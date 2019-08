Wind smartphone incluso: le offerte di agosto 2019

Tra le offerte Wind, sia per nuovi clienti che per i già clienti dell’operatore, ci sono un gran numero di ottime soluzioni “smartphone incluso” che permettono di acquistare uno smartphone in 30 rate mensili (più un anticipo, in alcuni casi) potendo sfruttare la possibilità di dilazionare il pagamento nel corso del tempo e sconti anche molto importanti rispetto ai prezzi di listino dei dispositivi.

Tutti i nuovi clienti Wind ed i già clienti Wind hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra le decine di modelli presenti nel listino dell’operatore di telefonia mobile. Chi ha una tariffa ricaricabile già attiva può richiedere l’attivazione dell’opzione Telefono Incluso che consente di abbinare alla propria offerta anche uno smartphone.

In alternativa è possibile puntare sulla promozione Wind Smart Pack, una soluzione rivolta ai nuovi clienti che possono attivare, a condizioni favorevoli, una tariffa per smartphone andando ad acquistare uno degli smartphone compatibili con questa soluzione. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero Findomestic che permette di ottenere uno smartphone a condizioni davvero vantaggiose e, spesso, anche ad anticipo zero.

Da notare, inoltre, che, al momento dell’acquisto di uno smartphone a rate in negozio Wind, è possibile attivare l’opzione Smartphone Reload che permetterà di sostituire, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo (con l’eccezione di furto e smarrimento), il proprio smartphone.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte “smartphone incluso” di Wind disponibili ad agosto 2019 sia per i nuovi clienti interessati a passare all’operatore che per i già clienti.

Smartphone a rate con le offerte Wind

Sia i già clienti dell’operatore che i nuovi clienti che passano a Wind hanno la possibilità di abbinare alla propria tariffa ricaricabile anche uno smartphone a rate. La formula di pagamento è quella “standard” e prevede un anticipo e 30 rate mensili. L’importo dell’anticipo e delle rate mensili dipende dal modello di smartphone scelto.

Il listino Wind include un gran numero di smartphone tra cui scegliere il modello da abbinare alla propria tariffa. Per i clienti dell’operatore c’è la possibilità di acquistare gli ultimi top di gamma arrivati sul mercato (in questo caso è necessario utilizzare la Carta di Credito, unico strumento di pagamento accettato), diversi mid-range ed anche alcuni entry level molto economici, spesso proposti a prezzi estremamente contenuti e con rate mensili di pochi Euro.

L’elenco completo dei dispositivi disponibili per nuovi e già clienti Wind varia frequentemente. Di seguito riportiamo alcuni dei principali modelli disponibili in listino ad agosto 2019 per i clienti interessati all’acquisto a rate di uno smartphone:

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+:

Samsung Galaxy S10, S10e e S10+;

Huawei P30 e P30 Pro;

Huawei Mate 20 Pro;

Huawei P30 Lite;

Huawei P Smart Z;

Honor 20 Lite;

Samsung Galaxy A40, A60, A80;

iPhone XR, XS, XS Max;

iPhone X;

iPhone 8 e 8 Plus;

Tutti questi modelli possono essere acquistati dai clienti Wind, anche da chi effettua il passaggio all’operatore, con prezzi che variano a seconda dell’offerta attiva. Per poter attivare l’opzione Telefono Incluso ed acquistare a rate uno smartphone è necessario che l’offerta Wind sia compatibile con tale opzione. Possono attivare l’opzione Telefono Incluso, tutti i nuovi clienti ed i già clienti che hanno attivato un’offerta All Inclusive (ad eccezione della All Inclusive Young) anche in modalità Easy Pay e Call Your Country con minuti inclusi.

Per quanto riguarda il pagamento delle rate mensili dello smartphone acquistato con Telefono Incluso, segnaliamo che tutti i modelli in listino possono essere acquistati con l’addebito su Carta di Credito. Solo alcuni modelli, solitamente gli entry level e gli smartphone di fascia media, prevedono la possibilità di pagamento delle rate mensili con addebito su conto corrente. Tale opzione è espressamente indicata, sia sul sito che in un negozio Wind, quando disponibile per un determinato smartphone. Non è possibile attivare l’opzione Telefono Incluso utilizzando una carta prepagata o una “carta conto”.

Per i nuovi clienti interessati a passare a Wind acquistando anche uno smartphone a rate c’è la possibilità di attivare All Digital, un’offerta sottoscrivibile direttamente online che permette anche la possibilità di acquisto di uno smartphone con Telefono Incluso, scegliendo tra i vari dispositivi disponibili nel listino dell’operatore che supportano tale modalità d’acquisto. La tariffa All Digital mette a disposizione un piano tariffario con minuti illimitati e 40 GB in 4G al costo di 14,99 Euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita e per i nuovi clienti è previsto un bonus di 100 GB da utilizzare per navigare in mobilità, sino ad esaurimento del bundle.

