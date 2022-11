È il momento giusto per passare a Very Mobile . Attivando una delle offerte Very con portabilità del numero, infatti, si potrà sfruttare l'attivazione gratuita e la possibilità di accedere a tanti Giga per navigare in mobilità (fino a 200 GB). In più, in via promozionale, Very Mobile mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che passano da un altro operatore un Buono Amazon in regalo . Ecco tutti i dettagli sulla promozione:

Passa a Very Mobile: Buono Amazon in regalo con le nuove offerte di novembre 2022

Le offerte Very Mobile diventano sempre più convenienti. L’operatore virtuale (su rete WINDTRE), infatti, ha rinnovato il suo listino di promozioni con un’offerta speciale per tutti i clienti che richiedono la portabilità del numero da un altro provider (a prescindere dall’operatore di provenienza). In questi casi, infatti, Very Mobile mette a disposizione un Buono Amazon da 10 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli:

Con le offerte Passa a Very c’è un Buono Amazon in regalo a novembre 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA ATTIVABILE DA Very 5,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 6,99 minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 7,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 8,99 minuti ed SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 11,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena, spusu e ho. Very 13,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro al mese clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena, spusu e ho.

Con le offerte passa a Very Mobile è possibile ricevere un Buono Amazon da 10 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi proposti dall’operatore che propone anche l’attivazione gratuita per chi sceglie di completare il passaggio direttamente online. Le offerte partono da 5,99 euro al mese e consentono di ottenere fino a 200 GB di traffico dati in 4G (con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload).

La prima offerta su cui puntare è Very 5,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, BT Enìa, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Da segnalare anche Very 6,99 che include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita e l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da un virtuale (gli stessi dell’elenco precedente).

In listino c’è anche Very 7,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, l’offerta è vincolata alla portabilità del numero da un virtuale selezionato o da Iliad.

Da notare anche Very 8,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

200 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 8,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è attivabile da Iliad o da un virtuale selezionato.

Ci sono poi due offerte per chi passa a Very Mobile da TIM, Vodafone, WINDTRE, spusu, Kena Mobile e ho. Mobile. La prima è Very 11,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

C’è poi Very 13,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 13,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Per scegliere e attivare l’offerta Very Mobile con buono Amazon da 10 euro in regalo è possibile fare riferimento direttamente al comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto. Una volta scelta la tariffa giusta basterà cliccare su Dettagli >> per raggiungere il sito Very Mobile e completare la sottoscrizione online. La SIM viene spedita gratuitamente all’indirizzo di casa dell’utente che può anche richiedere la eSIM.

Ricordiamo che le offerte Very Mobile presentano le seguenti caratteristiche:

una copertura del 99,7% del territorio nazionale (la rete è WINDTRE)

del territorio nazionale (la rete è WINDTRE) non hanno vincoli contrattuali e costi nascosti

mettono a disposizione la funzione Rinnova Ora per anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone, in caso di esaurimento dei Giga

per anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone, in caso di esaurimento dei Giga includono tutti i servizi accessori (Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot)

(Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot) possono essere attivate richiedendo la eSIM