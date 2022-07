Prelievo massimo bancomat: le carte con il limite più alto di Luglio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sono 4 le carte di debito con il limite più alto di prelievo bancomat a Luglio 2022. Un poker di carte abbinate ad altrettanti conti correnti online, i più vantaggiosi sul mercato perché a zero spese o con canoni di gestione molto bassi.

Le carte con un prelievo massimo bancomat elevato sono state trovate per mezzo del comparatore per carte di credito di Sostariffe.it (a disposizione anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS) che ha messo a confronto le migliori soluzioni disponibili oggi.

CONFRONTA LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Prelievo bancomat e carta di debito: cosa serve sapere

LE TRE COSE UTILI DA SAPERE SUL PRELIEVO BANCOMAT Quando si effettua un prelievo di contanti da uno sportello bancomat, il denaro è subito scalato dal saldo del proprio conto corrente Tra carta di debito e carta bancomat non c’è alcuna differenza. Bancomat è solo il nome commerciale del circuito di pagamento delle carte di debito ATM (Automated teller Machine) è il nome tecnico degli sportelli per il prelievo automatico (24 ore su 24 e 7 giorni su 7) di contanti dalle filiali della banca in cui si detiene il proprio conto corrente oppure presso altri istituti di credito. In quest’utimo caso però è spesso previsto il pagamento di una commissione sul prelievo

Quando un risparmiatore sceglie di aprire un conto corrente è opportuno che valuti con attenzione anche la carta di debito a esso collegata e quali siano le sue caratteristiche. In particolare, quali siano i suoi limiti massimi di prelievo e di pagamento giornalieri e mensili.

Così come è utile che il risparmiatore tenga conto anche della distinzione che c’è tra carta di debito e carta di credito:

con la carta di debito, il denaro prelevato e speso è addebito immediatamente sul proprio conto corrente;

con la carta di credito, il denato speso o prelevato è addebito sul proprio conto corrente alle metà del mese successivo. Quindi, l’istituto emittente della carta anticipa la somma spesa o prelevata.

In linea di massima, c’è da osservare infine che il limite per il prelievo giornaliero di una carta di debito oscilla in media dai 250 ai 1.000 euro, mentre quello mensile va da 2.000 a 3.000 euro. Anche se è sempre più frequente negli ultimi tempi, con il progressivo venir meno dell’uso dei contanti, il contemporaneo innalzamento di questi limiti per favorire sempre più l’utilizzo del cosiddetto “denaro elettronico”.

I conti correnti con le soglie bancomat più alte di Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Carta e conto Banca Widiba 1.550 euro al giorno di prelievo massimo

10.000 euro al mese di prelievo massimo

al mese di prelievo massimo canone annuo gratuito Carta e conto FinecoBank 3.000 euro di massimale di prelievo al giorno

di massimale di prelievo al giorno 6.000 euro di massimale di prelievo al mese

canone annuale gratuito + 2,25 euro di spedizione Carta e conto BBVA 2.000 euro di “tetto” al giorno o al mese di prelievo

di “tetto” al giorno o al mese 300 euro quota fissa al giorno o al mese per la versione virtuale di prelievo

canone annuo gratuito Carta e conto IBL BANCA prelievo massimo di 1.000 euro al giorno

prelievo massimo di 3.000 euro al mese

al mese canone annuale gratuito

Carte di debito vantaggiose e conti correnti online a zero spese: un’accoppiata che rende le banche 100% digitali tra le più gettonate dai risparmiatori a caccia di strumenti bancari convenienti. Ecco una panoramica delle migliori offerte grazie a SOStariffe.it, il tool online e gratuito che aiuta a risparmiare.

Conto Banca Widiba

Banca Widiba (Gruppo Montepaschi), proponendo il conto corrente online Widiba Start, offre una carta di debito con il limite di pagamento più alto a Luglio 2022:

10.000 euro al mese;

10.000 euro al mese; 1.550 euro al giorno.

Si tratta di una carta gratuita, contactless, collegata a Apple Pay e Google Pay per pagamenti tramite smartphone e smartwatch. Senza commissioni anche i prelievi pari o maggiori 100 euro, mentre per quelli inferiori si paga una commissione di 1 euro.

