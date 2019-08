Serie A, il campionato su NOW TV

Gli appuntamenti più importanti della Serie A del campionato di calcio saranno in onda su NOW TV, il servizio in streaming di Sky, e su DAZN, ecco come non perdere nessuna partita e quali sono le promozioni più convenienti delle piattaforme di streaming tv per i pacchetti sportivi.

Trattative del calcio mercato ormai alle battute di arresto, il programma delle giornate di Campionato è stato ufficializzato dalla Lega Serie A, ed ecco che gli appassionati possono prepararsi per il nuovo anno di eventi sportivi. La riunione per l’asta del Fantacalcio è già stata fissata sulle agende di migliaia di italiani pronti ancora una volta a passare ore a contrattare per costruirsi il proprio dream team. La vera domanda a questo punto è come seguire la propria squadra del cuore durante la stagione 2019/2020.

7 incontri su 10 trasmessi sul servizio in streaming di Sky, NOW TV

Su NOW TV sarà trasmesso il 70% delle sfide di di Serie A TIM, vale a dire 7 partite su 10 di ciascuna giornata. Gli altri 3 match saranno visibili su DAZN. Apriranno la prima giornata del campionato Parma vs. Juventus alle 18 e Fiorentina vs. Napoli alle 20.45, entrambe trasmesse da Sky e in streaming su NOW TV.

NOW TV è il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky con offerte flessibili e adatte a ogni esigenza. Questo servizio consente di accedere agli eventi live per un giorno, una settimana o ogni mese.

Lo Sport su NOW TV

Su NOW TV i ticket disponibili sono Cinema, Serie Tv, Intrattenimento e Sport. Sport permette di vedere 7 partite su 10 di ciascuna giornata di Serie A, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, 5 partite per ogni turno di Premier League inglese, 3 incontri della Bundesliga tedesca per ogni giornata del torneo. E, ancora, una partita di ciascun turno del campionato di Serie A femminile. Nell’offerta sportiva sono incluse anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il tennis internazionale con ATP Masters 1000 e Wimbledon.

La qualità di visione dello Sport su NOW TV è Full HD a 1080p con 50fps e la velocità di connessione minima necessaria per vedere lo Sport su NOW TV è di 2,5 Mbit/s. Per sfruttare a pieno la qualità Full HD, non avere una visione chiara e senza interruzioni si consiglia una connessione che arrivi almeno a 10 Mbit/s (è la velocità minima garantita in genere dall’ADSL 20 Mega). Lo streaming di NOW TV infatti si adatta alla velocità della connessione domestica.

Quindi per poter avere accesso alla massima qualità del servizio di NOW TV, e guardare gli appuntamenti sportivi della prossima stagione in HD, gli utenti dovranno assicurarsi una linea ADSL o fibra stabile e veloce. Se non avete idea di quali siano le prestazioni della rete domestica fate uno speed test. Inoltre è opportuno essere certi di possedere un apparecchio tv o portatile compatibile con i requisiti richiesti per una visione ottimale dei contenuti streaming e HD della piattaforma.

Come vedere NOW TV

Ecco la lista dei device che rispettano i parametri tecnici consigliati da NOW TV. Sono suddivisi tra televisori, pc, smartphone e tablet, console per videogiochi e altri dispositivi che connettono i vostri apparecchi di vecchia generazione ad internet:

Smart tv

Smart TV Samsung: modelli 2015, 2016,2017 e 2018

Smart TV LG: WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.0

Per gli altri modelli dovrete controllare sul sito se sono compatibili, trovate il codice modello del televisore nella sezione supporto o informazioni generali dal menu interattivo dell’apparecchio.

Device televisivi:

NOW TV Smart Stick – trasforma la tua TV in una Smart TV

NOW TV Box

Vodafone TV

Chromecast e Chromecast Ultra

Game Console:

​Xbox One e One S

PlayStation 4

Tablet:

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Smartphone:

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Computer:

​PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi

La stick per rendere smart il televisore

La NOW TV Smart Stick è una chiavetta che trasforma in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV, basta una connessione a internet e un ingresso HDMI. Grazie alle sue ridotte dimensioni, è possibile anche portarla sempre con sé e usarla magari sul televisore della casa al mare o su altri apparecchi mentre si è in viaggio.

Acquistando NOW TV Smart Stick i clienti avranno 3 mesi di Cinema, Intrattenimento o Serie Tv in HD oppure 1 mese del Ticket Sport in Super HD compresi nel prezzo. Il costo è di 29.99 € al mese.

Le migliori promozioni NOW TV

Come accennato l’offerta di NOW TV non è quella tipica delle pay tv tradizionali. Le offerte si possono attivare online in pochi minuti e possono essere attivate sia per un giorno che per un mese.

Il pacchetto Sport in dettaglio permette di scegliere tra Pass giornaliero, Pass settimanale o Ticket mensile, con il Super HD sempre incluso:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione

e ha una durata di 24 ore dall’attivazione Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione

e i sette giorni partono sempre dall’attivazione Il Ticket mensile costa invece 29,99 euro/mese, si attiva al momento dell’acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Il Super HD è una codifica dell’HD che permetterà di aumentare la resa del colore e la qualità della visione sui propri apparecchi, senza necessità di cambiarli. Per utilizzare questo tipo di servizio dovrete avere una connessione che viaggi ad almeno 10 Mbit/s, come accennato.

Juventus – Napoli sabato 31 agosto 2019

Inter – Juventus domenica 10 ottobre 2019

Napoli – Juventus domenica 26 gennaio 2020

Juventus – Inter domenica 3 marzo 2020

Napoli – Inter lunedì 6 gennaio 2020

Inter – Napoli domenica 17 maggio 2020

Inter – Milan domenica 2 febbraio 2020

Juventus – Milan domenica 10 novembre 2019

Milan – Napoli domenica 24 novembre 2019

Napoli – Milan domenica 19 aprile 2020

Roma – Juventus domenica 12 gennaio 2020

Juventus – Roma domenica 24 maggio 2020

Inter – Roma domenica 8 dicembre 2019

Roma – Inter domenica 26 aprile 2020

Roma – Napoli domenica 3 novembre 2019

Napoli – Roma domenica 5 aprile 2020

Come acquistare le offerte NOW TV

I pacchetti NOW TV come accennato non sono dei classici abbonamenti annuali o mensili, si può scegliere la formula preferita tra 1 giorno di Sport, 7 giorni o 1 mese. Il sistema di pagamento e servizio di questa piattaforma permetterà quindi all’utente di assistere al big match della serata o magari all’ultimo mese di campionato senza dover per forza sottoscrivere un abbonamento.

Registrati subito e attiva un ticket di NOW TV

Un breve riepilogo

A questo punto il quadro è completo. A fare la parte del leone è il servizio in streaming di Sky che con le sue soluzioni di abbonamento e con i servizi di streaming propone numerosi pacchetti per gli appassionati di calcio per seguire non solo la propria squadra ma anche i campionati stranieri.

NOW TV sarà la piattaforma online di Sky che consentirà di seguire quindi la maggior parte dei match importanti che si giocheranno nel Campionato italiano di Serie A. Ognuno potrà decidere quali e quanti incontri seguire grazie alla personalizzazione delle offerte della piattaforma che con il suo sistema consente visioni giornaliere, settimanali o mensili senza obblighi di rinnovo.