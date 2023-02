Passa a TIM: disponibili le nuove offerte Web Easy da 7,99 euro al mese

Il listino di offerte TIM per la telefonia mobile si rinnova con la nuova gamma Web Easy che consente l'accesso a tariffe speciali, disponibili in esclusiva online ed in grado di garantire fino a 150 GB di traffico dati in 4G (o Giga illimitati per i già clienti TIM di rete fissa) a partire da 7,99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove offerte per passare a TIM a febbraio 2023.