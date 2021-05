Passa a Tim da Postemobile: le offerte di Maggio 2021

Postemobile è l’operatore low cost italiano con il maggior numero di clienti ma le sue offerte mal si adattano a chi cerca una più ampia scelta di servizi di telefonia mobile di alta qualità. Tim invece è un veterano del settore che ha consolidato la sua posizione grazie a tariffe per tutti i gusti, assistenza dedicata e una rete veloce, stabile e diffusa sul territorio. Ecco descritte nel dettaglio le offerte per chi passa a Tim da Postemobile.

Passa a Tim da Postemobile: l’offerta dedicata

La tariffa dedicata per chi passa a Tim da Postemobile è attivabile online nella variante operator attack:

Tim Wonder SIX

Minuti illimitati

70 GB

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ma sottoscrivendola online si hanno primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna. Nel piano sono inclusi anche Giga illimitati per chattare su WhatsApp e altre app. La velocità di navigazione è fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload in 4G.

Chi passa a Tim da Postemobile ma hanno già attiva un’offerta Internet casa del primo o la sottoscrivono contestualmente a quella mobile possono accedere gratuitamente a Tim Unica. La promozione ogni mese consente di avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche 3 mesi di abbonamento a Disney+ inclusi. Fino al 30/6/21 è inoltre incluso Tim myHealth. Si tratta di una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo che prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Con Tim Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Passa a Tim da Postemobile per avere Giga illimitati e 5G incluso

Chi passa a Tim da Postemobile e cerca il meglio sulla piazza deve fiondarsi sulle offerte della famiglia Advance, che prevedono anche Giga illimitati e 5G incluso. A queste tariffe è inoltre possibile associare in ogni momento uno smartphone opzionale, anche senza anticipo e con pagamento a rate (solo per chi è già cliente per la linea fissa).

Tim ad oggi offre copertura in 5G al 90% del territorio di Milano e consente di navigare alla massima velocità (2 Gigabit al secondo) in alcune aree delle città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza oltre a località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. L’obiettivo dell’azienda è arrivare a offrire copertura a livello nazionale entro il 2025. L’opzione 5G On può comunque essere associata ad altre tariffe al costo di 10 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Mbps in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), TIMMUSIC incluso Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMMUSIC incluso Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi, TIMMUSIC incluso

In tutti i piani è inoltre incluso il servizio Giga di Scorta che, in assenza di un’altra opzione dati, permette di continuare a navigare una volta esauriti i Gigabyte fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Le tariffe possono essere ulteriormente personalizzate potendo scegliere tra diverse opzioni per l’utilizzo di servizi online di interesse come:

Video Card : Giga illimitati per guardare video, film e serie TV in streaming sulle principali app (Youtube, TIMVISION, Netflix, SkyGo, Now TV e Disney+) a 9,99 euro al mese

: Giga illimitati per guardare video, film e serie TV in streaming sulle principali app (Youtube, TIMVISION, Netflix, SkyGo, Now TV e Disney+) a Games Card : Giga illimitati per giocare su mobile e seguire live su Twitch a 4,99 euro al mese . E’ possibile aggiungere Tim Gamepad Bluetooth a 29 euro

: Giga illimitati per giocare su mobile e seguire live su Twitch a . E’ possibile aggiungere a Music Card : Giga illimitati per ascoltare musica in streaming sulle principali app (Spotify, Apple Music, TIMMUSIC, Google Play Music, etc.) a 2,99 euro al mese

: Giga illimitati per ascoltare musica in streaming sulle principali app (Spotify, Apple Music, TIMMUSIC, Google Play Music, etc.) a Social & Chat : Giga illimitati per utilizzare i social network e chattare (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin,WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, etc.) a 4,99 euro al mese

: Giga illimitati per utilizzare i social network e chattare (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin,WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, etc.) a E-Learning Card: Giga illimitati per utilizzare le piattaforme di didattica a distanza indicate dal Ministero dell’Istruzione gratis per un 1 anno

