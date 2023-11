La permuta dell'auto vecchia è una soluzione da tenere sempre in grande considerazione quando si valuta l'acquisto di una nuova auto (o di un'auto usata). Si tratta di un sistema che può garantire notevoli vantaggi, sia in termini di risparmio sulla spesa complessiva che per quanto riguarda la velocità con cui è possibile cambiare auto. Vediamo, quindi, quando conviene la permuta auto e quali sono tutti i vantaggi garantiti da quest'operazione.

Quando si cambia auto è importante valutare con attenzione la soluzione giusta. Non bisogna solo scegliere quale auto acquistare ma anche come acquistarla, valutando la possibilità di effettuare una permuta dell’auto usata in modo da ottenere uno sconto sulla vettura che si desidera acquistare (sia questa nuova oppure usata). Gli aspetti da considerare sono diversi e ogni automobilista potrebbe avere esigenze specifiche da considerare.

È importante sapere come funziona la permuta dell’auto in modo da considerare con attenzione quest’opzione che può rappresentare un’opportunità importante per dare il giusto valore alla propria auto usata, velocizzando il passaggio al modello nuovo e riducendo la spesa. Gli aspetti da considerare quando si parla di permuta dell’auto vecchia con una nuova sono diversi. Quest’operazione, infatti, non sempre può risultare la scelta più conveniente.

Permuta auto: vantaggi e svantaggi

3 COSE DA SAPERE SULLA PERMUTA AUTO 1. Consente di ottenere uno sconto sul prezzo dell’auto nuova da acquistare 2. Riduce i tempi d’attesa grazie a una burocrazia ridotta rispetto alla compravendita 3. La valutazione è inferiore rispetto a quanto si potrebbe ottenere con la vendita dell’auto

Scegliere di affidarsi alla permuta dell’auto apre le porte a diversi vantaggi. Questa soluzione, infatti, consente di ottenere uno sconto sul prezzo dell’auto nuova da acquistare. Una parte del pagamento relativo al costo complessivo della nuova vettura, infatti, viene “coperta” dal valore dell’auto in permuta. Si tratta, quindi, di un modo efficace per ottenere uno sconto sulla spesa che potrà agevolare il passaggio da un modello a un altro.

Bisogna considerare, inoltre, la riduzione dei tempi di attesa. Scegliere di dare l’auto in permuta, anziché venderla a un privato, permette di semplificare, di molto, l’intera procedura. Di fatto, si tratta di un’unica pratica che prevede l’acquisto del nuovo veicolo con la contestuale permuta del veicolo in proprio possesso. La vendita dell’auto senza permuta, invece, ha tempi molto più lunghi ed è necessario trovare un compratore interessato e disposto a finalizzare l’acquisto con le condizioni richieste.

Ci sono altri aspetti da considerare che potremmo definire come svantaggi: la valutazione data all’auto in permuta, infatti, è, in genere, inferiore al potenziale costo di vendita. Tale valutazione, infatti, viene attribuita al veicolo dal concessionario che deve tenere in considerazione un possibile margine di profitto legato all’operazione. L’auto ottenuta in permuta, infatti, dovrà essere rivenduta e la sua valutazione non può trascurare quest’aspetto. Scegliere la permuta dell’auto, quindi, consente di ottenere una buona valutazione per il veicolo (inferiore al suo reale valore di vendita) andando a velocizzare i tempi dell’operazione.

Permuta auto: quando conviene?

Come visto in precedenza, la permuta dell’auto garantisce diversi vantaggi, semplificando la rivendita del proprio usato e riducendo, quindi, la spesa per l’acquisto del nuovo. Chiaramente, il concessionario che prenderà in permuta il veicolo andrà a definire una valutazione inferiore rispetto al valore commerciale dell’auto usata. Si tratta di un aspetto necessario: il concessionario, infatti, dovrà poi rivendere l’auto e ottenere un profitto.

Non è possibile stimare, in assoluto, se la permuta dell’auto sia conveniente o sconveniente per l’automobilista. Per effettuare questa valutazione è necessario:

richiedere un preventivo a diversi concessionari , in modo da poter avere un’idea dell’esatto valore del veicolo

, in modo da poter avere un’idea dell’esatto valore del veicolo controllare le valutazioni dell’auto usata tramite i principali siti di vendita auto tra privati in modo da poter valutare la differenza tra il valore commerciale dell’auto e il valore della permuta (stabilito dai preventivi calcolati in precedenza)

tramite i principali siti di vendita auto tra privati in modo da poter valutare la differenza tra il valore commerciale dell’auto e il valore della permuta (stabilito dai preventivi calcolati in precedenza) valutare la differenza tra i due dati, tenendo conto dei vantaggi aggiuntivi della permuta (un’operazione più veloce della vendita), prima di prendere una decisione finale

Bisogna tenere conto anche della possibilità di accesso agli incentivi auto (che per elettriche e ibride hanno un valore maggiore in caso di rottamazione). Si tratta di un ulteriore aspetto da considerare nella valutazione della convenienza della permuta che, quindi, risulta essere strettamente legata al tipo di auto, alla sua età e alle condizioni. L’effettiva convenienza va, quindi, valutata caso per caso.

