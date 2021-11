Passa a Vodafone con cellulare gratis: offerte con smartphone di Novembre 2021

Passa a Vodafone cellulare gratis e scopri tutti i dettagli sulle offerte telefono incluso e promozioni per avere a costo zero un nuovo smartphone

Di solito quando si avvicina il periodo natalizio o il Black Friday fioriscono le promozioni per avere uno smartphone a un prezzo ancora più conveniente. Spesso anche Vodafone lancia questo tipo di iniziative ma ad oggi non sono disponibili offerte per chi passa a Vodafone cellulare gratis. E’ possibile avere un telefono pagandolo a rate anche senza anticipo ma tra i modelli disponibili non ce ne sono inclusi a costo zero con un piano mobile.

Passa a Vodafone cellulare gratis: le offerte con smartphone di novembre

Se volete avere un nuovo smartphone pagandolo poco non dovete comunque disperare. Vodafone prevede tantissime offerte telefono incluso e decine di modelli tra cui scegliere. Scegliendo Easy pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, non solo ci si dimentica per sempre delle ricariche manuali ma si ottiene anche uno sconto sull costo del piano mobile.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

Buddyfit è la più grande piattaforma di allenamento che permette di avere sul proprio smartphone tutti gli esercizi e workout per tenersi in forma scegliendo tra oltre 600 classi live e replay al mese.

Vodafone ad oggi garantisce copertura 5G in alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

GameNow è la piattaforma ottimizzata per il 5G che permette di giocare gratis per un mese a tutti i mobile game in catalogo su PC, smartphone o tablet. Il servizio normalmente prevede un periodo di prova gratuita di un mese poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Vodafone Power Gaming è un servizio che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Le offerte Vodafone con iPhone incluso

Con Vodafone è possibile acquistare a rate tutti i modelli dell’ultima generazione di smartphone di Apple. I telefoni presentati a settembre integrano il nuovo chip proprietario A15 Bionic e presentano anche una tripla fotocamera principale. I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Le offerte Vodafone con Samsung incluso

Vodafone ha inserito nel proprio listino anche i migliori modelli di Samsung. Il produttore coreano permette di scegliere tra top di gamma con supporto 5G, telefoni con schermo pieghevole e dispositivi di fascia media:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note20 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A12 – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A42 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Vodafone smartphone incluso: i modelli degli altri produttori

Vodafone permette infine di acquistare a rate anche i migliori telefoni di altri produttori molto popolari come Huawei e Xiaomi che utilizzano Android come sistema operativo:

Huawei P40 Lite 5G – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Huawei P Smart 2021 – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi11 T – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi11 T Pro – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 10T Lite 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11i 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10S – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno4 Z – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Neo 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Pro 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha il diritto di richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.