino a 320 Mbit/s

250 GB al mese

modem di ultima generazioni (connessione contemporanea di 60 dispositivi)

Ci sono poi i piani in fibra è sono: Mini 4 K, Révolution, One, Delta S e Delta. I costi variano molto e vanno dai 14,99 euro al mese di Mini 4K, ai 39,99 euro delle promozioni Delta.

Con la promozione da 14,99 euro al mese Iliad include:

internet senza limiti (con limitazioni di velocità)

chiamate gratis verso i fissi in più di 100 paesi

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s di Iliad si devono però scegliere le tariffe Delta o Delta S, i canoni di quasi 40 euro al mese offrono:

internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso numeri mobili e fissi

centrale per la gestione di dispositivi di domotica

