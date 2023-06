Passa a Vodafone a giugno per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G e navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G insieme a un prezzo più favorevole sulla fibra ottica

Offerte in evidenza Mobile Smart 15.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Mobile Comfort 18.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone per l’estate si prepara a consolidare la sua posizione nel settore della telefonia mobile con nuove e interessanti offerte. Chi passa a Vodafone da Iliad, TIM, WindTre o qualsiasi altro gestore troverà tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo e con servizi inclusi di altissimo livello. La portabilità del numero è gratuita e verrà eseguita dall’operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle degli altri gestori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito consente di avere una panoramica completa e dettagliata sulle migliori promozioni sulla piazza e di avere la certezza di attivare la più economica in base alle proprie reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi completare l’acquisto cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a Vodafone: le migliori offerte per chi arriva da un altro operatore di giugno 2023

Le promozioni di Vodafone per i clienti di altri operatori Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 Vodafone Silver minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (invece di 100 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 €/mese 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (invece di 150 GB) 5 euro per un mese, poi 9,99 €/mese 3 Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 4 RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay 5 RED Max Under 16 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay o 6,99 euro per i già clienti fisso 6 RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 €/mese con Smart Pay 7 RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 €/mese con Smart Pay 8 Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay 9 Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Chi è cliente di Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri, e passa a Vodafone può attivare solo online due offerte esclusive della famiglia Vodafone Silver. La prima include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G pagando con Smart Pay, il sistema di addebito automatico su conto corrente o carta di credito, altrimenti sono previsti 100 GB. Il prezzo è di 7,99 euro al mese. La seconda include sempre minuti e SMS illimitati ma 200 GB per navigare in 4G con Smart Pay, altrimenti sono previsti 150 GB. Il prezzo è di 9,99 euro al mese e bloccato per 24 mesi. Per entrambe le offerte il primo mese costa 5 euro e attivazione e SIM sono gratuite.

Confronta le offerte Vodafone per il mobile »

Chi passa a Vodafone da qualsiasi operatore può invece scegliere tra le tante offerte 5G dell’operatore. In più diventare cliente di Vodafone per la telefonia mobile permette di avere a un prezzo vantaggioso anche una delle sue offerte fibra ottica più richieste. Al costo di 22,90 euro al mese senza vincoli si può infatti attivare Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). Avete inclusi anche modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 rate). Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Per tutti gli altri Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, ma con chiamate incluso con acquisto online. Potete poi arricchire l’offerta con i pacchetti Vodafone TV + NOW TV per vedere sul televisore e dispositivi mobili tutti i contenuti di Sky a partire da film, serie TV e produzioni originali fino a sport, documentari e cartoni animati. L’offerta fibra + TV ha un prezzo di partenza di 32,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se invece chi passa a Vodafone ha già la rete fissa con l’operatore può attivare in esclusiva l’offerta Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. Con Infinito Insieme i clienti per fisso e mobile hanno poi Giga illimitati in 5G per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6). E’ previsto il pagamento con domiciliazione in bolletta, borsellino o carta di credito.

Vi ricordiamo che con Smart Pay non solo si evita di dover comprare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta ma si hanno altri imperdibili vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà per i clienti dell’operatore ogni mese vi propone 10 GB aggiuntivi e promozioni sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone come buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinemas, gift card per gli acquisti su mediaworld.it e sconti per marchi come Carrefour e Just Eat.

L’app My Vodafone è un sistema semplice ed efficace per gestire la vostra offerta e potete scaricarla gratuitamente su iOS e Android. La piattaforma per dispositivi mobili vi permette di verificare il credito residuo e i consumi tramite appositi widget, comprare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che si preferisce, gestire le opzioni attive sulla SIM e anche richiedere i premi settimanali del programma Happy Family. Basta avere il giusto numero di “sorrisi” per avere minuti e Giga aggiuntivi o partecipare a concorsi a premi.

Le offerte 5G di Vodafone a giugno 2023

Tornando alle offerte 5G, chi passa a Vodafone può navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città. La copertura outdoor garantita dall’operatore è superiore al 90% a Milano, Roma, Napoli e altri Comuni. La comunicazione avviene in tempo reale e la stabilità del segnale è eccellente anche nei luoghi affollati. La Giga Network 5G inoltre è stata approvata da Altroconsumo a febbraio 2023 per la velocità della connessione in download e upload e la qualità della navigazione sui siti web.

Chi passa a Vodafone a giugno può quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay . Per i già clienti fisso il costo mensile è di 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con . Per i già clienti fisso il costo mensile è di RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay

con per navigare in 5G fino a 10 Mbps in download a con Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Per chi passa a Vodafone l’attivazione per tutte le offerte è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandole online. Nelle offerte per i giovani è anche inclusa la piattaforma Rete Sicura, mentre per le altre tariffe il servizio è previsto solo per un mese poi si disattiva in automatico. Rete Sicura ogni mese blocca milioni di attacchi di hacker e vi protegge da tutte le principali minacce in Rete come furto dei dati personali e della carta di credito, oltre a virus, malware, phishing, etc. Grazie al Parental Control potete poi monitorare l’attività online dei minori e bloccare in automatico l’accesso ai siti non adatti alla loro età. Si può anche impostare l’orario della buonanotte e disattivare la connessione negli orari dedicati a studio e riposo.

Come avere uno smartphone a rate con Vodafone

Chi passa a Vodafone può abbinare a qualsiasi tariffa dell’operatore anche l’acquisto a rate di un telefono scegliendo tra i migliori modelli di marchi come Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. La spedizione è gratuita. Il dispositivo verrà consegnato entro pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Grazie a Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio telefono per darlo poi in permuta. Con il servizio di trade-in si può scegliere se ricevere uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo smartphone o un acconto pari alla valutazione dell’operatore direttamente sul conto corrente.

Se passate a un altro operatore o richiedete il recesso dall’offerta prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue e quella finale. Si può scegliere di farlo in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna potete esercitare il diritto di ripensamento e restituire il dispositivo a Vodafone senza costi aggiuntivi e insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello presente sul telefono.