Open banking è un sistema bancario di dati aperti autorizzato dal cliente che facilita i pagamenti. E in Italia, come nel resto dell’Europa, il cosiddetto conto connesso è sempre più diffuso tra i risparmiatori. Per scoprire che cos’è, come funziona questa tendenza c’è SOStariffe.it, insieme alle offerte più vantaggiose per un conto corrente a novembre 2023.