Passa a Tim da Postemobile: le offerte per giovani e anziani

Tim nel proprio listino dispone anche di offerte con servizi esclusivi differenti a seconda della fascia d’età degli utenti. I ragazzi possono avere un elevato quantitativo di Gigabyte per chattare, utilizzare i social network e tutte le altre attività online tipiche dei giovani. I loro genitori avranno poi la certezza che i propri figli saranno tutelati dalle principali minacce del web (malware e phishing) e protetti da contenuti non adatti alla loro età. L’operatore per gli anziani ha invece pensato a promozioni per aiutarli restare in contatto con amici e parenti e aiutarli a migliorare diversi aspetti della quotidianità grazie ai servizi digitali.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Tim Young Senza Limiti (solo under 30) illimitati 60 GB (30 con addebito su credito residuo) in 5G (20 GB in roaming in Ue) 14,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi Tim Junior (solo under 16) Minuti illimitati verso 2 numeri Tim e 200 minuti verso tutti gli altri numeri 200 SMS 10 GB in 4G fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload 7,99 euro (4,99 euro con Tim Unica già attiva) o 39,99 euro per 6 mesi o 69 euro per 12 mesi gratuita gratuita Tim I Love Games incluso, Tim Safe Web incluso Tim Joung Student Edition (solo under 25) illimitati 40 GB in 4.5G (20 GB con addebito su credito residuo) 11,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi, Giga illimitati per chat, musica, social ed e-learning Senior 60+ Senza Limiti (solo over 60)

illimitati 6 GB in 4G (4 GB con addebito su credito residuo) 12 euro con addebito su conto corrente, carta di credito e credito residuo 9,90 euro con addebito in fattura 5 euro per i nuovi clienti 19 euro già clienti Tim gratuita

Tim Joung Senza Limiti, Tim Junior e Tim Young Student Edition permettono di utilizzare social network e chat senza consumare il traffico incluso nel piano. L’ultima tariffa offre anche accesso illimitato ad app di e-learning (Skype, microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jrsi Meetin).

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

Tim I Love Games offre accesso gratuito ad un ricco catologo di giochi mobili, anche quelli che solitamente sono disponibili solo in modalità Premium. All’interno sono disabilitati acquisti in-app e pubblicità. L’app è disponibile per iOS, Windows Phone e Android. Giocando non si consuma il traffico dati incluso nel piano telefonico.

Tim Safe Web Plus è una piattaforma che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia dalle principali minacce del web, siti pericolosi e phishing oltre a bloccare l’attivazione di servizi a pagamento. L’app Tim Protect offre:

Blocco di app ritenute non adatte ai minori

Impostazione di orari per l’uso di app e Internet

Geolocalizzazione

Monitoraggio dei social network

Chi sottoscrive Senior 60+ Senza Limiti può utilizzare senza limiti app di messaggistica e social network e ha accesso gratuito a Doctor Tim Mobile, il servizio di assistenza dedicato agli anziani per supportarli nell’utilizzo e configurazione di smartphone e tablet. Un esperto sarà sempre a disposizione connettendosi da remoto e operando direttamente sul dispositivo. Si può richiedere assistenza tramite Doctor Tim mobile chiamando il numero verde 800.500.500 o scaricando l’app doctorTIM, disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Infine, chi passa a Tim da Postemobile può anche attivare offerte solo dati da utilizzare con chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili per navigare in mobilità su tablet, smartphone e PC:

Supergiga 20 : 20 GB a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 20 GB a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Supergiga 50 : 50 GB a 13,99 euro al mese. Tim MultiSIM per connettere fino a due dispositivi in contemporea incluso. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 50 GB a 13,99 euro al mese. Tim MultiSIM per connettere fino a due dispositivi in contemporea incluso. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Supergiga 100 : 100 GB a 19,99 euro al mese. Giga illimitati per le piattaforme di e-learning. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 100 GB a 19,99 euro al mese. Giga illimitati per le piattaforme di e-learning. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Internet 100GB : 100 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. Tim MultiSIM incluso

: 100 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. Tim MultiSIM incluso Internet 200GB: 200 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. Tim MultiSIM incluso

A tutte le offerte nei negozi Tim è possibile abbinare un modem Wi-Fi portatile con uno sconto di 50 euro (prezzo di partenza 29,99 euro).