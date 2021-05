Passa a TIM da Iliad: le offerte di Maggio 2021

C'è solo un motivo per scegliere un'offerta Passa a TIM da Iliad, la rete più veloce offerta dal gestore di telefonia mobile. Ecco quali sono i pacchetti che TIM mette a disposizione a chi richiede la portabilità da Iliad e i piani 5G a cui possono accedere i nuovi clienti. Le promozioni di questo operatore sono più costose ma la copertura di rete e il collegamento fino a 2 Gigabit/s sono molto interessanti per gli utenti

La rete 5G di TIM è attiva in alcune delle principali città italiane e l’elenco si andrà arricchendo nei prossimi mesi. Nel piano di sviluppo aziendale è previsto che entro il 2025 la rete più veloce copra il 90% del territorio nazionale. I comuni in cui è già possibile navigare alla massima velocità con il 5G di TIM sono: Bologna, Brescia, Cortina d’Ampezzo, Genova, Ferrara, Firenze, Livigno, Milano, Monza, Napoli, Roma, Sanremo, Selva di Val Gardena e Torino.

Chi passa a TIM da Iliad potrà decidere di attivare una delle promozioni win back che il gestore ha studiato per attirare i suoi vecchi clienti migrati verso l’operatore francese. Altrimenti si può liberamente scegliere tra le altre offerte disponibili nel catalogo e TIM permette anche di sottoscrivere un pacchetto e di attivare successivamente la navigazione in 5G pagando 10 euro.

Passa a TIM da Iliad, le offerte del mese

Nel catalogo delle offerte mobile TIM si trovano le promozioni Wonder, si tratta di quei pacchetti che il gestore riserva ad un determinato gruppo di clienti che passa a TIM da altro gestore. In questo gruppo di tariffe ce n’è una dedicata agli utenti Iliad.

Vediamo insieme quali sono i costi e i servizi proposti da questi pacchetti win back (anche definiti operator attack). Le soluzioni Wonder di Maggio 2021 sono:

Wonder SIX da 9,99 euro al mese, offerta con minuti e sms illimitati, 70 Giga in 4G con opzione no consumo Giga con app di messaggistica. Questa offerta è riservata ai clienti Iliad, Ho.Mobile e Lycamobile e principali MVNO che passino a TIM. In fase di acquisto si pagheranno 25 euro, 5 euro per la sim e 20 addebitati come credito

Wonder Four la promo ha un canone da 18,99 euro al mese. Nell’offerta sono compresi minuti senza limiti e 20 Giga in 4G (di cui 10 Giga disponibili in UE). La promozione è per i clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena

La rete 4G di TIM permetterà di navigare alla velocità massima di 150 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload. Si potranno ottenere Giga illimitati sulle proprie sim se si ha TIM come operatore di rete fissa, il gestore infatti offre l’opzione TIM UNICA ai nuovi clienti.

La procedura per passare da Iliad a TIM è semplice, una volta individuata la promozione che meglio si adatta alle proprie esigenze l’utente può effettuare il cambio fornendo al nuovo operatore alcuni dati. I documenti necessari a completare questa operazione sono: carta di identità o patente (anche il passaporto è accettato), i dati del codice fiscale dell’utente, il seriale di identificazione della vecchia sim e i dati della carta per effettuare il pagamento.

Con TIM si possono sottoscrivere i piani anche con addebito su credito residuo, attenzione però a leggere le clausole contrattuali. Il gestore spesso propone dei pacchetti differenti in base alla metodologia di pagamento selezionata dal cliente, con addebito su credito in genere sono dimezzati i Giga inclusi nel canone.

Passa a TIM con Wonder SIX »

Come navigare alla massima velocità con TIM

TIM ha, nel suo pacchetto di promozioni di Maggio, offerte per tante tipologie di cliente e per diverse esigenze. Se si ha necessità di avere una connessione molto rapida il provider ha infatti lanciato delle tariffe ad hoc per poter accedere alle sue reti superiori, la 4.5G e la 5G.

Della rete 5G abbiamo già parlato, sottolineando come con questa linea di possano raggiungere i 2 Gigabit/s come velocità di download, vediamo quindi quali sono le caratteristiche della 4.5G di TIM. Con questa connessione sarà possibile navigare in rete fino a 700 Megabit/s in download e a 130 Megabit/s in upload. In entrambi i casi si tratta di servizi di rete adatti a chi ha la necessitò di effettuare degli streaming live o di scaricare grandi quantità di dati in tempi rapidissimi.

Le promozioni per accedere a queste reti veloci sono i pacchetti Advance e sono le seguenti:

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Advance 4.5G

La prima è un’offerta da 19,99 euro al mese e comprende:

minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G (20 Giga se si attiva rinnovo su credito residuo)

roaming UE attivo

TIMMusic incluso

costo di attivazione 15 euro una tantum

2. Advance 5G

Con la soluzione 5G di Advance pagherai un canone mensile di 29,99 euro al mese. Nel canone il gestore comprende:

minuti illimitati verso tutti numeri nazionali

sms senza limiti

50 Giga in 5G

roaming UE incluso

servizi TIMMusic, Lo Sai e Chiama Ora compresi e gratuiti

L’opzione TIMMusic ti dà accesso allo streaming di oltre 40 milioni di brani musicali con l’app dedicata di TIM. Il contributo di attivazione per la promozione Advance 5G è di 9 euro una tantum.

