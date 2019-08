Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di agosto 2019

Kena Mobile è uno degli operatori virtuali più importanti del mercato di telefonia mobile e può contare su di una gamma di offerte davvero molto interessanti oltre che sulla possibilità di garantire un’ottima copertura del territorio nazionale grazie alla rete TIM con navigazione 4G inclusa (ma con velocità limitata a 30 Mbps). Ecco quali sono le migliori offerte “Passa a Kena Mobile” da TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre di agosto 2019 e come fare ad attivarle direttamente online sfruttando la promozione che prevede l’attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti.

Kena Mobile è una delle principali alternativa del mercato di telefonia mobile per chi è in cerca di un’offerta con minuti ed SMS illimitati (da notare che spesso molti provider non includono più gli SMS) e con tanti GB per navigare in mobilità ad alta velocità (anche se inferiore rispetto al 4G di operatori che non limitano la banda di navigazione a 30 Mbps).

Attualmente, le offerte Kena Mobile disponibili sul mercato propongono bonus molto ricchi per i nuovi clienti e la possibilità di sfruttare tutti i principali servizi accessori senza costi aggiuntivi o nascosti. La trasparenza ed i ricchi bonus inclusi nelle tariffe sono, senza dubbio, i punti di forza della gamma di soluzioni tariffarie dell’operatore.

Da notare, inoltre, che tutte le offerte Kena prevedono un addebito dei rinnovi su credito residuo, senza quindi la necessità di registrare un sistema di pagamento automatico che prevede l’utilizzo della Carta di Credito, del conto corrente o di una prepagata. Le tariffe dell’operatore non hanno vincoli di permanenza o clausole nascoste che comportano addebiti aggiuntivi per i clienti che non restano in Kena per un determinato periodo di tempo. Il cliente è libero di scegliere quando disattivare la sua offerta senza correre il rischio di affrontare costi aggiuntivi.

Le offerte “Passa a Kena” di agosto 2019 prevedono una struttura molto simile ed un costo differente a seconda dell’operatore di provenienza o in caso di attivazione di un nuovo numero di cellulare. A completare la gamma di opzioni tariffarie dell’operatore c’è poi Kena Voce, una soluzione pensata per chi non ha bisogno di un bundle dati per navigare in mobilità.

Ecco, quindi, quali sono le offerte Passa a Kena Mobile di agosto 2019 e come fare ad attivarle direttamente online, sfruttando la promozione attuale che prevede l’attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere una delle offerte dell’operatore tramite procedura online.

Kena 13,99

Per chi punta a passare a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Wind e Tre, l’offerta da analizzare è Kena 13,99. Si tratta di una tariffa per smartphone completa che mette a disposizione dell’utente un bundle davvero molto ricco ad un prezzo di 13,99 Euro al mese che, considerando l’incremento di prezzi registrato negli ultimi mesi dalle offerte di telefonia mobile in Italia, appare comunque molto interessante.

Chi passa a Kena Mobile e sceglie di attivare Kena 13,99 avrà a sua disposizione un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia. Per quanto riguarda Internet in mobilità, invece, questa tariffa mette a disposizione del cliente un bundle di 50 GB di traffico dati al mese. La connessione avviene sotto rete 4G (la copertura è quella garantita dalla rete TIM) con velocità limitata a 30 Mbps in download.

In caso di esaurimento del bundle dati a propria disposizione è possibile attivare un’opzione che permette di sfruttare Giga aggiuntivi (1 GB costa 3 Euro mentre 2 GB costano 5 Euro) oppure navigare a consumo con le tariffe fissate dal Piano Base Kena (0,50€ con scatti anticipati di 50 MB). Per quanto riguarda il roaming in UE si applicano le condizioni previste dalla normativa.

In UE, infatti, chi sceglie Kena 13,99 può utilizzare liberamente minuti ed SMS inclusi nell’offerta e ha a sua disposizione ben 5 GB di traffico dati in 4G per poter navigare in roaming senza costi aggiuntivi. Nei Paesi extra UE, invece, si applicano le tariffe internazionali previste dalle condizionali contrattuali di Kena Mobile

Kena 13,99 è attivabile direttamente online, sia richiedendo la portabilità del numero di telefono che attivando un nuovo numero mobile. Per procedere all’attivazione dell’offerta è possibile cliccare sul tasto che trovate qui di seguito che vi indirizzerà al sito ufficiale di Kena Mobile. Successivamente, per avviare la procedura d’acquisto sarà necessario cliccare su “Acquista” e seguire tutto l’iter previsto per l’attivazione dell’offerta.

Da notare che Kena 13,99 è disponibile con attivazione gratuita. Anche la spedizione a casa della SIM è gratis. Oltre alla ricarica iniziale, necessaria per coprire i costi del primo mese dell’offerta, è previsto soltanto il pagamento di 5 Euro una tantum per il costo della SIM. Di conseguenza, quindi, attivare Kena 13,99 comporta una spesa iniziale di 20 Euro di cui 15 Euro sono rappresentati dalla ricarica iniziale.