Un carta di debito vantaggiosa che va a braccetto con il conto Widiba Start: se lo si apre entro il 31 Agosto si ha zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti (mentre rimane a zero spese per chi ha meno di 30 anni), ma possibilità di ridurre i costi dal secondo anno in poi. Un conto che offre anche:

apertura tramite SPID e webcam;

apertura tramite SPID e webcam; password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; estratto conto gratuito;

deposito titoli incluso;

PEC e la firma digitale fino a quando si resta clienti della banca;

bonifici ordinari online SEPA a costo zero, bonifico istantaneo dal costo di 1,50 euro;

carta prepagata (10 euro) e carta di credito (20 euro) facoltative;

trading online per investire su tutti i mercati;

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto.

Dopo il primo anno di canone zero, Banca Widiba propone ai propri clienti una serie di promozioni per abbattere i costi del canone mensile di 3 euro che scatta dal secondo anno:

con l’accredito di stipendio e pensione, 1 euro in meno;

in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, 1 euro in meno;

in meno; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze), 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), 1 euro in meno.

Per conoscere più in dettaglio la promozione di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto FinecoBank

Annunci Google

Un maxi prelievo di 3.000 euro al giorno, un maxi prelievo di 6.000 euro mensile. Sono i due super importi che rendono l’offerta di FinecoBank una delle più vantaggiose quando si tratta di prelievo massimo di contati da bancomat.

La banca 100% digitale offre una carta di debito gratuita (si pagano solo 2,25 euro di costo di spedizione) abbinata al conto Fineco che, se lo si apre entro il 30 Settembre, è gratuito il primo anno e sempre senza spese per chi ha meno di 30 anni. Per gli over 30, invece, dal secondo anno prevede un canone di 6,95 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo.

La carta di debito di FinecoBank ha le seguenti caratteristiche:

circuito Visa/MasterCard;

tecnologia contactless;

pagamento fino a un massimo di 5.000 euro in una sola operazione;

in una sola operazione; prelievo senza commissioni da ATm UniCredit con un importo superiore a 99 euro (in caso di una somma inferiore la commissione è di 0,80 euro);

(in caso di una somma inferiore la commissione è di 0,80 euro); collegamenti per pagamenti digitali con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay.

Come detto, questa carta è legata al conto Fineco, che è 100% online e offre gratuitamente:

bonifici SEPA;

pagamento di bollettini da App

pagamento di MAV, F24 e RAV;

domiciliazione utenze;

ricariche cellulare.

Per conoscere più in dettaglio la promozione di FinecoBank:

SCOPRI IL CONTO FINECOBANK »

Conto BBVA

BBVA, banca multinazionale spagnola, propone un conto corrente online a zero spese che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti, con canone annuo e imposta di bolla gratuiti, oltre a un IBAN italiano.

Con l’apertura del conto, BBVA è concessa una carta di debito (circuito MasterCard) con queste caratteristiche:

un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno , ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente;

, ma elevabile a su richiesta del cliente; 2.000 euro di “tetto” al giorno o al mese per i pagamenti;

di “tetto” al giorno o al mese per i pagamenti; prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA sono sempre gratuiti per importi superiori o uguali a 100 euro . Per prelievi inferiori a 100 euro si applica una commissione di 2 euro.

per importi superiori o uguali a . Per prelievi inferiori a 100 euro si applica una commissione di 2 euro. collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Tornando al conto online BBVA, con IBAN italiano, è vantaggioso perché permette di:

accreditare lo stipendio o la pensione;

non pagare le commissioni per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro;

per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro; beneficiare del cashback del 20% di BBVA fino a 100 eur o il primo mese

cashback del 20% di BBVA fino a o il primo mese usufruire del cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

ottenere un regalo di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per conoscere più in dettaglio la promozione di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto IBL Banca

Un importo di 1.000 euro al giorno e di 3.000 euro al mese come limite massimo di prelievo: la carta di debito (canone gratuito e appartenenza al circuito Maestro e Cirrus) inclusa in ControCorrente Semplice (la versione base) del conto online di IBL Banca, è una delle più convenienti di Luglio 2022.

Altre caratteristiche di questa carta contacless sono le seguenti:

collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

notifiche di spesa via SMS e App;

zero costi per i prelievi da ATM della rete We Cash;

funzione di Spending Control per personalizzare e monitorare le proprie spese.

Ricordiamo che ControCorrente Semplice, IBL Banca è un conto online a canone zero con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo, oltre a offrire:

bonifico online ordinario gratis;

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale.

Oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca offre anche tre altre tipologie di conto corrente online. Un panel dei conto correnti online che è così sintetizzabile:

ControCorrente Semplice (sempre gratuito, carta di debito gratuita)

(sempre gratuito, carta di debito gratuita) ControCorrente Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita); ControCorrente Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online); ControCorrente Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online).

Per conoscere più in dettaglio la promozione di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »