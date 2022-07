Eni Luce e Gas cambia nome: le offerte Plenitude di Luglio 2022

Un ventaglio di opzioni per attrarre il risparmio salvaguardando l’ambiente. Ecco le offerte di Luglio 2022 di Plenitude , la neonata società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica.

Convenienti, digitali e “amiche” del pianeta. Le promozioni Eni Plenitude di Luglio 2022 fanno tirare un sospiro di sollievo alle tasche degli italiani, ma sono anche un toccasana per l’ambiente (grazie all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e al gas con CO₂ compensata). Non solo. Per quanti amano stare al passo con i tempi, i servizi di gestione della fornitura sono sempre a portata di click accedendo all’area Clienti online del sito o scaricando l’App Genius Plenitude sul proprio smartphone.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, un alleato prezioso nella scelta delle soluzioni luce e gas più vantaggiose del Mercato libero, abbiamo confrontato le principali promozioni messe a disposizione da Plenitude (ex Eni gas e luce) a Luglio 2022 e scattato una fotografia delle caratteristiche (e costi stimati) di ciascuna di esse.

Energia elettrica e gas: le offerte Plenitude di Luglio 2022

OFFERTE PLENITUDE LUGLIO 2022 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE Trend Casa Luce prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto (1€/mese per 2 anni) all’attivazione della domiciliazione bancaria

energia verde inclusa Flexi Pertinenze Luce prezzo bloccato per due anni : 0,3610 €/kWh

: sconto del 5% con attivazione della domiciliazione sul proprio conto corrente

ideale per la fornitura di energia per box, soffitte, cantine e altre “pertinenze” Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di Gas con C0₂ compensata

sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con attivazione della domiciliazione bancaria

Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna promozione Eni Plenitude, è bene ricordare che le stime di spesa proposte di seguito sono state calcolate dal comparatore di SOStariffe.it sulla base del profilo di consumo di una “famiglia tipo” che, in un anno, utilizza:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Questa promozione è un magnete del risparmio in quanto si allinea alle condizioni del mercato all’ingrosso, garantendo così un prezzo dell’energia elettrica sempre in linea con l’andamento del mercato.

L’offerta ha la seguente “carta d’identità”:

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + €/kWh di contributo al consumo; sconto in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi) con domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi) ; energia verde inclusa;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 92,42 euro al mese (per Trend Casa Luce in versione monoraria) e 95,33 euro al mese (per Trend Casa Luce Bioraria).

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo su Trend Casa Luce (nella versione monoraria):

Al link di seguito, invece, è possibile trovare tutte le informazioni su Trend Casa Luce Bioraria, che rappresenta una soluzione molto vantaggiosa per chi utilizza gli elettrodomestici prevalentemente la sera e nei fine settimana in quanto il costo dell’energia è più basso in quell’arco temporale.

Flexi Pertinenze Luce

Questa offerta ha l’obiettivo di “accendere” il risparmio illuminando box, soffitte, cantine, piscine e altri spazi con contatore separato, considerati comunque “pertinenze” della propria abitazione.

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per due anni : 0,3610 kWh (è uno “scudo di protezione” contro eventuali impennate del prezzo dell’energia);

: 0,3610 kWh (è uno “scudo di protezione” contro eventuali impennate del prezzo dell’energia); uno sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine;

e coperta da Garanzie d’Origine; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 113,50 euro al mese.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo su Flexi Pertinenze Luce:

Trend Casa Gas

Anche per quanto riguarda la fornitura di gas, Eni Plenitude si affida ai prezzi del mercato all’ingrosso della materia prima per garantire ai propri clienti il massimo risparmio:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di Gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) spesa stimata per la “famiglia tipo”: 165,87 euro al mese

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo su Trend Casa Gas:

Come ribadiscono gli esperti di SOStariffe.it, le stime di spesa sopra elencate si riferiscono al profilo di consumo della “famiglia tipo”. Qualora si sia interessati a conoscere i costi legati all’attivazione delle offerte Eni Plenitude per la propria fornitura è necessario inserire nel comparatore di SOStariffe.it i propri dati di consumo.

Oltre al comparatore online, SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile telefonando allo 02 5005 111. Grazie a questo strumento aggiuntivo, è possibile ottenere supporto qualificato di un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta delle offerte più in linea con le proprie esigenze.