E’ possibile completare l’ordine online pagando con una qualsiasi carta di pagamento oppure con il proprio account PayPal. Da notare che per completare la procedura di attivazione sarà necessario inserire i dati personali dell’intestatario della SIM, l’indirizzo di spedizione e, in caso di portabilità del numero, anche il codice seriale (ICCD).

Attiva Kena 13,99

Kena 8,99

Kena 8,99 è una tariffa che Kena Mobile rivolge, in esclusiva, ai clienti Ho. Mobile, un altro operatore virtuale che in questi mesi ha raggiunto una buona fetta di clienti in Italia sfruttando al meglio la rete Vodafone. Chi ha attivando un’offerta Ho. Mobile ha la possibilità di passare a Kena Mobile richiedendo l’attivazione di Kena 8,99.

La tariffa, come suggerisce il nome stesso, presenta un costo mensile di 8,99 Euro con addebito su credito residuo. Anche in questo caso, l’offerta non prevede costi di attivazione ma esclusivamente un contributo di 5 Euro per la SIM che va a sommarsi all’importo della prima ricarica necessaria per coprire il costo del primo mese dell’offerta.

Per quanto riguarda i bonus inclusi, invece, Kena 8,99 ripropone le stesse caratteristiche di Kena 13,99. L’offerta, quindi, presenta minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G, sempre con velocità limitata a 30 Mbps, per navigare in mobilità. In roaming in UE è possibile utilizzare liberamente minuti ed SMS inclusi oltre a 5 GB di traffico dati.

Anche Kena 8,99 è attivabile direttamente online. Per procedere con la sottoscrizione dell’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Attiva Kena 8,99

Kena 5,99

L’offerta Kena Mobile più conveniente del mese di agosto 2019 è Kena 5,99. Questa tariffa non è attivabile da tutti ma è riservata soltanto ai clienti di specifici operatori che vogliono passare a Kena Mobile. E’ possibile attivare Kena 5,99 soltanto se si proviene da un operatore virtuale (PosteMobile, Fastweb o un qualsiasi altro provider virtuale presente sul mercato italiano) oppure se si passa a Kena Mobile da Iliad.

Come intuibile anche dal nome, Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 Euro al mese (l’attivazione è gratuita per chi attiva l’offerta online) con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o costi nascosti. Per completare la richiesta di attivazione è necessario affrontare, anche in questo caso, un costo una tantum di 5 Euro relativo all’acquisto della SIM. Tale costo va a sommarsi al costo della prima ricarica obbligatoria, necessaria per coprire il costo del primo mese dell’offerta.

Per attivare quest’offerta, quindi, è necessario rispettare il vincolo di provenienza, un fattore da tenere ben presente al momento della scelta dell’offerta più adatta alle proprie esigenze. Kena 5,99 è disponibile tramite attivazione online, cliccando sul box che trovate qui di sotto. Al momento della richiesta di attivazione, il sistema richiederà l’inserimento del numero di cellulare da passare a Kena Mobile e l’inserimento del codice seriale della SIM. Solo se l’utente proviene da un operatore virtuale o da Iliad potrà completare l’iter di attivazione dell’offerta Kena 5,99.

Per quanto riguarda i bonus inclusi, anche in questo caso l’offerta propone minuti ed SMS illimitati verso tutti oltre a 50 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps. Da notare che in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS liberamente oltre a 5 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi di alcun tipo, come previsto dalla normativa vigente relativa alla possibilità di utilizzare la propria tariffa per smartphone anche all’estero, in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Confrontando Kena 5,99 con tutte le altre offerte di telefonia mobile disponibili ad agosto 2019 è facile individuare come questa soluzione sia, a tutti gli effetti, una delle offerte più convenienti del mese sia per bonus inclusi che, soprattutto, per quanto riguard ail costo mensile previsto per il cliente.

E’ possibile attivare Kena 5,99 cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Kena 5,99

Kena Voce 4,99

Per chi vuole passare a Kena Mobile e non ha bisogno di un bundle dati consistente per navigare in mobilità, l’opzione da considerare è Kena Voce 4,99. Questa tariffa include minuti illimitati verso tutti in Italia (utilizzabili anche in roaming in UE) e 50 MB di traffico dati. Quest’offerta ha un costo mensile di 4,99 Euro e può essere attivata sia da chi passa a Kena (non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza in questo caso) che da chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare.

Per completare la richiesta di attivazione è necessario affrontare un pagamento di 10 Euro che comprende i 5 Euro per la SIM e i 5 Euro di ricarica per coprire il costo dell’offerta del primo mese. Successivamente, Kena Voce 4,99 si rinnoverà con addebiti sul credito residuo.