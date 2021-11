Le 6 offerte Gas più economiche da attivare a Roma a Novembre 2021

Finora ti sei goduto questo autunno inoltrato romano, le temperature non sono scese troppo sotto i 15°C e tu hai rimandato l’accensione dei termosifoni. Dalle prossime settimane però dovrai cedere, se non già nel weekend. Dal 1° Novembre a Roma si possono tenere accesi i riscaldamenti, purché si rispetti l’orario 5-23. Secondo la fascia climatica in cui ricade la città (zona D), si può impostare una temperatura massima di 20°C e per non più di 12 ore a giorno. I riscaldamenti dovranno essere spenti il 15 Aprile 2022.

Prima di procedere all’accensione assicurati di aver eseguito una corretta manutenzione dei tuoi termosifoni, controlla che non sia rimasta aria nei radiatori e che la pressione della caldaia non sia scesa sotto 1. Solo dopo aver completato i controlli e aver eventualmente riportato la pressione al livello ottimale avvia la caldaia.

Con l’accensione dei termosifoni e il rincaro delle bollette gas del 14,4% hai deciso di lasciare il mercato tutelato e di passare alle offerte gas del mercato libero? Allora continua a leggere la guida per conoscere le tariffe che ti permetteranno di risparmiare di più sulla fornitura e di evitare i rincari delle materie prime.

Trovare un’offerta gas più conveniente

Per poter individuare le migliori promozioni gas del mese di Novembre se vivi a Roma puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento che confronta per te le soluzioni proposte dai gestori indicandoti quelle con le condizioni più vantaggiose. Per aiutarti a capire meglio con quale offerta più risparmiare di più, l’algoritmo stima – in base al tuo consumo medio annuo – a quanto ammonterà la tua bolletta mensile e il conto che ti troverai a pagare per 1 anno di servizio. Inoltre ti indicherà se la tariffa X o Y è più o meno conveniente rispetto a quelle proposte dal servizio a Maggior tutela.

Puoi effettuare la tua ricerca personalizzata rispondendo a qualche domanda o caricando una bolletta. Le informazioni necessarie al sistema per poter trovare la promozione adatta a te sono:

con quante persone vivi

in quanti mq

come usate il gas (cucinare e avere acqua calda, o anche per il riscaldamento)

Scopri le migliori promozioni gas »

Potrai notare dalle descrizioni dei pacchetti delle offerte che non sempre quello più vantaggioso è quello con il prezzo del gas più contenuto. I piani gas sono spesso scontati se si è clienti luce dello stesso fornitore o sono previste delle riduzioni dei costi in bolletta se si richiedono servizi come la bolletta smart o se si usa l’app, è molto comune che i gestori applichino ulteriori sconti se tra i metodi di pagamento disponibili scegli il RID.

Le alternative con gas naturale

Se quando scegli una promozione energia puoi individuare quelle che ti garantiscono una maggiore attenzione all’ambiente dalla definizione offerta green, per il gas devi individuare le tariffe gas naturale. Nel primo caso con la dicitura energia verde il tuo fornitore si impegna ad attivare un servizio con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per le promozioni gas le soluzioni più sostenibili sono quelle che offrono delle alternative che compensano le emissioni della tua utenza, tra le opzioni più diffuse c’è l’impegno a piantare alberi o il sostegno di progetto ecologici con piccoli contributi in tariffa.

Le 6 migliori offerte gas se vivi a Roma

La famiglia tipo che prendiamo come esempio per capire se i piani sono più o meno vantaggiosi rispetto alle proposte del mercato tutelato è composta da 3 persone e vive in un appartamento a Roma. Il consumo annuo è stimato 1170 smc per poter avere acqua calda, cucinare e riscaldare casa. Stando a questi dati e per le attuali tariffe che ti propone il mercato tutelato in un anno spenderesti più di 1.426 euro.

Con le offerte gas che analizziamo di seguito il risparmio calcolato da SOStariffe.it, se rientri nei parametri indicati, può arrivare variare tra i 278 euro e i 135 euro.

Green Home x The Fork Gas

Questa promozione di Engie ti offre un prezzo del gas bloccato per 2 anni e aggiunge anche un buono del valore di 25 euro che potrai spendere per prenotare le tue cene o i tuoi pranzi con l’app The Fork. Se attivi questa offerta potrai pagare le tue bollette solo con RID e riceverai solo la fattura smart sul tuo profilo Engie.

Il prezzo che ti propone il gestore attualmente è di 0,3940 euro/smc e potrai risparmiare in un anno più di 278 euro rispetto alla tariffe del mercato a Maggior tutela.

Puoi richiedere maggiori informazioni su questa soluzione cliccando sul link che trovi qui di seguito.

Attiva Green Home x The Fork Gas »

Next Energy Gas Dual

La seconda offerta che ti permetterà di risparmiare di più sul riscaldamento è la soluzione dual fuel di Sorgenia, la Next Energy Gas Dual. Questa tariffa può essere attivata da chi sceglie il fornitore sia per il servizio gas che per quello luce.

Per quanto riguarda la tariffa applicata ai tuoi consumi gas, ecco quali sono le caratteristiche principali:

prezzo bloccato per 1 anno

RID o carta di credito per i pagamenti

app per gestire la fornitura

buono Amazon fino a 100 euro se attivi luce e gas

sconti in bolletta con il programma Porta amici in Sorgenia

Il prezzo del gas proposto per i clienti dual è di 0,3765 euro/smc. Il risparmio rispetto alle tariffe tutelate per la famiglia tipo supera i 229 euro. Attiva il pacchetto o chiedi più dettagli cliccando sul pulsante in basso.

Scopri come richiedere Next Energy Gas Dual »

Il pacchetto luce che viene abbinato alla fornitura gas può essere monorario o biorario, la prima è un’offerta con un costo unico dell’energia mentre la seconda ti propone dei prezzi differenti in base alle fasce orarie in cui utilizzi l’elettricità.

Energia 3.0 Light 12 mesi

Ecco un’altra promozione di Engie che ti offre delle condizioni molto vantaggiose. Con Energia 3.0 Light 12 mesi puoi avere un costo del gas invariato per i primi 12 mesi di contratto, al momento il prezzo che ti propone questo fornitore è 0,3879 euro/smc. Il risparmio che potrai ottenere passando a questa offerta e con le condizioni che ti propone il gestore supera i 198 euro l’anno.

Le caratteristiche principali di questa soluzione sono:

prezzo bloccato per 12 mesi

sconti in bolletta fino a 300 euro con Porta un amico in Engie

attivazione bolletta elettronica e il pagamento tramite RID

Scopri come attivare questa promozione cliccando sul link che trovi qui in basso

Attiva Energia 3.0 Light »

A2A Click Gas

Un’altra offerta dual fuel che ti permetterà di risparmiare sulla fornitura gas è quella proposta da A2A. Il piano prevede l’attivazione di entrambi i servizi e ti propone come prezzo del gas 0,4200 euro/smc. Puoi risparmiare quasi fino a 198 euro con l’attuale promozione in corso, sono anche disponibili 100 euro come bonus in bolletta (puoi scoprire come ottenerli cliccando sul link in basso) se attivi sia luce che gas, altrimenti lo sconto sarà di soli 50 euro.

Il prezzo sarà bloccato per 1 anno e potrai pagare le tue bollette con domiciliazione diretta sul conto corrente.

Scopri come attivare Click Gas »

ValoreMercato di E.ON

Se non vuoi essere vincolato ad un costo del gas, magari speri che nei prossimi mesi i prezzi del gas scendano e quindi temi poi di pagare di più con le tariffe bloccate, puoi optare per un piano indicizzato. Questa offerta di E.ON è un pacchetto che indicizza il costo della materia prima ai prezzi del mercato all’ingrosso.

Inoltre il gestore ti propone un piano per compensare le tue emissioni con il Progetto Boschi, se sottoscrivi questa opzioni E.ON si impegnerà per piantare degli alberi per ridurre l’impatto dei tuoi consumi sull’ambiente.

Con l’attuale promozione il gestore ti regala anche uno sconto di 56 euro in bolletta, sarà suddiviso in 6 rate, e altri 18 euro potrai ottenerli come riduzione se attivi sia la bolletta smart che i pagamenti con domiciliazione.

Attiva Valore Mercato Gas »

Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

L’ultima promozione che analizziamo insieme è quella proposta da wewiki. Con questo gestore pagherai le tue bollette con il sistema di Carica mensile, in pratica tu effettuerai delle ricariche sul tuo conto wewiki ipotizzando una taglia di consumo. Se alla fine del periodo di fatturazione i tuoi consumi rientreranno in quelli della tua taglia sarai premiato dal gestore, altrimenti dovrai pagare la differenza.

Il prezzo del gas proposto se attivi questa soluzione è di 0,400 euro/smc, questo porterà il tuo risparmio rispetto alle tariffe tutelate a circa 135 euro l’anno. Potrai ottenere uno sconto sulla fornitura se attivi la tua area personale sul sito del gestore.

Scopri di più su Gas Prezzo Fisso »