Attiva All Digital di Wind

Wind Smart Pack Top

Chi vuole passare a Wind e, contemporaneamente, sfruttare un’offerta con smartphone incluso può scegliere Wind Smart Pack Top, una soluzione che l’operatore ha sviluppato per i clienti interessati all’acquisto a rate di un top di gamma da abbinare ad una tariffa particolarmente conveniente.

Scegliendo Wind Smart Pack Top, infatti, si avrà a disposizione una tariffa con minuti illimitati verso tutti e ben 60 GB di traffico dati in 4G. A questa tariffa è possibile abbinare un top di gamma Huawei o Samsung. A seconda del modello scelto, il costo complessivo dell’offerta cambierà.

Ecco i dettagli:

Huawei P30 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 25,99 Euro; Huawei P30 Pro 128 GB : anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro;

: anticipo di 129,99, costo mensile di 30,99 Euro; Huawei P30 Pro 256 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 34,99 Euro; Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro;

: anticipo di 149,99, costo mensile di 31,99 Euro; Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 169,99, costo mensile di 38,99 Euro;

E’ previsto il pagamento di 30 rate mensili. Successivamente, la tariffa si rinnoverà, sempre su credito residuo, al costo di 11,99 Euro al mese. Per i nuovi clienti che attivano Wind Smart Pack Top è previsto un contributo di attivazione di 10 Euro. Questa soluzione può essere attivata recandosi in un negozio Wind e verificando la disponibilità del modello che si desidera acquistare a rate.

Smartphone finanziato con Findomestic

Tra le varie offerte Wind disponibili per i clienti dell’operatore interessati ad acquistare uno smartphone a rate, con pagamento in 30 mesi, segnaliamo le soluzioni di finanziamento proposte da Findomestic in collaborazione con Wind. Con quest’opzione è possibile ottenere un finanziamento a tasso zero e pagare il proprio smartphone con anticipo zero e 29 rate mensili.

Questa soluzione di finanziamento proposta da Wind prevede anche il pagamento di una rata finale che l’operatore pagherà a Findomestic se il cliente rispetterà le condizioni contrattuali e manterrà attiva la propria offerta sino alla fine del vincolo di 30 mesi. Per il cliente che rispetta tali condizioni, quindi, non è previsto il pagamento di una rata finale ma solo delle 29 rate mensili.

Anche in questo caso, il listino di smartphone acquistabili con finanziamento a tasso zero di Findomestic è davvero molto ricco di soluzioni con dispositivi di tutte le fase di prezzo a disposizione dei clienti Wind. Per richiedere tale finanziamento è necessario recarsi in un negozio Wind per avviare la pratica (fornendo tutta la documentazione richiesta). In breve tempo arriverà la risposta di Findomestic che andrà ad aprire il finanziamento permettendo al cliente di ottenere subito lo smartphone desiderato.

Ecco alcuni esempi di smartphone disponibili con il finanziamento Findomestic:

Huawei P Smart 2019: prezzo e totale dovuto dal Consumatore 169,90€ 29 rate mensili da 2,99€ più una rata finale da 83,19€;

Huawei Mate 20 lite: prezzo e totale dovuto dal Consumatore 399,90€ 29 rate mensili da 4,99 € più una rata finale da 255,19€;

Samsung Galaxy S10: prezzo e totale dovuto dal Consumatore 929,90€ 29 rate mensili da 15,99 € più una rata finale da 466,19€;

Come detto in precedenza, le rate finali non sono dovute se il cliente rispetta tutte le condizioni contrattuali. Sarà Wind che verserà la rata finale a Findomestic in tal caso.

Smartphone Reload

Chi sceglie un’offerta “smartphone incluso di Wind ha la possibilità di poter sfruttare l’opzione Smartphone Reload che consente di sostituire il proprio smartphone, con un modello simile o identico, in qualsiasi momento. Il costo di tale opzione varia tra 2,49 Euro a 9,99 Euro al mese, a seconda del modello di smartphone acquistato.

L’addebito del costo di Smartphone Reload avverrà sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto di uno smartphone con Telefono Incluso. L’opzione prevede una durata minima di 24 mesi e si rinnoverà automaticamente per periodi di 6 mesi con il cliente che avrà la possibilità di richiedere l’interruzione del rinnovo automatico in qualsiasi momento, seguendo le modalità messe a disposizione dall’operatore.

Il cliente che attiva Smartphone Reload potrà sostituire il proprio smartphone sino ad un massimo di 2 volte all’anno scegliendo tra i modelli disponibili in relazione alla tipologia di smartphone acquistato con opzione Smartphone Reload inclusa. Per ogni cambio smartphone è previsto il pagamento di un “corrispettivo di sostituzione” il cui importo varia tra 60 e 330 Euro, a seconda della rata mensile dell’opzione.

L’opzione Smartphone Reload va attivata contestualmente all’acquisto di uno smartphone a rate di Wind, in uno dei negozi dell’operatore. Il cliente avrà la possibilità di sostituire il device con uno simile o con uno identico in qualsiasi caso (le uniche eccezioni sono il furto e lo smarrimento).