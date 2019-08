Passa a Vodafone da TIM, Wind e Tre: le offerte di agosto 2019

Vodafone è, senza dubbio, uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile in Itali e può contare su di una ricca gamma di offerte per i nuovi clienti che avranno la possibilità di accedere alla nuova rete 5G. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte “Passa a Vodafone” da TIM, Wind e Tre di agosto 2019 e come fare a scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze, individuando rapidamente l’opzione migliore.

Il listino di offerte Vodafone include un gran numero di soluzioni che permettono a tutti gli utenti di poter attivare una tariffa per smartphone conveniente e con bonus particolarmente vantaggiosi. Le soluzioni “Passa a Vodafone” da TIM, Wind e Tre per il mese di agosto 2019 sono numerose e decisamente interessanti permettendo anche di poter sfruttare la nuova Giga Network 5G, la rete di Vodafone che garantisce l’accesso al nuovo standard di connettività 5G. Per accedere alla rete 5G dell’operatore sarà necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile (Vodafone include diversi device 5G in listino da acquistare anche a rate oltre che in un’unica soluzione.

Tra le offerte dell’operatore segnaliamo, in particolare, tre soluzioni che si rivelano particolarmente adatta a chi è interessato ad un’offerta completa per passare a Vodafone. Le tariffe da tenere sott’occhio se si vuole passare a Vodafone sono le seguenti:

RED Unlimited Smart: offerta completa con un ricco bundle di minuti, SMS e GB, adatta a tutti; l’offerta è in promozione sino al 27 agosto garantendo il doppio dei GB per chi sceglie di attivarla online;

offerta completa con un ricco bundle di minuti, SMS e GB, adatta a tutti; l’offerta è in promozione sino al 27 agosto garantendo il per chi sceglie di attivarla online; Shake it Easy: ottima offerta riservata ai clienti Under 30 che vogliono sfruttare al massimo il proprio smartphone; per i nuovi clienti che attivano quest’offerta l’operatore propone in regalo 3 mesi di Netflix;

ottima offerta riservata ai clienti Under 30 che vogliono sfruttare al massimo il proprio smartphone; per i nuovi clienti che attivano quest’offerta l’operatore propone in regalo RED Unlimited Black: è l’offerta più completa della gamma di Vodafone ed include la possibilità di sfruttare Giga illimitati sotto rete Vodafone;

Da notare che tutte le offerte non presentano vincoli di permanenza e garantiscono la possibilità di acquistare uno smartphone a rate (anticipo più 30 rate mensili di importo legato al modello scelto) utilizzando la carta di credito o, per alcuni smartphone, il conto corrente per l’addebito delle rate mensili. Il listino di offerte Vodafone è, quindi, molto ricco ed individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze non è semplicissimo.

Ricordiamo che per una panoramica completa sulle offerte Vodafone di agosto 2019 è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Per confrontare le offerte Vodafone di agosto 2019 con tutte le tariffe disponibili sul mercato è, invece, possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile.

Ecco, invece, tutti i dettagli sulle migliori offerte Passa a Vodafone di agosto 2019.

RED Unlimited Smart

Tra le offerte “Passa a Vodafone” più interessati del mese di agosto 2019 troviamo, senza dubbio, RED Unlimited Smart. Questa tariffa, infatti, è disponibile in promozione sino al prossimo 27 di agosto. Chi sceglie di attivare online l’offerta, infatti, potrà contare sul doppio dei GB inclusi ogni mese senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Si tratta, quindi, di una promozione davvero ottima, soprattutto se si considera che questa tariffa permette di accedere alle reti 4.5G e 5G dell’operatore, garantendo, quindi, la possibilità di navigare alla massima velocità possibile in mobilità.

Sino al prossimo 27 di agosto, chi sceglie RED Unlimited Smart potrà contare su di un piano tariffario che include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia oltre a minuti illimitati dall’Italia verso l’Unione Europea. Per quanto riguarda Internet in mobilità, invece, la tariffa include 40 GB di traffico dati, in 4.5G e 5G, invece che i soli 20 GB che vengono proposti normalmente per chi sceglie di attivare quest’offerta.

Da notare, inoltre, che RED Unlimited Smart prevede la possibilità di navigare senza consumare Giga sotto rete Vodafone utilizzando le applicazioni social, come Facebook e Instagram, di messaggistica, come WhatsApp e Messenger, di musica, come Spotify, e di mappe, come Google Maps. In questo modo, quindi, è possibile aumentare notevolmente i Giga realmente disponibili ogni mese sfruttando al massimo lo smartphone in mobilità. In roaming in Unione Europa è possibile utilizzare, senza costi aggiuntivi, RED Unlimited Smart. Il cliente, in questo caso, avrà a sua disposizione minuti ed SMS illimitati oltre ad un bundle di 10 GB di traffico dati ogni mese.

