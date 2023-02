Le migliori offerte Internet casa senza telefono di Febbraio 2023

Scopri le migliori offerte Internet senza telefono di febbraio per navigare alla massima velocità sulla fibra ottica o in FWA nei piccoli Comuni

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il telefono fisso è ormai un servizio del tutto superfluo per la maggior parte degli utenti, in quanto ormai ampiamente sostituito dallo smartphone. Per questo in pochi oggi sono interessanti ad avere nella propria offerta Internet Casa anche le chiamate da fisso. Alcuni operatori come TIM o Vodafone, ad esempio, per alcune promozioni permettono di avere le chiamate sole se si acquistano online. Se però quello che cercate è in primo luogo una connessione ad alte prestazioni e con un segnale stabile e veloce, ecco descritte per voi nel dettaglio le migliori offerte Internet senza telefono del mese.

Le migliori offerte Internet senza telefono di febbraio 2023

Offerte Internet senza telefono incluso Navigazione Costo mensile 1 FiberEvolution Full di Beactive fino a 1 Gbps in FTTH 16,90 euro al mese per 10 mesi 2 fibra + Luce e Gas di Sorgenia fino a 2,5 Gbps in FTTH 19,90 euro al mese per 12 mesi 3 Illumia Wi-Fi di Illumia fino a 1 Gbps in FTTH 19,90 euro al mese per 12 mesi 4 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 22,95 euro al mese 5 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 6 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 euro al mese 7 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH 26,95 euro 8 TIM Wi-Fi Power FWA fino a 100 Mbps in FWA 24,90 euro 9 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH 24,90 euro 10 PosteMobile Casa Web di Postemobile fino a 300 Mbps in FWA 19,90 euro 11 PosteCasa Ultraveloce Start di Postemobile fino a 1 Gbps in FTTH 23,90 euro 12 PosteCasa Ultraveloce di Postemobile fino a 1 Gbps in FTTH 26,90 euro

Parlando di offerte Internet senza telefono possiamo distinguere tra differenti tipologie di connessione. E’ infatti possibile attivare comodamente online sia tariffe per navigare sulla fibra ottica in tutte le sue varianti, dalla FTTH (Fiber to the Home) anche fino a 2,5 Gbps in download alla fibra mista rame alla FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download. Se non avete copertura per queste tecnologie (potete verificarla gratis cliccando qui) o abitate in un piccolo Comune potreste preferire le offerte FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra mista radio. Tra le migliori offerte Internet senza telefono abbiamo quindi:

1. FiberEvolution Full di Beactive prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 1 Gbps in download e include un modem AVM Fritz!Box 7530 e assistenza con presa in carico entro 24 ore. Il prezzo è di 16,90 euro al mese per 10 mesi, poi si rinnova a 27,80 euro al mese. Attivazione a 40 euro.

Attiva FiberEvolution Full di Beactive »

2. L’offerta fibra + Luce e Gas di Sorgenia prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e include un modem in comodato d’uso gratuito, attivazione, Welcome Gift Fibra fino a 100 euro, servizio Beyond Energy per monitorare i consumi di energia elettrica e il 10% di sconto su tutte le ricariche di un’auto elettrica con l’app MyNextMove. Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 12 mesi solo per chi ha un contratto luce e gas con Sorgenia, poi si rinnova a 24,90 euro al mese.

Confronta le offerte di Sorgenia »

3. Illumia Wi-Fi di Illumia prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload e include un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese). Il prezzo è di 19,99 euro al mese per un anno, poi si rinnova a 26,99 euro al mese senza vincoli. Attivazione a 39,90 euro, invece di 69,90 euro, ma viene azzerata se si ha un contratto luce o gas attivo con Illumia.

Attiva Illumi Wi-Fi »

4. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb prevede una connessione in Ultra FWA senza limiti fino a 1 Gbps in download e include un modem Internet Box NeXXt con supporto al Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna. Il prezzo è di 22,95 euro al mese. Potete aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

5. Fastweb Casa Light prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e include chiamate a consumo, modem FASTGate e attivazione. Il prezzo è di 26,95 euro al mese.

Tutte le offerte di Fastweb includono anche i corsi della sua Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili sul mercato del lavoro. E’ inoltre possibile aggiungere l’opzione Plus a 3 euro al mese con inclusi Assistenza Plus e FastwebUP Plus per poter scegliere ogni mese tra un film su CHILI, due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, un mese di abbonamento a Corriere.it o un mese di abbonamento a Fitprime Smart. In alternativa potete aggiungere un’offerta mobile tra:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese . SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita con acquisto online

con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a . SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita con acquisto online Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita con acquisto online

Attiva le offerte mobile di Fastweb »

6. Super Internet Casa di WindTre prevede una connessione in FWA senza limiti fino a 100 Mbps in download e include un modem Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per navigare su mobile per tutte le SIM dell’operatore e 12 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 22,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile. L’attivazione da 99,99 euro si può dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese facendone richiesta al servizio clienti 159.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

7. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem prevede una connessione in FWA+ senza limiti fino a 1 Gbps in download e include un apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita.

Attiva Linkem 5G Senza Limiti »

8. Premium Base di TIM prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload e include chiamate a consumo e attivazione. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Potete aggiungere anche un modem TIM Hub+ per 240 euro pagando in un’unica soluzione o con rateizzazione in 12-24-36-48 mesi.

Confronta le offerte di TIM »

9. TIM Wi-Fi Power FWA prevede una connessione in FWA senza limiti fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload e include un kit FWA indoor o da esterno senza modem abbinato e chiamate a consumo. Il prezzo è di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti. Potete aggiungere un modem TIM Hub+ in vendita opzionale per 240 euro, pagabile in 48 rate da 5 euro al mese. L’installazione del router da parte del tecnico è gratuita. Attivazione a 19,90 euro.

10. PosteMobile Casa Web di Postemobile prevede una connessione in FWA senza limiti fino a 300 Mbps in download e include un modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita che basta collegare alla corrente per iniziare a navigare. Il prezzo è di 19,90 euro al mese. Attivazione a 29 euro.

Confronta le offerte di Postemobile »

11. PosteCasa Ultraveloce Start prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload e include un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro. Attivazione, consegna e installazione del modem a 39 euro in promozione, invece di 99 euro. L’offerta si può attivare solo in ufficio postale

12. PosteCasa Ultraveloce prevede una connessione in FTTH senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload e include un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito e chiavetta USB con Giga illimitati per navigare su mobile. Il prezzo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro. Attivazione, consegna e installazione del modem a 49 euro in promozione, invece di 99 euro.