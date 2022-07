Passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2022

Passa a Kena per avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 4G senza vincoli di durata, costi nascosti e prezzo fisso per sempre

Kena Mobile come ogni estate ha arricchito la sua offerta di telefonia mobile con nuove e convenienti promozioni. Chi passa a Kena può quindi trovare una selezione di tariffe senza vincoli né costi nascosti. Ciò significa che è possibile recedere dal piano ogni momento senza il pagamento di penali o costi di disattivazione della linea. In più l’operatore low cost di TIM non applica rimodulazioni e fissa per sempre composizione e prezzo mensile delle sue tariffe. Fino a fine mese con ‘l’opzione Kena Summer si possono avere 300 GB aggiuntivi da utilizzare entro i successivi 90 giorni al costo di 1,99 euro una tantum. La promozione è disponibile fino al 26 luglio e si attiva dalla sezione Opzioni sull’app Kena Mobile.

Passa a Kena da Iliad

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 5,99 50GB Plus minuti illimitati 500 SMS 50 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 5,99 euro per sempre gratuita Kena 4,99 minuti illimitati 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre gratuita Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati 500 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre 1,99 euro

Chi passa a Kena da Iliad ha la maggiore possibilità di scelta in termini di tariffe. L’offerta più economica da 5,99 euro al mese permette di avere minuti illimitati e 50 GB per navigare in 4G a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sul 99% del territorio italiano sulla rete di TIM. Da giugno l’operatore low cost ha avviato la dismissione della sua infrastruttura per il 3G per concentrare tutte le risorse sul 4G. Gradualmente per tutti i clienti verrà abilitato il servizio VoLTE per chiamare, navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite anche contemporaneamente senza problemi. Le telefonate poi hanno un audio di altissima qualità anche nei luoghi affollati o rumorosi. L’attivazione a luglio è gratuita, invece di 3,99 euro.

Attiva Kena 5,99 50GB Plus »

Se invece cercate un piano con più Gigabyte potete sottoscrivere l’offerta con minuti illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Facendo un paragone con Giga 120, ovvero l’offerta di punta di Iliad, la proposta di Kena include una maggiore quantità di Gigabyte a un prezzo inferiore (150 GB a 7,99 euro contro 120 GB a 9,99 euro). L’operatore low cost francese però permette di navigare a una velocità superiore grazie al 5G. Le prestazioni offerte dalla rete di Kena comunque consentono di svolgere senza problemi diverse attività come la lettura di email, utilizzo di social network, chat e altre app oltre alla visione di video e ascolto di musica in qualità standard.

Attiva Kena 7,99 150 Giga »

La terza offerta da 4,99 euro al mese, invece, è pensata per chi utilizza lo smartphone principalmente per le chiamate infatti include un quantitativo piuttosto ridotto di Gigabyte. Per tutte le tariffe la consegna della SIM è gratuita.

Chi passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre può invece attivare una sola offerta. La tariffa, che può comunque essere acquistata anche da chi arriva da altri operatori ma sempre con portabilità, permette di avere minuti illimitati e 100 GB in 4G a 11,99 euro al mese. Il rapporto qualità prezzo della proposta di Kena è comunque superiore a quello delle promozioni dei grandi operatori a parità di servizi inclusi. SIM e spedizione sono sempre gratuite.

Attiva Kena 11,99 100 GB Gold»

Passa a Kena senza portabilità

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 7,99 100GB Nuovi Numeri minuti illimitati 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre 6,99 euro Kena 9,99 150GB Nuovi Numeri Plus minuti illimitati 1000 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 9,99 euro per sempre gratuita

Chi passa a Kena da qualsiasi operatore può anche non richiedere la portabilità e attivando quindi un nuovo numero di telefono. In questo caso sono disponibili due differenti tariffe. La prima include minuti illimitati e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Per l’attivazione servono 6,99 euro mentre la SIM è gratuita.

Attiva Kena 7,99 Nuovi Numeri »

La seconda promozione per 9,99 euro al mese include minuti illimitati e 150 GB in 4G. L’attivazione in questo caso è gratuita.

Attiva Kena 9,99 Nuovi Numeri »

Passa a Kena: come acquistare e attivare le offerte

Chi passa a Kena ha diverse modalità per acquistare la sua nuova offerta. E’ possibile farlo direttamente dal sito, cliccando sulla voce Acquista in corrispondenza del piano desiderato, o scaricando gratuitamente l’app Kena Mobile per iOS e dispositivi Android. La piattaforma permette di anche di monitorare consumi e credito residuo, fare una ricarica online, gestire Segreteria telefonica, deviazioni di chiamata e opzioni attive sulla SIM e tante altre funzioni. Da qualche tempo poi Kena ha unificato il sistema di accesso all’Area Personale My Kena e app. Per il login si utilizzano quindi sempre le stesse credenziali. In alternativa si può effettuare l’acquisto in uno dei tanti negozi autorizzati sul territorio o facendosi guidare da un operatore con una chiamata al Servizio Assistenza Clienti al 181. Tramite i canali online il pagamento è con carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal.

Le SIM di Kena vengono spedite gratuitamente tramite posta. La scheda viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere tra il terzo e il nono giorno dalla conferma dell’avvenuto pagamento. Non serve quindi essere presenti personalmente alla consegna per la firma. In alternativa si può ritirarla presso una delle edicole convenzionate Mooney avendo con sé codice fiscale, un documento d’identità e il codice QR inviato dall’operatore. E’ possibile pagare sul posto anche in contanti. Per trovare quella più vicina potete consultare la sezione Negozi sul sito.

Se volete si può comunque richiedere la consegna tramite corriere ma con questa modalità si deve fissare un appuntamento ed effettuare il ritiro in prima persona. All’addetto infatti va presentato un documento di d’identità e consegnata una copia fronte/retro dello stesso. Il pagamento avviene con carta di credito, PayPal o contrassegno.

Per attivare la SIM di dovrà poi effettuare il Kena Check-in cliccando sul line presente nella mail di spedizione o sul tasto Inizia il Kena Check-in nell’apposita sezione sul sito. La procedura, necessaria per confermare l’identità dell’intestatario dell’offerta, prevede un ricontatto da parte di un operatore che vi chiederà di firmare elettronicamente le condizioni contrattuali già accettate durante l’acquisto. Per l’identificazione servono il documento registrato online, la SIM di Kena e quella del vecchio operatore se si vuole effettuare la portabilità, numero d’ordine presente sull’email di conferma, uno smartphone con fotocamera o PC con webcam connessi a Internet.

Il Kena Check-in si può fare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 14. Non serve prenotare e si può scegliere l”orario che si preferisce. Per l’identificazione in media servono circa 10 minuti.

Passa a Kena e personalizza la tua offerta con le opzioni aggiuntive

Opzioni Servizi inclusi Costo mensile Opzione Kena Full 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB 6 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico SOS 30 GIGA 30 GB per 30 giorni 5 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 10 GIGA 10 GB per 30 giorni 3 euro senza attivazione né rinnovo automatico SOS 500 MEGA 500 MB per 24 ore 1 euro senza attivazione né rinnovo automatico Opzione 100 minuti 100 minuti 1 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico Opzione 100 SMS 100 SMS 2 euro senza attivazione ma con rinnovo automatico

Chi passa a Kena e ha bisogno di un surplus di Gigabyte, minuti o entrambi può attivare una delle tante opzioni disponibili. Con Giga Amico poi si può regalare 1 GB a un altro numero Kena, che potrà utilizzarlo entro sette giorni. Il servizio costa 1 euro. Con Porta una amico in Kena invece si ottiene un bonus di 5 euro sul credito residuo per ogni amico che passa a Kena (massimo 10 persone e 50 euro di bonus).

Alle offerte dell’operatore si può aggiungere la promozione Kena TIMVISION Summer per vedere sul proprio telefono e altri dispositivi in anche in contemporanea tutti i film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION insieme a Discovery+, una selezione del meglio dei programmi di Mediaset dell’ultima settimana, sport e tutta la Serie A fino al 2024 su DAZN oltre a Eurosport Player e Infinity+ con la Champions League inclusi per 12 mesi. L’offerta è disponibile per chi acquista una nuova SIM e offre visione gratuita fino al 31 agosto con attivazione entro il 2 agosto. Da settembre si pagano 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese. Non è previsto un costo di attivazione.

Passa a Kena da Vodafone, TIM o WindTre

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Kena 11,99 100 GB Gold minuti illimitati 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 11,99 euro per sempre Gratuita