RED Unlimited Smart presenta un costo periodico di 18,99 Euro al mese, per tutti gli utenti che passano a Vodafone (sia con portabilità del numero che attivando un nuovo numero di cellulare) e scelgono l’addebito dei rinnovi su carta di credito o conto corrente. Optando per i rinnovi con addebito su credito residuo il costo dell’offerta salirà sino a 24,99 Euro, risultando quindi decisamente meno conveniente. Questa tariffa non prevede vincoli di permanenza di alcun tipo.

Sottolineiamo, inoltre, che il cliente che attiva RED Unlimited Smart potrà abbinare alla propria offerta anche uno smartphone a rate (la formula d’acquisto prevede un anticipo e 30 rate mensili con importi correlati al modello di smartphone scelto). Per il pagamento delle rate mensili è necessario utilizzare una Carta di credito oppure, per alcuni modelli, il conto corrente. Non sono accettate carte prepagate.

Shake it Easy

Per i clienti con meno di 30 anni è possibile attivare Shake it Easy, una tariffa per smartphone caratterizzata da bonus ricchissimi e da un prezzo decisamente contenuto. Chi sceglie quest’offerta, disponibile sia con portabilità del numero che attivando una nuova linea, potrà contare su minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia.

Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet sotto rete Vodafone, Shake it Easy include ogni mese ben 60 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con la possibilità di estendere il bundle grazie all’opzione inclusa che consente di navigare senza consumare Giga con le app social network, chat, mappe e musica in modo del tutto simile a quanto avviene con le offerte della gamma RED Unlimited come quella vista in precedenza. Da segnalare, inoltre, che in roaming in UE è possibile utilizzare l’offerta con minuti ed SMS illimitati e con un massimo di 10 GB di traffico dati, successivamente il traffico dati sarà tariffato a consumo.

Shake it Easy presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese. Il cliente può scegliere tra l’addebito su conto corrente o carta di credito e l’addebito su credito residuo. Scegliendo l’addebito su credito residuo, il costo dell’offerta non cambia ma sarà possibile utilizzare solo 30 GB di traffico dati al mese (più la possibilità di sfruttare Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe). Anche in questo caso, il cliente che attiva Shake it Easy ha la possibilità di abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta scegliendo tra le varie opzioni disponibili.

A completare i vantaggi di Shake it Easy troviamo la presenza di un bonus aggiuntivo sicuramente molto interessante. Per i nuovi clienti che attivando l’offerta, infatti, Vodafone regala 3 mesi di abbonamento a Netflix. Con quest’abbonamento è possibile accedere a tutti i contenuti della piattaforma di Netflix da due differenti dispositivi in contemporanea e con la possibilità di guardare i contenuti anche in HD. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione del rinnovo automatico in qualsiasi momento.

RED Unlimited Black

Tra le offerte “Passa a Vodafone” di agosto 2019, una delle soluzioni più interessanti è rappresentata, senza dubbio, da RED Unlimited Black, una delle offerte più complete di tutto il settore di telefonia mobile in Italia. Questa tariffa mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso tutti in UE. A completare i bonus inclusi in RED Unlimited Black troviamo la possibilità di sfruttare 500 minuti di chiamate e 5 GB extra in roaming extra UE. Per quanto riguarda il roaming in UE, invece, il cliente potrà utilizzare minuti ed SMS illimitati e 22 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Il punto di forza di RED Unlimited Black è rappresentato dalla possibilità di utilizzare Giga illimitati, senza vincoli, in Italia con la Giga Network di Vodafone che permette di accedere alla rete 4.5G ed alla rete 5G. A differenza delle offerte viste in precedenza, in questo caso non sono inclusi limitazioni nell’utilizzo dei Giga illimitati. Il cliente potrà sfruttare liberamente lo smartphone per accedere ad Internet in mobilità e non sarà soggetto ad un bundle dati che ne limiterà l’utilizzo.

RED Unlimited Black presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese, sia per i clienti in portabilità che per le nuove attivazioni, scegliendo l’addebito su carta di credito o conto corrente. Scegliendo l’addebito su credito residuo, invece, il costo dell’offerta sarà di 59,99 Euro al mese, risultando quindi decisamente meno conveniente. Anche questa tariffa permette di acquistare uno smartphone a rate con la formula dell’anticipo e delle 30 rate mensili di importo variabile in base al modello di smartphone scelto.

Questa soluzione è, senza dubbio, una delle più particolari, in assoluto, della gamma di offerte Vodafone. Nonostante il costo elevato, infatti, la possibilità di sfruttare i Giga illimitati in mobilità (in Italia) rappresenta un plus davvero interessante e potrebbe rappresentare un punto di forza notevole per i clienti alla ricerca di un’offerta “Passa a Vodafone” in grado di offrire un ricco bundle dati per navigare in mobilità con una rete che offre prestazioni elevatissime.