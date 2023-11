Passaggio Intesa Isybank con nuove scadenze per il trasferimento alla nuova banca digitale del gruppo. Dopo l’intervento dell’Antitrust, Intesa comunica a 2 milioni di clienti che lo spostamento del loro conto avverrà dal prossimo 18 marzo . C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per esprimere la propria preferenza. Per scoprire come bloccare la migrazione del conto e le offerte più convenienti per aprire un conto corrente a novembre 2023 , c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Per fermare il passaggio Intesa Isybank è necessario che i clienti facciano sapere la loro preferenza chiamando telefonicamente la banca al numero verde 800.303.303.

Dopo l’intervento dell’Antitrust, che sul caso ha aperto un’istruttoria sulla base delle 2.000 segnalazioni ricevute dai risparmiatori, Intesa Sanpaolo ha deciso di riaprire i termini per chiedere ai correntisti se vogliano o meno essere trasferiti alla nuova banca 100% digitale del gruppo, la quale non ha filiali, ma permette soltanto di gestire e operare sul proprio conto tramite App.

Intanto, per trovare un’offerta vantaggiosa di un conto corrente, c’è il comparatore di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le varie proposte presenti sul mercato bancario, consente di individuare le alternative più convenienti per avere un conto con cui gestire i propri soldi. Per una fotografia delle soluzioni più economiche, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Passaggio Intesa Isybank: fermare il trasferimento a Novembre 2023

Intesa Sanpaolo ha inviato a due milioni di suoi clienti l’avviso per il trasferimento dei loro conti correnti a Isybank dal prossimo 18 marzo 2024. Nella sua comunicazione, la banca ha sottolineato che “i clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza” sul passaggio o meno alla banca 100% digitale del gruppo.

Intesa Sanpaolo ha deciso di trasferire in Isybank tutti i clienti che sono “prevalentemente digitali”, cioè che usano servizi e canali digitali della banca e non si rivolgono quasi mai a uno sportello fisico. Sono stati invece esclusi dalla migrazione a Isybank, i clienti con:

più di 65 anni di età;

di età; un fido sul conto corrente;

giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro;

più di 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno;

nell’ultimo anno; apertura del conto eseguita negli ultimi 12 mesi.

Questa riapertura dei termini per lo spostamento della clientela da Intesa a Isybank è avvenuta dopo l’intervento dell’Antitrust. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva definito “ambigua e diffusa con modalità non coerenti con l’importanza della questione trattata”.

Intesa, inoltre, ha spiegato che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre da Isybank è già operativo e che solo il 5% della clientela non è pienamente soddisfatto. La banca ha fatto sapere che sta già rispondendo alle esigenze sollevate da questa piccola porzione di clienti insoddisfatti.

Passaggio Intesa Isybank: che cose prevede l’offerta di Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto corrente isyLight canone mensile gratuito

carta di debito digitale gratuita (versione fisica 12 €)

prelievo di contanti gratuiti da ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 1,10 €)

bonifico ordinario SEPA senza commissioni

bonifico istantaneo SEPA 2 € 2 Conto corrente isySmart canone di 3,90 €/mese

carta di debito sia digitale che fisica inclusa

prelievi di contanti gratis dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 0,40 €)

bonifici ordinari SEPA senza costi

bonifici istantanei SEPA 0,90 € 3 Conto corrente isyPrime canone di 9,90 €/mese

carta di debito in versione digitale e fisica inclusa

prelievi di contante inclusi da ATM di Intesa e da altre banche in area SEPA ed extra SEPA

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti

L’app Isybank del relativo conto 100% digitale mette a disposizione tre tipologie di conto per soddisfare le esigenze dei clienti. Tre conti che si possono aprire solamente online, dato che Isybank non ha sportelli fisici. Nella tabella qui sopra sono riportate le caratteristiche principali dell’offerta dei conti di Isybank, che sono:

isyLight ;

; isySmart ;

; isyPrime.

Per tutti i conti Isybank, con acquisti e prelievi in tutto il mondo con la carta di debito non si applica la commissione di conversione valuta fino al 10 gennaio 2024. E, in aggiunta, aderendo all’iniziativa Isycashback si può ottenere un buono regalo Amazon.it di 50 euro.

Conto corrente online: le offerte più vantaggiose di Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA VANTAGGI RISPETTO A ISYBANK 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito senza vincoli con tasso del 4,25% lordo annuo carta di debito inclusa e senza costi di emissione (presenti in isyLight)

inclusa e di emissione (presenti in isyLight) possibilità di accedere a un conto deposito remunerato

promozioni cashback

prelievi gratuiti da tutte le banche 2 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre , con la formula “Moduli zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile

, con la formula “Moduli zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi

bonifici SEPA online fino a 50.000 € senza commissioni

4% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 12 mesi, poi 1% annuo lordo carta di debito inclusa gratuitamente (in isyLight ci sono dei costi)

inclusa gratuitamente (in isyLight ci sono dei costi) conto deposito per far fruttare i propri risparmi

per far fruttare i propri risparmi possibilità di richiedere la carta di credito 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 3,95€/mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo

per i primi 12 mesi, poi 3,95€/mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo carta di debito con canone di 9,95€/anno

con canone di 9,95€/anno prelievo di contante da ATM superiore a 99€ in tutte le banche in Italia

conto deposito con rendimento del 4% per 12 mesi (svincolabile) prelievi gratuiti da tutte le banche

da tutte le banche possibilità di accedere a un conto deposito remunerato per aumentare i propri guadagni

Vediamo qui di seguito tre offerte di altrettanti conti correnti online vantaggiosi. Sono stati tutti individuati dal comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Il conto corrente BBVA è a zero spese per sempre e remunera con un tasso del 4% lordo annuo il saldo fino al 31 gennaio 2025, indipendentemente dall’importo minimo sul conto. L’offerta della banca multinazionale spagnola si caratterizza per:

codice IBAN italiano:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le spese pagate con la carta di debito;

conto deposito abbinato senza vincoli (“Deposito flessibile”) con rendimento del 4,25% lordo annuo per 12 mesi e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1%.

BBVA offre anche ai nuovi clienti:

Gran Cashback 10% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche;

per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio di ING è un conto gratuito. Anche la formula più vantaggiosa “Modulo Zero Vincoli” è a zero spese per 12 mesi, poi il canone è di 2 euro al mese, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito;

carta di credito Mastercard Gold facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro;

facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro; carta prepagata Mastercard (a richiesta) a canone zero nella versione digitale, mentre costa 10 euro l’emissione della versione fisica.

Con Conto Corrente Arancio è possibile fino al 31 dicembre 2023 avere buoni omaggio Amazon.it da 50 euro (fino a un massimo di 500 euro invitando 10 persone) per i già clienti e per i loro amici che diventano a loro volta clienti della banca.

Sempre con Conto Corrente Arancio è possibile beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” che, se sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, offre un rendimento del 4% lordo annuo per 12 mesi, poi il tasso d’interesse è dell’1% lordo annuo. Questo conto deposito è completamente gratuito.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Fineco di FinecoBank

Il conto corrente online di FinecoBank è a canone zero per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile con una serie di sconti) se lo si apre entro il 28 dicembre 2023. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo gratuito per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Per i titolari di Conto Fineco c’è anche la possibilità di beneficiare del rendimento lordo annuo del 4% per 12 mesi grazie all’iniziativa conto deposito svincolabile CashPark. Questo tasso promozionale è valido fino al 30 novembre 2023.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

SCOPRI CONTO FINECO »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA