Il Black Friday di Sky è imperdibile: fibra da 19,90 euro, sconti anche sulle offerte TV

Il Black Friday di Sky continua fino al prossimo 29 di novembre con alcune offerte davvero imperdibili sulla fibra ottica e sui vari pacchetti Sky TV. Sia per i già clienti che per i nuovi clienti Sky, il periodo di Black Friday garantisce la possibilità di accedere a promozioni molto convenienti. La fibra ottica di Sky è disponibile a partir e da 19,90 euro al mese mentre l'offerta combinata Sky WiFi + Sky TV parte da un prezzo scontato di 3 4,90 euro al mese. Ecco tutti i dettagli:

Le offerte Sky per il Black Friday garantiscono un notevole risparmio sia ai già clienti Sky che ai nuovi clienti. Accedere alle soluzioni Sky WiFi per la fibra ottica a casa non è mai stato così conveniente e puntare sull’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV garantisce la possibilità di massimizzare i contenuti del proprio abbonamento andando a ridurre ulteriormente la spesa. Vediamo, nel dettaglio, tutte le offerte proposte da Sky per questo periodo di Black Friday che terminerà il prossimo 29 di novembre:

La fibra ottica di Sky WiFi è in offerta da 19,90 euro al mese

Per i già clienti Sky TV c’è un’imperdibile occasione per passare alla fibra ottica di Sky WiFi. Il nuovo abbonamento è, infatti, disponibile con un canone scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese ma senza nessun vincolo di permanenza al termine del periodo promozionale). L’abbonamento include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

la connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download; nel caso in cui la fibra FTTH non fosse disponibile all’indirizzo di casa, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

modem Sky WiFi Hub incluso gratuitamente

contributo di attivazione di 29 euro

Per attivare l’offerta Sky WiFi a prezzo scontato è possibile sfruttare il link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore. L’attivazione può avvenire direttamente dal Fai da Te del sito oppure contattando il Servizio Clienti Sky. Da notare, inoltre, che per chi non è clienti Sky TV c’è la possibilità di attivare Sky WiFi al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi, con le stesse condizioni dell’offerta descritta in precedenza.

Attiva Sky WiFi a 19,90 euro al mese »

Sky WiFi + Sky TV: un unico pacchetto da 34,90 euro al mese per il Black Friday

Da tenere in considerazione c’è anche l’offerta Sky WiFi + Sky TV. In questo caso, il pacchetto combinato è proposto a partire da 34,80 euro al mese per 18 mesi. L’offerta include:

abbonamento a Sky WiFi con linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga oppure FTTC fino a 200 Mega

con linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga oppure FTTC fino a 200 Mega abbonamento TV con il pacchetto Sky TV (Show, serie Sky original e internazionali, documentari), Sky HD e Sky Go Plus

L’offerta combinata presenta un costo di 34,80 euro al mese per 18 mesi (invece di 54,90 euro al mese) e può essere arricchita con l’attivazione del pacchetto Intrattenimento Plus che include Netflix con piano Standard ad appena 5 euro in più al mese (con un risparmio di 8 euro al mese rispetto al costo di Netflix). Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Le offerte Sky TV per il Blak Friday

Continuano anche le promozioni Sky per chi è in cerca di un nuovo abbonamento TV (senza fibra ottica quindi). Tra le promozioni disponibili troviamo il pacchetto Sky TV + Netflix (piano Standard) che viene proposto ad appena 19,90 euro al mese per 18 mesi. L’offerta in questione può essere attivata, direttamente online, sia con Sky Q via Internet che con Sky Q via satellite. Da notare che è incluso anche Sky Go Plus oltre alla possibilità di accedere a tutti i contenuti in HD.

Attiva Sky TV + Netflix a 19,,90 euro »

In listino ci sono anche tante altre promozioni. Tra le combinazioni disponibili troviamo:

Sky TV+ Sky Calcio a 19,90 euro al mese

Sky TV + Sky Calcio + Netflix a 24,90 euro al mese

Sky TV + Sky Cinema a 24,90 euro al mese

Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese

C’è poi la promozione Prova Sky Q che consente di provare tutti i pacchetti Sky per 30 giorni al costo di 9 euro e senza alcun obbligo di attivazione di un nuovo abbonametno. Per scegliere ed attivare una delle nuove offerte SKy TV per il Black Friday è possibile consultare il link qui di sotto:

Scopri qui tutte le offerte SKy TV »