Attiva Advance 5G »

3. Advance 5G Unlimited

Questa tariffa di TIM è la più costosa presente tra i piani mobile del gestore, si tratta della prima promozione con Giga illimitati del provider. Il canone mensile di questa offerta è pari a 39,99 euro al mese e comprende:

Giga Veloci illimitati

Minuti e SMS illimitati

250 minuti per parlare verso l’estero

5G ready (opzione che garantisce l’accesso alla rete superiore non appena disponibile nella zona)

TIMMUSIC incluso

Scopri Advance 5G Unlimited »

Acquistare un telefono 5G con offerte smartphone incluso

Se si passa alle offerte 5G di TIM si deve essere consapevoli che per sfruttare al meglio la rete più veloce del gestore è necessario avere un dispositivo adeguato. La tecnologia che ti consente di navigare fino a 2 Gigabit/s per poter funzionare necessità di uno smartphone con precise caratteristiche RAM e compatibilità di rete.

Si può controllare se il proprio device è un 5G friendly dalle opzioni di Rete, in questo menu dovrebbero comparire tutti i profili di rete supportati. Se nella lista compare anche il 5G sarà sufficiente cliccarci sopra per verificare l’effettivo funzionamento della linea.

Online si trovano degli elenchi precisi degli smartphone 5G compatibili delle principali marche: Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi e Huawei. Nello store di TIM di trova una vasta gamma di soluzioni, con le offerte smartphone incluso si potrà cambiare il proprio dispositivo obsoleto con un nuovo modello pagandolo a rate.

I cellulari al momento disponibili e classificati come 5G sono una trentina e il gestore regala 3 mesi di collegamento alle rete più veloce gratis. Questa promozione è attiva per esempio se si acquista il Samsung Galaxy S21 + 5G nella versione da 128 GB, il costo mensile è di 25 euro e il periodo di rateizzazione è di 30 mesi.

Per avere l’Apple iPhone 12 Pro si può ricorrere al piano dilazionato 30 mesi a 40 euro a rata, si potrà ottenere questa offerta solo se si è già clienti TIM Casa. Così come chi ha attiva la Super Fibra di TIM potrà avere lo Xiaomi Mi 10T pagando 8 euro al mese per 30 mesi.

Scopri come attivare Advance 5G »

Le promozioni per giovani e over 60 enni

TIM è un gestore che ha dei pacchetti personalizzati per diversi profili di utente. Si parte dalle promozioni che i genitori possono attivare per i figli minori di 16 anni e si arriva alle offerte per chi ha dai 60 anni in poi.

1. Piano Junior under 16

La prima offerta che analizziamo brevemente è TIM Junior, si può attivare sia nella versione mensile (costo 7,99 euro al mese) che in quella semestrale (39 euro per 6 mesi) o annuale (69 euro). Nel pacchetto mensile sono compresi:

10 Giga

Giga illimitati per chattare con l’opzione TIM Card Chat

200 Minuti e 200 SMS verso tutti

chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

Internet Sicuro e Parental control

TIM I love games

2. Young under 25 anni

La promozione Young Student potrà essere attivata solo da utenti con meno di 25 anni. Il costo proposto è di 11,99 euro, salvo offerte lampo, e include ogni mese:

40 Giga

Giga illimitati per usare Chat, app di messaggistica e social, per lo streaming musicale e per le app di e-learning

Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

TIMMUSIC incluso

3. Promo per minori di 30 anni

Gli under 30 hanno un piano esclusivo che per 14,99 euro al mese gli permette di avere accesso al 5G di TIM. Ecco cosa comprende questa promozione:

60 Giga in 5G

Giga illimitati per Social, Chat e Musica

Minuti e SMS senza limitazioni verso contatti nazionali

TIMMUSIC incluso

Per entrambe le offerte Young vale la clausola del bundle dati dimezzato se si attiva il rinnovo su credito residuo.

4. Offerta over 60

La promozione per chi ha compiuto più di 60 anni è la TIM 60+ Senza limiti. Questo piano è poco conveniente se si considera il costo (12,99 euro al mese) rapportato ai Giga inclusi (4 Giga). Il prezzo di questa offerta è giustificato dagli altri servizi compresi nella tariffa:

opzione per chattare senza consumare Giga

chiamate senza limiti verso numeri italiani e in UE

Assistenza prioritaria tramite il 199

Doctor TIM Mobile, supporto per configurare i propri dispositivi

Se si attiva TIM UNICA, quindi se si è utenti TIM per la fornitura internet casa, si otterrà uno sconto sul canone (sarà pari a 9,99 euro al mese) e di avranno 2 Giga in più al mese per navigare da smartphone.