iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Novembre 2022

Le offerte smartphone incluso di Vodafone sono una scelta conveniente se si tratta di acquistare iPhone Pro Max 14. Il modello top di gamma di Apple ha infatti un prezzo piuttosto alto ma con la rateizzazione si può spendere meno e diluire l’addebito su un periodo più lungo rispetto al pagamento in un’unica soluzione. Le offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone consente di scegliere tra differenti tagli di memoria a seconda delle proprie necessità e colorazioni.

iPhone 14 Pro Max si distingue dagli altri modelli della serie soprattutto per l’ampiezza dello schermo (Super Retina XDR da 6,7″ con risoluzione 2796×1290 pixel a 460 ppi). Come il suo gemello poi presenta la Dynamic Island, il centro di controllo e per l’autenticazione che sostituisce il notch, e il sistema a tripla fotocamera (grandangolo) da 48 MP + Ultra‑grandangolo da 12 MP + teleobiettivo 2x da 12 MP + teleobiettivo 3x da 12 MP). Inoltre condivide con gli altri modelli la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, SOS emergenze, rilevamento incidenti e processore proprietario A16 Bionic.

Le offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone di novembre 2022

Offerte Vodafone per iPhone 14 Pro Max a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 6 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 7 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 8 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone prevedono di associare le rate per il telefono a uno qualsiasi dei piani di telefonia mobile dell’operatore. E’ richiesto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e il pagamento di un anticipo. Vodafone con tutte le sue tariffe permette di disporre della sua Giga Network 5G, in grado di offrire prestazioni anche cinque volte superiori rispetto alla precedente tecnologia con una latenza minima per guardare video in streaming e giocare online in altissima qualità. L’azienda è anche attenta alla protezione dei dati personali e bancari e con l’app My Vodafone permette di gestire facilmente l’offerta e tenere sotto controllo consumi e credito.

Alcune offerte di Vodafone sono particolarmente interessanti ma sono disponibili solo online per chi arriva da specifici operatori con portabilità del numero. Il trasferimento è comunque gratuito e richiede massimo tre giorni lavorativi:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM gratuite. Disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM gratuite. Disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 mesi con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G (altrimenti 150 GB) con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere diversi vantaggi:

Non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta

Sconto sul costo mensile della tariffa (anche più Giga per le offerte Vodafone Silver)

5G Priority Access per avere una connessione stabile anche in assenza di segnale 5G o 4G a causa di un eccesso di collegamenti in contemporanea

per avere una connessione stabile anche in assenza di segnale 5G o 4G a causa di un eccesso di collegamenti in contemporanea Vodafone Club con ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G (se non già inclusa), sconti sugli acquisti per prodotti e servizi di marchi come Everli, YOOX.com, Amazon.it, Q8, Carrefour.it

Vodafone però è conosciuta soprattutto per la sua ricca scelta di offerte 5G:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa il costo è di 6,99 euro al mese . L’offerta include anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa il costo è di . L’offerta include anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Con questa offerta si può scegliere se ricevere 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito per PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro

Rete Sicura è la piattaforma di protezione che ogni mese blocca circa 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Il servizio di mette al sicuro da furti d’identità digitali, frodi informatiche, clonazioni di carta di credito e altre violazioni. Il Parental Control vi permette di tenere sotto controllo l’attività online dei bambini, limitarne l’accesso a siti web non adatti a loro, mettere in pausa l’utilizzo di Internet per dare spazio a studio e riposo, impostare l’ora della buonanotte.

Vodafone poi permette di avere anche offerte mobile con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G. Sono proprio le tariffe della famiglia Infinito a permettere di avere iPhone 14 Pro Max al prezzo più basso e a include gratuitamente Vodafone Club+, che rispetto al servizio di base include Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e sconti per acquistare dispositivi elettronici nei negozi dell’operatore.

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa. Attivazione a 6,99 euro

Passare a Vodafone per la telefonia mobile consente poi di avere la sua offerta fibra ottica a un prezzo ancora più vantaggioso. La tariffa nello specifico include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home), modem Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione del segnale e attivazione a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese ma con chiamate incluse se acquistata online.

I prezzi a seconda dei diversi tagli di memoria previsti dalle offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone sono i seguenti:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

I colori disponibili sono nero siderale, argento, oro e viola scuro.

Il telefono viene spedito gratuitamente a casa nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Potete facilmente seguire il vostro ordine inserendo il numero d’ordine fornito da Vodafone via SMS o email nell’apposito servizio di tracking. Se passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a Vodafone. Insieme al cellulare, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello sulla confezione, dovrete restituire anche tutti gli accessori originali consegnati insieme al telefono.